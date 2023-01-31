《灌籃高手》聖地巡禮！鐮倉、江之島旅遊指南，景點美食、節慶、交通方式一次看

最近電影《灌籃高手》在台盛大上映，激起了許多人沉澱已久的熱血魂。提到《灌籃高手》，就讓人直覺地聯想到東京近郊的鐮倉與江之島，趁著這波熱潮，《欣傳媒》整理了鐮倉的旅遊指南，除了知名的灌籃高手平交道，更收錄了交通方式、必去景點、美食等，下次若你造訪東京，真的不要錯過這個濱海的小鎮，讓你感受有別於大都會的緩慢與愜意！

古都鎌倉，位在關東地方西南端，是神奈川縣內的一座城市，距離東京市區約1小時車程。隨著鎌倉幕府時期結束，境內保留許多歷史遺跡，神社、寺院等，完整呈現古都的樣貌。在鎌倉，有微笑的大佛照看著人們、古樸的寺院帶來一絲靜謐；在湘南聽電車駛過的聲響，感受海風吹拂，旅人來此不妨放慢步伐，緩行在山與海之間…

鎌倉三面環山、一面臨海，往南端走去，是擁有截然不同氛圍的湘南地區，江之電鐵沿著大海前行，迎來鹹鹹的海風，看著衝浪者追浪，感受大海的擁抱。而湘南的中心為一座陸連的江之島，旅人來此可至江島神社參拜，每年盛夏，這裡會舉辦燈籠祭，透過燈籠上繪製的故事，旅人將會發現一個關於江之島的淒美傳說。

圖來源／欣傳媒資料庫 【鎌倉行前小知識】

國名：日本 / Japan

首都：東京 / Tokyo

氣候：鎌倉年均溫為16℃，年平均降水量為130.4mm，因為臨海城市，一年四季氣候溫和宜人，而每年6、7月份為雨季，仲夏時節卻也是鎌倉最魔幻的時刻，這一時期正值紫陽花（繡球花）盛開的季節，旅人可在鎌倉各個寺院，遇見「雨後紫陽」的美好！

時區：GMT+9（快台灣一小時）

插頭：100V、50Hz，雙平腳插座

電話國碼：+81

【東京到鎌倉交通方式】

｜成田機場出發｜ 圖片來源：欣傳媒資料庫 東京共有兩個國際機場，分別為成田機場與羽田機場。若從成田機場入境後，不進入東京市區直接前往鎌倉，可以搭乘「N'EX 成田特快」到大船站轉乘「JR橫須賀線」到北鎌倉站或鎌倉站。

｜羽田機場、東京市區出發｜ 圖片來源：欣傳媒資料庫

羽田機場沒有直接前往鎌倉的交通路線，建議旅人可以先搭乘京急電鐵、京急巴士到橫濱車站後，轉乘JR橫須賀線到達鎌倉站；或者是先往東京市區後，再轉乘JR列車。鎌倉位在東京市區的西南方，距離東京市區各站需約1小時的車程，可搭乘以下路線：JR山手線、JR東海道線、JR橫須賀線、JR上野東京線、JR湘南新宿線、JR京濱東北線，也可以從新宿出發，搭乘票價較便宜的小田急江之島線。

【鎌倉交通方式】

想玩遍鎌倉與江之島，最便利的方式就是搭電車，包括有江之電、湘南單軌；而鎌倉境內巴士主要以湘南京急巴士為主，可帶領旅人深入鎌倉各個景點；另外亦有以短程為主的人力車可以體驗，跟隨帥氣的車伕，穿越大街小巷、行經竹林，到古樸的寺院參拜、逛逛熱鬧的商店街等，讓鎌倉之旅更為寫意！

此外，JR鐵道針對從東京市區來的旅人，推出「鎌倉、江之島Afternoon Pass」，一日內可無限乘坐江之島地區的JR線、江之島電鐵和湘南單軌，十分划算！

．江之島電鐵（江ノ島電鉄）

圖來源／欣傳媒資料庫

超越百年歷史的江之島電鐵，被稱作日本最浪漫的電車之一，旅人可搭乘電車，沿著海岸線前往湘南，電車窗外能見到蒼鬱山林，也能看見閃耀的大海，江之電不僅是相當便捷的交通工具，也是來到鎌倉必定要體驗的一部分喔！江之島電鐵運行於鎌倉到藤澤之間，途中行經長谷、極樂寺、鎌倉高校前與江之島等站，許多人氣景點都圍繞於車站周邊，旅人搭乘電車可以透過車窗見到翠綠山林，還有天海一色的無敵景致。

