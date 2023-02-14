海外第一據點！雄獅獨家「大阪捷絲旅」自由行買2送1 櫻花季入住享神秘好禮

跟著 CJ夫人愛度假 於 2022-12-05 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 11 個景點，其中包含 東京車站、河口湖站、河口湖。 Glamping豪華露營在日本流行好幾年，以往旅行東京不是夏天太熱，就是冬天太冷，這次很有興致選擇秋遊東京，日日涼爽晴空萬里，一整天都能眺望富士山的富士山露營就成了旅行一定要安排的事！ 即使是露營新手，也能愉快且輕鬆展開充滿儀式感的野外度假生活！例如不用自己費力搭帳篷、扛冷暖器裝備、洗菜或備料，而是舒舒服服享用紅酒與牛排、星空電影院、露天瑜珈、野餐籃早餐、採果或騎馬等全包式露營項目，而且還有富士山腳下的世界級景觀，這樣聽起來，有沒有很讚！ 即將出發東京旅行嗎？不妨安排一趟富士山豪華露營吧~~

2023-02-14 10:30