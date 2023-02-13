在地人深度旅遊！日本奈良2天1泊，不只看鹿、餵小鹿，從美食、街道感受道地奈良味

跟著 施宛兒 waner 於 2022-11-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 8 個景點，其中包含 Tōdai-ji、茶屋 鹿鳴園、春日大社。

一般旅遊我們會造訪大的景點，但這趟旅遊。帶大家感受一下日本既有歷史也有人文氣息的一面，

在古的街道中探索，慢慢的去感受當地人的生活。

第 1 天

Tōdai-ji | 3 小時

-東大寺-

是來奈良必到訪的行程之一，不管是來參拜的，還是來看小鹿的都是不可錯過的景點。

東大寺被列為世界遺產，整座佛高度為18公尺!

這座佛像自西元745年開始建造，並在7年後的752年舉辦大佛開眼法會，為大佛注入了靈魂。

東大寺內門票為分開販售，如想參觀大佛殿、法華堂、戒壇堂、千手堂與東大寺博物館，需分別購買門票。

在這裡停留的同時，不只可以參拜大佛，還可以餵小鹿！

東大寺門口聚集了一大批的鹿，沿路也都有販賣鹿仙貝，只要你手上拿著仙貝🍘

鹿兒就會自己靠近啦～

茶屋 鹿鳴園 | 2 小時

參拜完就可以到隔壁的『奈良公園』走走逛逛～

這裡也是鹿兒的聚集地之一，

而接下來前往春日大社的路上會走到這家老店，我5年前第一次來奈良時吃的店家，

當時吃的時候驚為天人！也太好吃了吧！！

所以5年後的今天決定再訪！

店內不太有裝潢，是由一對老夫妻經營，夫妻倆不會英文並且沈默寡言，但是菜單皆有英文，

我點了之前吃超感動的擔擔麵，芝麻的香氣撲鼻而來，麵也恰到好處的硬度，

混合著味增的香氣～！

吃這個麵的重點是每一口要配著蛋黃吃！直接live up！重點老闆還給我雙黃蛋！

春日大社 | 1 小時

｜春日大社｜🦌

奈良公園旁邊的春日大社是在1250年建成。

從鹿島神宮迎接武甕槌命的神像，來到禦蓋山的山頂的。

在1998年被列為世界遺產之一。

其中他們最有名的就是他們的『おみくじ鹿』！也就是他們的小鹿籤，

有分白鹿和木頭色的，超級可愛～～～～💕

もちいどのセンター街 | 4 小時

｜東向商店街｜

明治1868年建成，奈良最古老的商店街，商店街很有歷史感，當中有幾家可愛的小店，

今天介紹的是『花らころん』

從門口走過就可以感受得到，這家店獨有的風格，

老奶奶的穿著也是特別的可愛，進去後和老奶奶聊天才知道，

店內所販售的東西80%是奶奶親手製作的，每一樣作品都是獨一無二，

所以當下我就買了可愛的髮飾！

Guest House En | 1 小時

｜恩.青年旅館｜

雖然名為Guest House但其實經營者是一家人，

如果遇到爺爺奶奶值班，他們是聽不懂英文的，

但為何我推薦這家呢？當然有他的原因在！

在這裡可以體驗日本家庭的感覺，奶奶會時不時地來關心你，

如果你會一點日文，那就是練習日文的好時機！

如果不會！奶奶似乎也很會比手畫腳ｘｄ

會有很可愛的互動！！體驗一下鄉下日本奶奶的熱情吧！

第 2 天

西新屋町 | 3 小時

其實Guest House就在一條在地的文創小街上！

這一區我在網路上查不到名字，但附近的巷子繞繞，

都會發現很多的文創小店、特色餐廳、寺廟，

有趣的是，他們這裡都保留著非常古色古香的房子，

木造的老房，融入文創的新品，我覺得超級棒呢！！

奈良町豆腐庵こんどう | 1 小時

｜奈良町豆腐庵 近藤｜

非常古色古香的一家老店舖，已經有180年歷史，從門面上就可以感覺出他的歷史感，

店舖內以賣豆腐為主，沒有賣肉類的料理，

只用一種食材做出多種變化，這在台灣是很少的，

雖然說只有豆腐，但是畢竟能開上180年，他的味道當然沒話說！

烤豆腐表面塗抹甜味噌，非常的美味！

豆腐鍋的豆腐非常地滑嫩！豆香濃郁！

在煮鍋的同時表面還會浮出豆皮！

如果有經過不妨來試試看！

住所：〒630-8334 奈良市⻄新屋町44

電話番号：0742-26-4694

Naramachi Mechanical Toy Museum | 2 小時

在這一區奈良的街道上，都充滿古色古香的房子，

順道可以來看看日本的古玩的歷史與種類，

館內的玩具也都可以供大家拿起來玩看看，體驗一下日本古玩的樂趣。

名称：奈良町からくりおもちゃ館

所在地：〒630-8338 奈良市陰陽町7番地

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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