．湘南單軌電車（湘南モノレール）

圖來源／Shonan Monorail

運行於大船到湘南江之島之間的湘南單軌電車是少有的懸掛式鐵路，有點類似纜車與電車的合體，對於第一次搭乘的人或許會感到有點刺激哦！湘南單軌電車的路線穿越了高嶺和山谷，全程只需14分鐘，第一次到鐮倉可別錯過這個新奇的交通工具！

．湘南京急巴士（湘南京急バス） 圖片來源：123RF

湘南京急巴士路線十分多元，旅人可於鎌倉車站搭乘「鎌」字開頭的各路公車，像是「鎌2」、「鎌3」、「鎌4」、「鎌50」、「鎌51」…等路線，雖然許多景點都位在電鐵站周邊，但若想更深入、更省腳力地玩鎌倉，則建議搭乘巴士，像是有鎌倉貓寺之稱的「光明寺」、或是透過洗錢招財的「錢洗弁財天宇賀福神社」多是搭乘巴士會比較便捷！

．鎌倉觀光人力車（観光人力車） 圖來源／欣傳媒資料庫

鎌倉許多觀光景點周邊，都有傳統人力車的接送服務，是以短距離的路程為主，年輕力壯的車伕會帶著旅人以順遊方式遊覽各大景點，沿途介紹所見景緻，依照旅人需求可選擇12分鐘、30分鐘、60分鐘與120分鐘等遊程，旅人可以在人力車上緩慢、愜意地欣賞鎌倉之美。提早預約，還可以選擇英文導覽服務喔！

【交通票券】

．鎌倉/江之島通票

建議可購買「鎌倉/江之島通票」，1天内可無限次數乘坐江之島地區的JR線、江之島電鐵和湘南單軌。可於大船站、藤澤站、鎌倉站、北鎌倉站的JR售票處或旅遊服務中心購買。

．鎌倉FREE環境手形PASS（鎌倉環境フリー手形通票）

如果想要深度遊玩鎌倉與長谷寺周邊的旅人，建議可於江之島電鐵鎌倉站、長谷站、鎌倉市觀光綜合辦公室等處，購買「鎌倉FREE環境手形PASS」，1天内可無限次數乘坐發往鎌倉市內主要景點的５條巴士路線：鎌倉站東口─北鎌倉站、大塔宮、淨明寺、大佛前、名越，和江之島電鐵鎌倉站─長谷站。

【鎌倉15大必遊景點】

灌籃高手平交道（鎌倉高校前車站） 圖來源／欣傳媒資料庫

鎌倉高校前站是一個沒有站務人員駐守的鐵路車站，雖是一個小小的無人車站，光是站在月台上就能將海岸景緻盡收眼底，相當受到旅人歡迎！經典日本漫畫《灌籃高手》，原作筆下的湘北高中的原型就是此地，動畫片頭最經典的是主角櫻木花道與晴子在平交道兩端揮手的一幕，正是取材自鎌倉高校前站東側的平交道口，許多旅人會特意來此朝聖，火車從蔚藍大海的前方緩緩駛過，車站與自然海景的美好結合也讓鎌倉高校前站在1997年入選關東車站百選之一！

地址：神奈川縣鎌倉市腰越1-1-25

時間：「鎌倉高校前」站往鎌倉方向末班車為23:30；站往藤澤方向末班車為23:50

交通方式：江之島電鐵「鎌倉高校前」站下車

鶴岡八幡宮 圖來源／欣傳媒資料庫

日本三大八幡宮之一，是在地人的信仰中心，更是古都鎌倉的代表象徵建築，1063年源賴義將軍將京都的石清水八幡宮遷奉於鎌倉，在1180年幕府將軍源賴朝則將八幡宮遷於現址並加以擴建，鶴岡八幡宮也成了鎌倉町的中心。

