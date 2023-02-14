海外第一據點！雄獅獨家「大阪捷絲旅」自由行買2送1 櫻花季入住享神秘好禮
晶華國際酒店集團旗下品牌「捷絲旅Just Sleep」，首間海外據點「捷絲旅大阪心齋橋館」3月1日起正式開幕營運，雄獅旅遊除了即日起獨家首賣自由行及團體旅遊商品，配合飯店開幕，還加碼推出純訂房優惠價再享指定日入住限量升等、櫻花季入住贈神秘伴手禮、下單抽住宿券等三大獨家活動。
雄獅旅遊與捷絲旅大阪心齋橋館合作，獨家推出大阪自由行及團體旅遊商品。機加酒自由行主打捷絲旅大阪心齋橋館買2晚送1晚，4天3夜最低價每人16,270元起，再贈阪急電鐵一日券乙張；團體自由行推出「樂遊大阪心齋橋捷絲旅自由行5日」，搭配樂桃航空每人18,999元起，兩人成行。
團體行程推薦「京阪奈漫遊、美山町合掌村5日」每人29,900元起，保證入住一晚捷絲旅大阪心齋橋館，特別安排百年京福電鐵路面電車及美山町茅茸合掌屋秘境；「旅天下京阪奈三都、環球影城5日」每人30,900元起，除可選擇入住捷絲旅大阪心齋橋館外，還保證入住兩晚日本環遊影城官方飯店，方便旅客遊玩。
此外，配合飯店開幕，雄獅旅遊還推出三大獨家活動：訂購3月2日至5日入住捷絲旅大阪心齋橋館之旅客，每日前5組可免費升等至豪華雙床房；雄獅旅客於櫻花季（3月17日至4月21日）入住，每房加贈櫻花主題伴手禮乙份；即日起至4月21日，凡訂購3月1日至6月30日入住之團體、自由行、訂房任一商品，就有機會抽中雙人三天兩夜住宿券。
更多資訊請參考：http://bit.ly/3YiVZIR
===================
撰文／方雯玲 Wenling Fang
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言