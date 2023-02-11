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星宇航空4/1起飛東北仙台 東京航線3月起加入A350機型

欣傳媒／ 欣傳媒

星宇航空東京、大阪、福岡、札幌、沖繩5個航點後，即將於 4 月 1 日首度插旗日本東北地區，選定譽有杜之都(森林之都) 美名的第一大城「仙台」為日本第6個航點，即日起開放訂位，給大自然的愛好者全 新的飛航選擇。台北-仙台航線以 Airbus 新世代客機 A321neo 執飛，提供共 188 個座 位，包含商務艙 8 個、經濟艙 180 個，開航即每日一班飛航。

星宇航空台北-仙台航線以 Airbus 新世代客機 A321neo 執飛；圖片提供／星宇航空

日本向來是台灣旅客最喜愛的旅遊國家之一，星宇航空表示，日本開放台灣旅客前往自由行觀光後，日本航線搭機旅客數大幅成長，東京航線自３月起將加入全新機型，一日兩班由A350及A330neo執飛，並持續積極拓展日本旅遊新航點，此次首度插旗日本東北地區，以文化與自然兼具的「仙台」為首發航點，同時也是星宇航空佈局全球航線的第十六個航點，期望提供往來台日的質感旅人高品質且安心的精品飛航體驗。

仙台同是日本榜上有名的美食之都，有一條眾所皆知的「牛舌街」；圖片提供／星宇航空

融合歷史文化與無敵天然美景的「仙台」，坐落於倚靠太平洋側的宮城縣，坐擁豐 富的自然景觀，例如日本三景之一的「松島」、要靠運氣才能見上一面的「藏王樹冰」， 以及能與狐狸近距離接觸的「藏王狐狸村」，仙台同時也是日本榜上有名的美食之都， 甚至有一條眾所皆知的「牛舌街」，當然名勝古蹟也不能少，戰國武將伊達政宗所建蓋 的「仙台城」和「瑞寶殿」等歷史景點，每年都吸引眾多遊客慕名而來。

東北山形縣知名的銀山溫泉；圖片提供／星宇航空

星宇航空目前飛航峴港、胡志明市、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、新加坡、馬尼拉、河內、宿霧等航點，共 15個城市。星宇航空機隊按規劃穩步擴張，目前共有19架航機，包括13架A321neo、四架A330neo及兩架A350，目前A350已投入於亞洲區域航線服務，為4月的洛杉磯航線暖身，屆時星宇航空將拓展航網並開啟轉機市場，詳細航班資訊可至星宇航空官網 www.starlux-airlines.com 瞭解更多。

===================撰文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/209971

航空 航線 東京

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