鶴岡八幡宮主要供奉國家的守護神─八幡，其同時掌管五穀豐收，主祭應神天皇、比賣大神與神功皇后皆被供奉於正殿內。進入八幡宮會先經過3座鳥居，行道兩旁植有成排的櫻花樹，每年春天，櫻花怒放得令人驚艷！走過第三座鳥居穿越太鼓橋，能看到一座祭典用的朱紅色舞殿，步上石階便可抵達正殿。 圖來源／欣傳媒資料庫

旅人站在主殿的迴廊不僅可登高望遠，還能在鶴岡八幡宮最具特色的鴿子造型繪馬寫下心願，相傳自古以來，鶴岡八幡宮周邊總有許多鴿子飛舞聚集，旅人若仔細看還可以看到八幡宮匾額上的「八」字，也是由兩隻鴿子所組成，相當有趣！正殿旁的寶物殿入場雖需要門票，但展出了神社擁有的各種珍品，十分值得一看！

地址：神奈川縣鎌倉市雪之下2-1-31

時間： 8:00~20:30

高德院 圖來源／欣傳媒資料庫 位在長谷地區的高德院，是一座佛教淨土宗的寺院，其內最具代表性的便是鎌倉大佛，與奈良東大寺大佛、奈良飛鳥寺大佛並列日本三大佛像。關於鎌倉大佛的建造，在北條得宗家的正史《吾妻鏡》中記載在1252年時，以青銅鑄造一尊大佛像，就是鎌倉大佛的最初原型，被供奉於佛殿之中，但佛殿經歷1334年與1369年的暴風，及1498年的大地震，受到嚴重損壞，僅剩大佛屹立不搖地正坐於露天台座上。在1960~1961年間，大佛得到了較大規模的修繕與維護，大佛的頸部結構做了加強，中空的內部也採取了更有效的抗震措施。

這尊銅造的阿彌陀佛如來坐像，高約13.35公尺、重達93噸，十分高大宏偉，仔細看其面目與形態，可以發現佛像雕刻，帶有一點中國宋代的味道，其在1958年被登錄為國寶；走進大佛內部可以看見經年累月的修補痕跡；以大佛為中心的四周建有迴廊，在這裡可以看到一雙重達45公斤的大草鞋，據說是一群茨城縣的孩子供奉的禮物，希望長年久坐的大佛，有空可以起身散散步，相當可愛！ 圖來源／欣傳媒資料庫

地址：神奈川縣鎌倉市長谷4-2-28

時間：4～9月 8:00～17:30；10～3月 8:00～17:00（需於結束營業前15分鐘入場）

交通方式：「長谷站」下車，步行約10分鐘

丸山稻荷神社 圖來源／欣傳媒資料庫

丸山稻荷神社位在鶴岡八幡宮左側的小山丘上，據《新編鎌倉志》記載，其最早是建於八幡宮後的大臣山上，隨著八幡宮建立後遷入，神社於1500年修建，保留著最早神社使用之建材，換句話說，丸山稻荷神社也是鶴岡八幡宮裡最古老的建物！

主祀庇佑五穀豐收的倉稻魂神，一道道紅色鳥居隨著地勢向上而建，穿越鳥居便能見到朱紅色的正殿，建築小而精美，做工細膩，為重要文化財，正殿前方有幾座小狐狸石雕，身為稻荷神的使者，這幾隻小狐狸可是很盡責的默默於此守護呢！

交通方式：從JR、江之島電鐵「鎌倉站」步行約10分鐘即可抵達

錢洗弁財天宇賀福神社 圖來源／IG @twinhita

傳說鎌倉幕府源賴朝將軍，在1185年的巳月巳日的晚上夢見了一名老翁（宇賀福神），告訴他佐助ヶ谷是一塊靈地，以岩壁湧出的泉水供奉神佛便可天下太平，於是源賴朝便派人鑿壁引出湧泉，並供奉宇賀福神，而後北條時賴為祈求家族繁榮，便用此靈水來洗滌金錢，後人也開始仿效，用靈水洗錢祈求財運與生意興隆，直至今日，旅人來此的重頭戲就是要「洗錢」，境內的一處洞窟叫「奧宮」，裡頭引入山壁清水，來到這裡可以將紙鈔、硬幣置放竹簍內，以水瓢勺水沖洗錢鈔與硬幣，洗過一次即可，把錢幣擦乾，再把這錢花掉，據說這些錢會翻倍回到你身邊，讓來自世界各地的旅人無一不趨之若鶩！

