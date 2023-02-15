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北海道美瑛無人旅館開幕 多人數同住自駕遊好方便

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圖：world wide base／來源
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「UU HOME」距離JR美瑛站徒步約10分鐘，提供停車場空間，自駕來住也方便。　圖：world wide base／來源
「UU HOME」距離JR美瑛站徒步約10分鐘，提供停車場空間，自駕來住也方便。　圖：world wide base／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】日本北海道的美瑛町擁有拼布之路、四季彩丘、白金青池等無數夢幻景點，是規劃北海道遊程必到訪的熱門地區。近期JR美瑛站周圍開幕全新無人旅館，提供自駕與搭乘大眾交通工具暢遊北海道的旅人們更多住宿選擇！

▲館內所有客房都是面積約50平方公尺的標準房型。　圖：world wide base／來源
▲館內所有客房都是面積約50平方公尺的標準房型。　圖：world wide base／來源

以「營造品味空間供住客悠閒享受」為主旨打造的「UU HOME」，找來空間設計事務所協助，營造出宛如回家般的舒適住宿環境。全館僅4間客房，每間客房內都具備2張雙人床與2張沙發床，可容納6人同住。

▲夏季期間的美瑛能安排賞花、眺望自然絕景。　圖：world wide base／來源
▲夏季期間的美瑛能安排賞花、眺望自然絕景。　圖：world wide base／來源

設置有客廳、簡易廚房、洗衣機等，臥室區域更加裝投影機，能與家人朋友欣賞影片度過夜晚時光。最長可連續入住30晚，相當適合規劃深度遊玩、體驗當地生活的漫遊。

▲冬雪點綴下則呈現出神秘的秘境感，無論選擇哪個季節到訪都別有滋味。　圖：world wide base／來源
▲冬雪點綴下則呈現出神秘的秘境感，無論選擇哪個季節到訪都別有滋味。　圖：world wide base／來源

旅館目前尚無官網，遊客可透過樂天旅遊（Rakuten Travel）訂房平台搶先預訂。不包含早餐，4人同住每人9,660日圓起；若為5人以上同住，則每人8,064日圓起。

北海道 UU HOME

‧ 交通：JR美瑛站徒步約10分鐘。

‧ 地址：北海道上川郡美瑛町南町1-11-583

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北海道 旅館 早餐

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