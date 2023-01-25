快訊

本土+1萬6329 境外+189 死亡+22 較前一周減少21.4%

澳網／遭「美」女打趴 詹皓晴女雙止步8強

壟斷吧！搶著發財的「大富翁」遊戲，為何不再迷人？

日本四國「魚朱印」數量限定登場！帶來滿滿兔年喜氣

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：四國水族館開發株式會社／提供
圖：四國水族館開發株式會社／提供

四國水族館吉祥物「Syukokun」與「魚朱印」。　圖：四國水族館開發株式會社／提供
四國水族館吉祥物「Syukokun」與「魚朱印」。　圖：四國水族館開發株式會社／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】日本萬萬印，你收集過哪些？參拜神社的「御朱印」、走訪古城的「御城印」或日本航空推出的國內線機場「御翔印」外，又有嶄新魅力來擄獲旅人心了！四國水族館的話題新作「魚朱印」改版後即日起再次登場，年假期間安排好去四國旅行了嗎？這張你必收藏！

▲使用朱紅色與金色印章的新版「魚朱印」，帶來滿滿兔年喜氣！　圖：四國水族館開發株式會社／提供
▲使用朱紅色與金色印章的新版「魚朱印」，帶來滿滿兔年喜氣！　圖：四國水族館開發株式會社／提供

香川縣的「四國水族館」在2020年開幕，是疫情嚴峻下的新興魅力景點，以四國水景為主題，展現瀨戶內海、太平洋等海洋生態風貌。

去年11月館方推出第一批「魚朱印」，限量600張僅一個月就全部銷售一空！大受好評與期待再次販售的遊客眾多，因此「魚朱印」搭配上兔年新年的喜氣樣貌，即日起至1／31期間限定再次登場！

 

▲搭配迎接兔年，館內也能看到與兔子有關的6種海洋生物特展。　圖：四國水族館開發株式會社／提供
▲搭配迎接兔年，館內也能看到與兔子有關的6種海洋生物特展。　圖：四國水族館開發株式會社／提供

◎ 四國水族館 魚朱印

‧ 販售地點：四國水族館 海豚棟1樓服務中心

‧ 時間：9：00～17：30

‧ 費用：300日圓（限量300張）

■更多日本觀光情報請見「日本旅行情報局 大福家族」。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

水族館 航空 觀光

延伸閱讀

日本同名喜劇漫畫改編 《不當哥哥了》動畫在台播出引負評

奢侈品牌巨擘 強攻日韓

嘉泥旗下沖繩飯店 出運

機率微乎其微！日本實況主遭自家「寵物魚」盜刷eShop 全因自動打GAME裝置

相關新聞

日本四國「魚朱印」數量限定登場！帶來滿滿兔年喜氣

【旅奇傳媒/日本部報導】日本萬萬印，你收集過哪些？參拜神社的「御朱印」、走訪古城的「御城印」或日本航空推出的國內線機場「御翔印」外，又有嶄新魅力來擄獲旅人心了！四國水族館的話題新作「魚朱印」改版後即日

沖縄自駕遊 速速搞定一切手續 說走就走

這是一趟出發前兩周才決定的行程，必須在一周内搞定所有事項，包括護照更新。因為行程短短4天，自駕最靈活，只需要去監理所申辦駕照日文譯本，帶著駕照正本前往即可。如果3-4位朋友或家人同行，會比搭乘大眾運輸

視覺+味蕾超衝擊！ 日本「草莓蛋糕辣味噌拉麵」 整塊草莓蛋糕掉入拉麵出乎意料的搭

日本人創意與試膽精神真是無極限！ 繼先前有珍珠拉麵、霜淇淋拉麵之後，日本大阪「フラン軒」拉麵店又推出驚奇新作啦，這回與草莓蛋糕迸出超獵奇新風味，你敢挑戰看看嗎？ 「フラン軒」拉麵店近期推出，限定

3間「東京百年手工藝店」！從手帕到折扇都想帶回家

日本的傳統手工藝總是獲得許多旅客青睞，可作為收藏或是送禮。在東京諸多的手工藝品店中，百年歷史的「松根屋」販售有多種傳統扇子；「御茶水 摺紙會館」則是展示各式設計的摺紙作品；傳承日帶的「丁子屋」是專營布

絕美樹冰、夢幻溫泉街！日本東北必看的「5大雪景」

因地理環境的因素，台灣的冬天難以擁有冰天雪地的景色。不過在日本東北地區，冬天能夠欣賞到銀白的白雪世界，更有藏王樹冰、雪景溫泉、雪祭典等不同活動。JR東日本就推薦5個日本東北地區不可錯過的絕美雪景，讓民

小豆島一日遊！體驗魔女宅急便，進入故事中的「橄欖聖地」

跟著 施宛兒 waner 於 2022-10-12 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 高松港、小豆島、妖怪美術館。 來小豆島體驗一日的魔女宅急便吧～ 小豆島其實並不小，推薦各位如果會開車的，可以來一場自駕旅遊， 如果有時間，這裡也非常適合兩天一夜喔！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。