地址： 神奈川縣鎌倉市佐助2-25-16

時間： 8:00～16:30

交通方式：從「鎌倉站」步行6分鐘至「鎌倉市役所前」巴士站，搭乘鎌50、鎌51，於「法務局前」巴士站下車步行9分鐘；或從「鎌倉站」步行約21分鐘

小町通商店街 圖來源／欣傳媒資料庫

長約360公尺的小町通，販售許多日本雜貨、紀念品小物等，這裡也擁有許多在地小吃，像「夢見屋小町通本店」的糯米糰子、「笹すし」的竹包壽司、「鳥小屋」的可樂餅，還有紫薯冰淇淋、章魚燒等等；伴手禮部分則有「鎌倉野菜工房」的漬物、「Romi-Unie Confiture」的手作果醬，都相當適合買回去分享給親朋好友！

地址：神奈川縣鎌倉市小町1-6-17周邊

時間：店家營業時間各異，大部份商店營業時間為 11:00~18:00

交通方式：「鎌倉站」步行約2分鐘

由比濱海水浴場 圖來源／欣傳媒資料庫

有別於鎌倉各景點的古樸氛圍，由比濱海水浴場充滿著南洋度假氣息，每個夏日早晨，海上多會聚集熱愛衝浪的人們，在海上飆速，直到游泳時段，海上便成了孩子們的戲水天堂，即便冬天，也有許多人來此看海散步。由比濱海水浴場管理完善、設施齊全，是鎌倉最具人氣的海水浴場，海灘上林立有「海之家」，各個海之家設計風格不一，店內多會提供沖澡服務及各式小吃、飲品，旅人可以選一間海之家，面對大海一邊喝著沁涼的飲料，一邊享受海風的吹拂，絕對會是完美的一天！

地址：神奈川縣鎌倉市由比濱海岸

時間：游泳開放時間 9:00~17:00（游泳開放時間禁止衝浪，禁止下水期9月~6月）

交通方式：「長谷站」下車，步行約8分鐘；或從「鎌倉站」步行約20分鐘

新江之島水族館 圖來源／欣傳媒資料庫

成立於2004年，坐落在相模灣前方，館內擁有多個展區，像是立體大水槽，完整呈現相模灣深處的海洋生態，可以見到品種各異的魚群漫游其中，超過8,000多條斑點莎瑙魚（俗稱的沙丁魚）集體在旅人眼前游動，龐大而壯觀，還有永遠掛著微笑的魟魚自在悠游著；而館內的水母夢幻廳，各種水母翩翩起舞，燈光與音樂交織出一場魔幻饗宴，深受大人小孩的喜愛！

地址：神奈川縣藤澤市片?海岸2-19-1

時間： 8:00~17:00（12~2月 10:00~17:00）

交通方式：「片瀨江之島站」步行3分鐘

江島神社參道商店街（弁財天仲見通り）

圖來源／藤澤市觀光協會

在江之島入口處會經過一座的青銅鳥居，原為木製鳥居，在1812年改建為青銅材質，呈現青綠色的獨特鳥居上頭也刻滿著當年捐贈者的姓名，為藤澤市的重要文化財，穿過鳥居之後，便是江之島上最熱鬧的弁財天仲見世商店街，這條稍有坡度的街道，林立著許多在地小吃、餐廳、土產店和旅館等，像是在江之島必吃的生吻仔魚丼飯、章魚和龍蝦拓燒仙貝、糯米糰子、女夫饅頭、羊羹等，還有許多貝殼手工藝品，熙熙攘攘的人潮，熱鬧非凡！

地址：神奈川縣藤澤市江之島2-1-8

交通方式：「片瀨江之島站」步行約12分鐘，或「江之島站」步行約15分鐘

江島神社 圖來源／欣傳媒資料庫

江島神社為日本三大弁財天之一，相傳始建於552年，所謂江島神社是邊津宮、中津宮和奧津宮的總稱，各自供奉著守護海洋的三位姊妹神，因明治時代實施神佛習合，弁財天女成為主奉之神明，象徵智慧、學藝與財富的女神。邊津宮為本社，祀奉著女神田寸津比賣命，邊津宮旁的奉安殿，殿內供奉有源賴朝於1182年捐贈的木造八臂弁財天，可見神像手持各式寶器，工藝細膩且保存良好，若要造訪邊津宮則需收取門票入場。

