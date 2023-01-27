春日賞櫻趣「日、韓櫻花攻略」這樣玩 享好禮雙重送

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著時序入春，2023年的出國計畫少不了賞櫻！而賞櫻大熱門則少不了造訪日本、韓國，粉白深淺交織的櫻花雨從天而降，隨著春風飄進旅人的眼裡、心坎裡，久違的浪漫時光，交織一場無懈可擊的驚喜。

▲日本賞櫻路線。 圖：喜鴻假期／提供

從南到北／譜寫日本櫻花物語

日本從南到北，處處都有櫻花可賞，若時間安排得宜，還有油菜花、紫藤、鬱金香同步綻放，恨不得讓旅程無限延長。在九州，推薦一遊西海橋公園，連結西海與佐世保的西海橋除了是交通連絡要道，也是著名的觀光景點，橋下的｢伊之浦瀨戶｣被稱為日本三大湍急海流，漲潮時也有機會看到大漩渦奇觀。而春天在西海橋公園周邊，能夠欣賞1500株櫻花樹綻放著粉嫩春日風光。

▲關西大阪造幣局櫻色動人。 圖：喜鴻假期／提供

在關西，則不可錯過大阪造幣局，一年一度開放的造幣局櫻花通道（桜の通り抜け），是關西賞櫻必訪景點，長達560公尺的櫻花通道種植了超過300棵櫻花樹，櫻花樹種種類繁多，多達117種，在其他地方難以看到的品種，可以在此處欣賞到，還可順遊大阪週邊，體驗關西魅力。

花期最晚的北海道，首推北海道神宮，被層層大樹所環繞的神宮境內，有春榆和柏樹之類樹齡數百年以上的大樹所形成的步道，景色優美。約1500株蝦夷山櫻、染井吉野、八重櫻，櫻花季節，粉嫩的櫻花圍繞著四周，是札幌市內的人氣賞櫻名所。

▲釜山余佐川羅曼橋櫻花道。 圖：喜鴻假期／提供

春季限定／嬌媚釜山遊

身為海港的釜山，匯集了豪邁庶民美食、港灣建築與文創景點，春季到訪則可捕捉到浪漫的釜山城市之美！賞櫻景點首推韓劇《羅曼史》拍攝取景地的余佐川，余佐川羅曼橋櫻花道是劇中兩位主角參觀完鎮海軍港祭後於余佐川橋座上初次相遇地點。經過電視劇熱播後，這座橋也被改稱為「羅曼史之橋」，吸引絡繹不絕的遊客慕名前來參觀。每逢4月份春季時節，櫻花開滿遍布於整座城市，這也是鎮海被推選為最美麗的賞櫻地區主要原因。

▲釜山慶和車站櫻花路，吸引大批賞櫻人潮。 圖：喜鴻假期／提供

釜山的另一個知名賞櫻景點則是慶和火車站櫻花路，坐落於聖住寺站和鎮海站之間，沿著鐵道兩旁生長的櫻花樹形成一條景緻絕美的櫻花路，與安民山及鎮海余佐川橋共同被列為拍攝櫻花外景的最佳地點。櫻花盛開的時節，可自由自在享受美景並沿著鐵道漫步，緩緩飄落灑在列車上的櫻花呈現出如夢境般的浪漫情景，美景在前很難不心動。

規劃賞櫻遊程，喜鴻假期分享掌握花開情報，串連遊程的賞花景點，讓到訪之際能遇上滿開時機，是最完美的安排！日本氣象株式會社2023的第一波預測：東京櫻花3/22開花、3/30滿開；京都櫻花3/27開花、4/5滿開；大阪櫻花3/28開花、4/5滿開，東京3/30為最早滿開城市，不妨盡早安排行程，出發賞櫻去。

日韓多個賞櫻行程也都有高詢問度，除了賞櫻為主，也別忘了根據個人需求搜尋比如可同時泡湯或逛遊樂園的安排，像是東京的箱根海盜船、鎌倉大佛、淺草觀音寺等等；而韓國則有天空步道、南浦洞逛街等逛街安排。

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