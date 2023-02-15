北海道美瑛無人旅館開幕 多人數同住自駕遊好方便
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】日本北海道的美瑛町擁有拼布之路、四季彩丘、白金青池等無數夢幻景點，是規劃北海道遊程必到訪的熱門地區。近期JR美瑛站周圍開幕全新無人旅館，提供自駕與搭乘大眾交通工具暢遊北海道的旅人們更多住宿選擇！
以「營造品味空間供住客悠閒享受」為主旨打造的「UU HOME」，找來空間設計事務所協助，營造出宛如回家般的舒適住宿環境。全館僅4間客房，每間客房內都具備2張雙人床與2張沙發床，可容納6人同住。
設置有客廳、簡易廚房、洗衣機等，臥室區域更加裝投影機，能與家人朋友欣賞影片度過夜晚時光。最長可連續入住30晚，相當適合規劃深度遊玩、體驗當地生活的漫遊。
旅館目前尚無官網，遊客可透過樂天旅遊（Rakuten Travel）訂房平台搶先預訂。不包含早餐，4人同住每人9,660日圓起；若為5人以上同住，則每人8,064日圓起。
北海道 UU HOME
‧ 交通：JR美瑛站徒步約10分鐘。
‧ 地址：北海道上川郡美瑛町南町1-11-583
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