地址：神奈川縣藤澤市江之島2-1-8

交通方式：「片瀨江之島站」步行約12分鐘，或「江之島站」步行約15分鐘

江之島展望燈台 圖來源／欣傳媒資料庫

位在山繆克金花園內的江之島展望燈台，為島上最高的鋼筋水泥建築，倒圓錐形的設計外觀被稱作「江之島海上蠟燭」，高約60公尺，是由一座舊燈塔改建，耗時一年完工，當時是為紀念江之島電鐵100周年而建，而後成了江之島上的重要地標。旅人在高塔上可以用完整的視角將相模灣盡收眼裡，在晴朗的日子，站在展望燈台頂端還有機會看到彼端的富士山，甚至是橫濱地標塔、東京晴空塔、三浦半島等地方，是相當美好的觀景地點！

地址：神奈川縣藤澤市江之島2-3

時間：9:00~20:00

交通方式：「片瀨江之島站」步行約20分鐘

長谷寺 圖來源／欣傳媒資料庫

長谷寺在736年由奈良時代的貴族藤原房前所建，德道上人為開山祖，相傳721年，德道將一尊以樟樹雕刻的十一面觀音投入海裡並祈求觀音會出現在有緣之地，15年後，觀音像再次現身三浦半島的海上，當地人將其移至鎌倉，並請德道開設寺院，也是今日的長谷寺，觀音像目前供奉於觀音堂，11面表情各異，代表菩薩傾聽世人的願望；從院內的見晴台可遠眺由比濱海岸、材木座海岸，身處寺院看海，自然心曠神怡！

地址：神奈川縣鎌倉市長谷3-11-2

時間：8:00~17:30（最晚入場時間為17:00）

交通方式：「長谷站」下車，步行約6分鐘

報國寺 圖來源／欣傳媒資料庫

開山於1334年（建武元年），屬臨濟宗建長寺派的禪宗寺院，由佛乘禪師所創，前身為足利氏的家族宗廟，正殿供奉釋迦如來神像，後方為植有2,000多棵竹子的竹林庭園，旅人行走於石板小徑上感受被竹林環繞，兩旁有石燈籠與小佛像，沁心的禪意使人平靜，穿過小徑抵達「休耕庵」茶席，聽著微風吹拂過竹林的蕭瑟聲響，抿一口抹茶，品味毫無雜質的五感體驗！

地址：奈川縣鎌倉市淨明寺2-7-4

時間：9:00～16:00（12/29～1/31未開放）

交通方式： 從「鎌倉站」搭乘鎌23、鎌24、鎌36號巴士至「淨妙寺站」下車步行2分鐘；從「鎌倉站」步行28分鐘即可抵達

建長寺 圖來源／欣傳媒資料庫

建長寺由北條時賴於1253年所建，為鎌倉五山（幕府制定五大官寺）之首位，是最古老、地位最崇高的一座寺院，全盛時期寺院規模之大，如今仍然可見一斑，像是古老山門能見其複雜架構與細膩雕刻，樓上有500尊形態各異的羅漢像被指定為重要文化財；佛殿主祀地藏菩薩，殿內的天花板有著寶町時代的花鳥圖；殿前有棵巨大刺柏古樹，據說為開山祖蘭溪道隆所種，已有數百年的歷史，旅人可在此感受古寺的靜謐氛圍。

地址：神奈川縣鎌倉市山之內8

時間：8:30~16:30

交通方式：從JR、江之島電鐵「鎌倉站」步行約10分鐘；或「北鎌倉站」步行約7分鐘

明月院 圖來源／欣傳媒資料庫

明月院屬於臨濟宗建長寺派寺院，1256年鎌倉幕府第五代執權北條時賴在此建造了持佛堂，名為明寺，北條時賴離世後，其子北條時宗請到蘭溪道隆開山主，改名為禪興寺，隨後擴建，但因著明治初年的「廢佛毀釋」運動，禪興寺被破壞，僅剩禪興寺的塔頭，也就是今天所見的明月院，院裡主祀本尊聖觀音，院內種植有大量的繡球花，因而有「繡球花寺」之稱，據說因二戰後缺乏物資與人手，而種植繡球花來代替木樁，因此有了今日的美麗景緻！ 圖來源／欣傳媒資料庫

