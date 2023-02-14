快訊

郭台銘2024動向 王金平：他希望獲得提名、代表國民黨參選

真要參選？認退黨是「年輕氣盛」 郭台銘喊話：相信朱立倫會吸取教訓

悲…2月14日情人節真的「IE不能動」了！教你Edge瀏覽器用IE也能用到2029年

海外第一據點！雄獅獨家「大阪捷絲旅」自由行買2送1 櫻花季入住享神秘好禮

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片提供／捷絲旅、雄獅旅遊
圖片提供／捷絲旅、雄獅旅遊

晶華國際酒店集團旗下品牌「捷絲旅Just Sleep」，首間海外據點「捷絲旅大阪心齋橋館」3月1日起正式開幕營運，雄獅旅遊除了即日起獨家首賣自由行及團體旅遊商品，配合飯店開幕，還加碼推出純訂房優惠價再享指定日入住限量升等、櫻花季入住贈神秘伴手禮、下單抽住宿券等三大獨家活動。

「捷絲旅大阪心齋橋館」3月1日起正式開幕營運；圖片提供／捷絲旅
「捷絲旅大阪心齋橋館」3月1日起正式開幕營運；圖片提供／捷絲旅

雄獅旅遊與捷絲旅大阪心齋橋館合作，獨家推出大阪自由行及團體旅遊商品。機加酒自由行主打捷絲旅大阪心齋橋館買2晚送1晚，4天3夜最低價每人16,270元起，再贈阪急電鐵一日券乙張；團體自由行推出「樂遊大阪心齋橋捷絲旅自由行5日」，搭配樂桃航空每人18,999元起，兩人成行。

大阪是台灣旅客赴日旅遊的熱門目的地之一；圖片提供／雄獅旅遊
大阪是台灣旅客赴日旅遊的熱門目的地之一；圖片提供／雄獅旅遊

團體行程推薦「京阪奈漫遊、美山町合掌村5日」每人29,900元起，保證入住一晚捷絲旅大阪心齋橋館，特別安排百年京福電鐵路面電車及美山町茅茸合掌屋秘境；「旅天下京阪奈三都、環球影城5日」每人30,900元起，除可選擇入住捷絲旅大阪心齋橋館外，還保證入住兩晚日本環遊影城官方飯店，方便旅客遊玩。

配合飯店開幕，雄獅旅遊還推出三大獨家活動；圖片提供／捷絲旅
配合飯店開幕，雄獅旅遊還推出三大獨家活動；圖片提供／捷絲旅

此外，配合飯店開幕，雄獅旅遊還推出三大獨家活動：訂購3月2日至5日入住捷絲旅大阪心齋橋館之旅客，每日前5組可免費升等至豪華雙床房；雄獅旅客於櫻花季（3月17日至4月21日）入住，每房加贈櫻花主題伴手禮乙份；即日起至4月21日，凡訂購3月1日至6月30日入住之團體、自由行、訂房任一商品，就有機會抽中雙人三天兩夜住宿券。

更多資訊請參考：http://bit.ly/3YiVZIR

===================

撰文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒

大阪 自由行 秘境

延伸閱讀

嗑火鍋「送住宿券」 捷絲旅台南館大手筆「買鍋送房」

雄獅獨賣！大阪捷絲旅自由行買2送1、團體旅遊3萬有找

新竹市賞櫻勝地攻略！新竹公園800株櫻花盛開8成

桃園2月迎櫻花季 北橫賞櫻地圖曝光美景不錯過

相關新聞

海外第一據點！雄獅獨家「大阪捷絲旅」自由行買2送1 櫻花季入住享神秘好禮

晶華國際酒店集團旗下品牌「捷絲旅Just Sleep」，首間海外據點「捷絲旅大阪心齋橋館」3月1日起正式開幕營運，雄獅旅遊除了即日起獨家首賣自由行及團體旅遊商品，配合飯店開幕，還加碼推出純訂房優惠價再

露營新手也不怕！東京首發 富士山腳下的「河口湖豪華露營」二日遊

跟著 CJ夫人愛度假 於 2022-12-05 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 11 個景點，其中包含 東京車站、河口湖站、河口湖。 Glamping豪華露營在日本流行好幾年，以往旅行東京不是夏天太熱，就是冬天太冷，這次很有興致選擇秋遊東京，日日涼爽晴空萬里，一整天都能眺望富士山的富士山露營就成了旅行一定要安排的事！ 即使是露營新手，也能愉快且輕鬆展開充滿儀式感的野外度假生活！例如不用自己費力搭帳篷、扛冷暖器裝備、洗菜或備料，而是舒舒服服享用紅酒與牛排、星空電影院、露天瑜珈、野餐籃早餐、採果或騎馬等全包式露營項目，而且還有富士山腳下的世界級景觀，這樣聽起來，有沒有很讚！ 即將出發東京旅行嗎？不妨安排一趟富士山豪華露營吧~~

在地人深度旅遊！日本奈良2天1泊，不只看鹿、餵小鹿，從美食、街道感受道地奈良味

跟著 施宛兒 waner 於 2022-11-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 8 個景點，其中包含 Tōdai-ji、茶屋 鹿鳴園、春日大社。 一般旅遊我們會造訪大的景點，但這趟旅遊。帶大家感受一下日本既有歷史也有人文氣息的一面， 在古的街道中探索，慢慢的去感受當地人的生活。

江戶百年古宅改建，喫茶與旅宿結合的懷舊魔法：丹波篠山「喫茶・宿oito」

木頭上的漆色與年輪形成最自然的紋理，立起傳統町家特有的建築空間，無論視覺或體感認知上，因而有了更多層次的變化與立體感。暖黃的吊燈懸掛於上，各自獨立卻又散發不同韻味。 傳統的町家店面與道路之間，因為業

台灣人被點名！為拍富士山美照「亂闖馬路」日本居民困擾報警

近期有越來越多人到日本旅遊，冬天山頭有著白雪的富士山，是社群媒體常見的拍照打卡點，不過日本「讀賣新聞」報導，山梨縣富士吉田市有一處能將富士山作為拍照背景的路口，有許多外國遊客作出危險拍照的舉動，讓駕駛與居民困擾到報警，台灣與泰國遊客都被點名。

富士山腳下舊攝影棚改建，隱匿森林深處的獨棟旅館：yl&Co.Hotel in Mt.Fuji

與自然共生，與大地共舞，遠離市區如常的喧囂，往有樹、有湖的方向走近。富士山景已是最自然完美的構圖主角，沿著富士五湖的周邊，蓊鬱綠意成為記憶中最鮮活的顏色，當流雲跟星月妝點了藍天與夜空，季節的更迭成為一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