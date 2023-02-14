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立山黑部4/15開山！長榮直飛北陸復航小松「雪之大谷」再次席捲旅日市場

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立山黑部將在4/15開山。　圖：Shutterstock／來源
立山黑部將在4/15開山。　圖：Shutterstock／來源

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】睽違3年，台灣旅客最期待的立山黑部開山即將在4/15開山，成為旅客衝一波日本的最大誘因！今年是疫情以來首次開放外國旅客前往，也有限量入山名額及山岳交通管制，主打「保證入山」成為旅遊業者包裝團體旅遊的利基點，吸引旅客目光。看好旅遊熱潮，長榮航空預計在4月復航台北－小松航點，讓旅客直搗北陸，輕鬆一睹此生必看的大雪壁「雪之大谷」，感受日本阿爾卑斯山的魅力。

長榮航空台北－小松在4月起恢復Daily航班，提供A321-200機型，去程為BR0158－TPE出發06：35，抵達KMQ為10：25，回程為BR0157－KMQ出發11：45，抵達TPE為13：55，早去午回的航班帶，提供旅遊業者包裝多樣產品。長榮航空客運本部營業部經理馬瑜光表示，過往長榮採用A333或是B777大型客機執飛，因為疫情日本機場出現人力短缺的問題，無法容納更大型的客運量，長榮也持續與日方交涉，並將飛機事先準備妥當，只要日方一核准，隨時都能提供更大型的客機，屆時可供給更充沛的機位數。

▲搭乘纜車飽覽立山黑部之美。　圖：Shutterstock／來源
▲搭乘纜車飽覽立山黑部之美。　圖：Shutterstock／來源

此外，長榮為了讓業者多方操作立山黑部產品，也在4/13～4/29期間規劃名古屋包機，也將視日本機場的接待量能滾動式調整至5/2，目前尚待地勤代理確認，一旦確認可讓立山黑部旅遊路線不只著重在小松，也能從名古屋出發，讓產品路線百花齊放。

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