院內最吸睛的莫過於盛開的紫色繡球花，在明月院山門的階道兩側，種植有超過2,500株的繡球花，每年6月這裡的繡球花會群起綻放，將境內染成一片藍紫，是明月院裡最受歡迎的位置！另外方丈庭園內，有一座禪房，禪房內有扇如一輪明月的圓窗，透過圓窗向外望去，可以見到庭園的景色，最為人津津樂道的是，這裡一年四季依照不同時節，圓窗的景致變化萬千，尤其到了秋季，窗外被紅葉染成一片艷紅，美得令人驚豔！

地址：神奈川縣鎌倉市山之內189

時間：9:00～16:00（6月8:30～17:00）

交通方式：「北鎌倉站」步行約10分鐘

【鎌倉祭典節慶】

鎌倉花火大會

圖來源／鐮倉市觀光協會

鎌倉花火大會早在1949年（昭和24年）就開始舉辦，地點選在由比濱、材木座海岸，發射約2,500發煙火，每年7月吸引約15萬人前往觀賞。結合「海洋」與「花火」兩種浪漫元素，形成絢爛的海上花火。幕低垂之時，花火船在海上施放一發發的煙火，海平面上升起一束束五彩繽紛的花火，在夜空中化作一圈圈璀璨多彩的絢爛，點點亮光映照在海面上，聽著海浪與現場聲光交織，是人生一大享受！

江之島燈籠祭

每年８月的燈籠祭，整座島嶼從「弁財天仲見世通商店街」開始一路上都能見到一盞盞燈籠延伸排列著，包括江島神社境內、江之島岩屋、龜岡廣場等，共1,000多盞燈籠，其中在江之島展望燈台周邊，這裡有繪有「天女與五頭龍」傳說故事的燈籠，往前走一盞盞燈籠上頭訴說著天女與五頭龍的愛情故事；還舉辦有「影絵の夜」，以皮影戲方式述說「天女與五頭龍」的傳說，帶給旅人對江之島的無限想像。

【鎌倉必吃美食】

鎌倉 雪之茶屋（鎌倉 雪ノ茶屋 Kamakura Hamburg） 圖來源／欣傳媒資料庫

鎌倉雪之茶屋雖然名為茶屋，亦有供應咖啡及甜點，但店家受旅人歡迎的是洋食料理，尤其是店內最經典的「鎌倉漢堡排午餐」，他們的漢堡排是使用產地直購的100%黑毛和牛，以純手工製作，因著食材新鮮，漢堡排肉質鮮嫩，且飽滿又多汁，淋上店家特製醬料提味，使整體滋味更濃郁，與白飯一起入口超滿足，另外店內咖哩飯、燉牛肉和水果蛋糕等料理，也相當受到歡迎，值得前來一試！

地址：神奈川縣鎌倉雪之下4-2-2

時間：10:30～15:00（周六、日營業至20:00）

交通方式：於「鎌倉巴士站」搭乘鎌20、鎌23、鎌24、鎌36號巴士至「岐れ道站」下車

IWATA COFFEEイワタ珈琲店 圖來源／欣傳媒資料庫

地址：神奈川縣鎌倉市小町1-5-7

時間：09:30～18:00（最後點餐時間為17:30，周二公休）

交通方式：「鎌倉站」步行約1分鐘

Garden House 圖來源／欣傳媒資料庫

位在鎌倉車站周邊的Garden House餐廳，是以超過50年歷史的老宅改建而成，一步入就能感受到與門外截然不同的氛圍，旅人隨即被自然的花草樹木環繞，主要分為露天庭園與溫暖舒適的室內用餐區，天氣好的時候多數旅人會選擇在綠意盎然的戶外享用餐點，Garden House的料理以輕食為主，雖然簡單，但旅人也可以品味出店家對食材的用心。

