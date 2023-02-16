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藤本壯介操刀世界最大木造建築！ 2025大阪世博圓環迴廊「大屋根」 日本傳統木結構極緻之美

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圖片提供／Expo 2025
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日本建築師藤本壯介為2025世界博覽會設計的圓環迴廊建築「大屋根」；圖片提供／Expo 2025
日本建築師藤本壯介為2025世界博覽會設計的圓環迴廊建築「大屋根」；圖片提供／Expo 2025

2025世界博覽會（Expo 2025），也被稱為大阪·關西世博，時隔55年將再度回到大阪人工島夢洲上舉行。在美麗的瀨戶內海景色圍繞下，也特地邀請了被稱為總能打造出宛如森林般的「自然系」日本建築師藤本壯介（Fujimoto Sousuke），設計了一座圍繞博覽會會場的圓環迴廊建築「大屋根」，在巨型環狀木造建築的規劃下連接了會場廊道與廣場，不僅能夠一覽四周圍瀨戶內海美麗海景，亦同時展示了日本歷史悠久的傳統木建築之美。

2025世界博覽會設計的圓環迴廊建築「大屋根」；圖片提供／Expo 2025
2025世界博覽會設計的圓環迴廊建築「大屋根」；圖片提供／Expo 2025

「大屋根」的設計靈感是向日本傳統木結構建築致敬，藤本壯介將常見於日本古廟如京都清水寺中的「貫（ぬき）」樑構造融入設計中。藤本壯介表示：「我想透過將現代建築設計融入傳統柱樑結構工法，向世界展示日本傳統木結構建築之美。」他也提到，隨著全世界都在響應SDGs永續目標以及實踐碳中和，木建築儼然成為結構主流，成為談討低碳與永續的可能選項，無疑是接下來建築新趨勢，而本次博覽會正是向大眾展示此趨勢的最佳舞台。」

2025世界博覽會設計的圓環迴廊建築「大屋根」；圖片提供／Expo 2025
2025世界博覽會設計的圓環迴廊建築「大屋根」；圖片提供／Expo 2025

「大屋根」高12公尺、直徑615公尺，總面積達6萬平方公尺，此項目由杉木和柏木建造，巨型環狀的屋頂下方設計為移動走廊，在有遮蔽的屋頂下讓民眾不論晴天或雨天都能有舒適的逛展空間。在360度的環形天空步道下，預計也將會有綠色植栽及花朵覆蓋，隨著季節變化也將自然改變植物樣貌，遊走於大屋根中，不僅能以不同視角俯瞰博覽會會場，也能同時欣賞四周的瀨戶內海美麗海景。

2025世界博覽會設計的圓環迴廊建築「大屋根」；圖片提供／Expo 2025
2025世界博覽會設計的圓環迴廊建築「大屋根」；圖片提供／Expo 2025

藤本壯介曾於2008年時以木頭堆疊打造出一個可說是沒有樓層、隔間、牆壁以及天花板的「Mokuban木頭堆疊之屋」，因此地板也可變成椅子，牆壁以及天花板也變成可互換角色的元素。這位建築師曾表示過想做一個將木頭這個材料發揮到極致的木造建築，在他的設想中，將木材具有的原始性再利用其創造出新空間感，隨後再進行空間中不同功能以及角色的劃分，這次在結合日本傳統木結構建築的型式下，或許「大屋根」就是他將木造建築發揮到極致的實驗作品。

2025世界博覽會設計的圓環迴廊建築「大屋根」；圖片提供／Expo 2025
2025世界博覽會設計的圓環迴廊建築「大屋根」；圖片提供／Expo 2025

2025年日本國際博覽會將自2025年4月13日登場，為期半年一路展至10月13日。這次的主題定為「構建未來社會，想像明日生活」，以「健康生活的多種方式」和「可持續社會經濟系統」兩大方面向探討如何實現社會可持續發展性，有興趣的朋友們可至2025大阪世博官網查詢。

2025世界博覽會設計的圓環迴廊建築「大屋根」；圖片提供／Expo 2025
2025世界博覽會設計的圓環迴廊建築「大屋根」；圖片提供／Expo 2025

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編輯／蘇琨峰

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