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富士山腳下舊攝影棚改建，隱匿森林深處的獨棟旅館：yl&Co.Hotel in Mt.Fuji

欣傳媒／ 欣傳媒

與自然共生，與大地共舞，遠離市區如常的喧囂，往有樹、有湖的方向走近。富士山景已是最自然完美的構圖主角，沿著富士五湖的周邊，蓊鬱綠意成為記憶中最鮮活的顏色，當流雲跟星月妝點了藍天與夜空，季節的更迭成為一種低吟的聲線。

四周盡是參天大樹，擁有約三千多平方公尺的廣大腹地，這間位在山梨縣南都的獨棟的森林旅館yl&Co.Hotel in Mt.Fuji 」，前身是攝影工作室。自從 2021 年開放以來，吸引許多喜歡野外露營、山林大自然的旅人，來此促足停留。

取之自然，用於自然

往河口湖，開車大約只需十分鐘。旅館隨處都能感受到富士山的存在，室內的木材用的是來自於富士山的樹木，室內的桑拿空間，放的是富士山熔岩的桑拿石，這裡的水，引用自富士山地下的水源

兩種不同的住房空間，各自分別在一樓跟二樓的區域，有獨立的的廚房、沙發區和衛浴設備等，包棟最多可入住十四人，無論是一群好友或是大家族一起旅行，這樣充滿彈性的空間非常適合。

對一些小公司來說，有些會在每年年底時的戰略會議，將團隊直接帶到另一個環境，成員們暫時遠離辦公室，透過一些活動跟更為自由的討論氛圍的營造，增進彼此之間的感情。選擇一間隱匿在山林的獨棟旅館，就是一個不錯的選擇。

從觸感切入，老舖寢具改造閒置空間

經營這間獨棟旅館的，其實是一間創立於昭和初期的老舖寢具店「米林」，延續過去製造寢具時的細膩，從「觸感」切入，將這些旅宿空間中，視為最理所當然的存在：被褥、枕頭，被單或床罩，成為旅人們在住宿期間最安心、舒適的陪伴。一絲一線織成的紗麻布料，介於身體與空間之間，即使躺臥在旅館內的任一腳，皮膚彷彿也能自在地呼吸。

老舊攝影棚內部經過改建，保留部分的元素，以及空間的開闊感，選用原木的傢俱，搭配極簡造型的設備，房間內盡量不使用太多隔間，讓休憩的時間回歸到寧靜的步調，讓光從四方恣意穿透進入，調和壁面與燈具的色調平衡，如同自動調整了相機的色溫與色彩的銳利度。

遠離人群、走入自然，對於住慣城市的人來說，多少都會有些生疏或些微的緊張，但來到隱密感十足的私人別墅，除了提供住宿、餐食以外，日間在林間漫步，夜裏聽著大自然的白噪音，抬頭有遠方的星月伴你入睡。

在戶外架起投影幕，立刻就能變成一座私人的露天劇院，再升個營火，搭起露營用的帳篷，搖身一變就變成奢華專屬的露營場地，這裡很貼心的地方是，也能為旅客們安排BBQ的服務，即使在深山之中，也能享用到美味的餐點。

入夜後，這裡安靜得速度也特別快。就像夜空之中，換上縫滿星點的深色布幔，一旁燒著柴火，手中搖晃著酒杯，在森林待上一整天，都不覺得疲憊，彷彿走進童話故事的場景裡。

旅館裡每扇窗，都像是攝影相機上的觀景窗，穿過透亮的大面玻璃，由內向外看出去，室外的綠蔭樹影在畫面裡是最協調的、平衡的底色，唯有旅人是唯一的焦點，且讓時間在此處靜靜地流逝，聆聽所有事物恬靜下來的聲音。

yl&Co.Hotel in Mt.Fuji

旅館地址：山梨県南都留郡鳴沢村鳴沢5555-3

聯絡電話：050-1265-7988

交通方式：從河口湖 IC 開車前往，車程大約10分鐘；從河口湖車站，搭計程車約20分鐘

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編輯撰文｜Ryan Lin

圖片來源｜yl&Co.Hotel in Mt.Fuji

欣傳媒

旅館 富士山 露營

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