與鎌倉在地手工火腿品牌合作，亦嚴選鎌倉在當季食材入菜、使用有機蔬菜等…有比薩、鬆餅、吐司料理等，其中最值得一提的是Garden House的花草茶系列，選用「HONEY & HERB」的花草茶葉泡製，標榜來自日本栽種無農藥之花草，包括有玫瑰、檸檬草、柑橘、薑等，品飲起來清香而沒有雜質，旅人可以全然置身於充滿療癒力量的花草森林之中！

地址：神奈川縣鎌倉市御成町15-46

時間： 9:00～21:00

交通方式：「鎌倉站」步行約5分鐘

朝日堂本店（あさひ本店） 圖來源／IG @bts73.nogi46

江島神社參道商店街上充斥著美食與餐廳，尤其來到江之島最不能錯過的在地小吃，就是這片比臉還大的豪華海鮮仙貝！店員熟練的把粉漿倒入高溫鐵板上，依據客人的需求，放上整隻章魚、水母或帶殼龍蝦等食材，蓋上上層鐵板後，透過高溫高壓，讓食材與粉漿完全結合，出爐的仙貝上，清晰可見海鮮有如化石般被拓印在上，拍照視覺效果一百分！口感酥脆又扎實，咬到海鮮部分還能嚐到大海的鹹味。仙貝尺寸較大，建議多人分食比較不容易膩！

地址：神奈川県藤沢市江の島1-4-10

時間：11:00～17:00

交通方式：「片瀬江之島站」步行約10分鐘、「江之島站」步行約15分鐘

しらす問屋 とびっちょ 本店 圖來源／欣傳媒資料庫

鎌倉為三面環山，一面臨海的海港城市，因此「海鮮料理」也是鎌倉必嘗美食之一！其中江之島因鄰近盛產「吻仔魚しらす」的相模灣，吻仔魚便成了江之島特產。「とびっちょ」是間專賣吻仔魚料理的名店，食材都是當天新鮮捕獲，如果來對季節，推薦旅人必點一碗「生吻仔魚丼飯」，晶瑩剔透的生吻仔魚沒有過多的調味，入口即化能吃到魚貨最鮮甜的滋味！店家也提供熟吻仔魚丼飯、吻仔魚壽司等各式餐點，亦供應海鮮、生魚片蓋飯讓旅人們有更多選擇。

地址：神奈川県藤沢市江の島１丁目６ 江の島1-6-7

時間：11:00～21:30

交通方式：「片瀬江之島站」步行約10分鐘

【鎌倉伴手禮】

Romi-Unie Confiture果醬專賣店 圖來源／欣傳媒資料庫

2004年開幕的Romi-Unie手工果醬專賣店，創始人五十嵐路美為日本知名的和菓子職人，亦有果醬女王之號，熱愛甜食的旅人絕對要來此朝聖！從店鋪的窗口往廚房望，可以看見員工正在切當季水果、熬煮製作果醬、裝罐...全程使用天然食材，手工製作，製程公開透明，光站在店鋪也能聞到香甜的果醬香氣。店內擁有琳瑯滿目超過40多種口味的果醬，是相當有品味的伴手禮喔！

地址：神奈川縣鎌倉市小町2-15-11

時間：10:00~18:00（年末年始休息）

交通方式：「鎌倉站」步行約5分鐘

力餅家 Chikaramochiya 圖來源／欣傳媒資料庫

力餅家是一家擁有300年以上歷史的和菓子老字號店鋪，販售有各式傳統甜品，如求肥力餅、夫婦饅頭、福面饅頭等，從開業至今，傳承手藝秉持自家製作，其中店內最著名的招牌是「權五郎力餅」，由煮到綿密而不軟爛的紅豆沙外餡，包裹著Q彈軟嫩的麻糬，口感簡單而香甜，是相當受到旅人歡迎的伴手禮，由於堅持每日現包，因此保存期限僅有1天，推薦旅人可以選擇求肥力餅，質地較為柔軟，麻糬是完整被紅豆泥包覆，保存期限則有3日。

地址： 神奈川縣鎌倉市坂之下18-18

時間：9:00～18:00

交通方式：江之島電鐵「長谷站」下車，步行約７分鐘

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