小豆島一日遊！體驗魔女宅急便，進入故事中的「橄欖聖地」

跟著 施宛兒 waner 於 2022-10-12 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 高松港、小豆島、妖怪美術館。

來小豆島體驗一日的魔女宅急便吧～

小豆島其實並不小，推薦各位如果會開車的，可以來一場自駕旅遊，

如果有時間，這裡也非常適合兩天一夜喔！

高松港 | 幾秒

來到高松港區有幾個不同的乘船點，今天要前往的是『小豆島（shodoshima）』,

非常推薦大家如果會開車，可以開車上島，

因為小豆島其實非常的大，如果沒開車，其實交通沒這麼方便，

車子可以直接開上船，注意車子需要另外支付船費，買票時需要告知。

（當時我們去時，有一位會一點點中文的日本工作人員）

小豆島 | 1 小時

登島啦～船程差不多一小時左右

一登島最感動的是竟然有『繁體字』！！！

特別列出繁體字的字牌看了超感動！！

妖怪美術館 | 2 小時

來到第二站『妖怪美術館』共有三館，另外還有一個是美術館（票分開賣，但我這次沒買美術館）

下載他們專門的app可以配合導覽去聆聽作品，整體還不錯~(只是app的中文語速超級慢xd)

天使之路 | 1 小時

『天使之路』退潮之前是沒有道路的，但是一但退潮，就會出現一條通往小島的路！

在等退潮時可以往上走有一個展望台，而這裡又名為『戀人的聖地』只要戀人來這裡敲鐘，

愛情就可以長長久久！

這時候也差不多退潮啦！看到道路慢慢的從海上浮現出來！

（（但非常建議大家來這裡要帶一雙拖鞋））

因為這裡的沙子是非常粗的貝殼砂

沒穿鞋子的我覺得這條路是『天堂路』！！！！感覺赤腳走到對面的人都該給他們頒發一面獎牌！

無敵痛啦Ｔ＿Ｔ～

走到對面的小島後發現島上的枝頭上，都掛滿情侶們的許願繪馬。

小豆島橄欖公園 | 2 小時

本日重點來了！『魔女の宅急便』的故事設定場所！

園區非常大！而且這裡可以借掃把～來這裡跳一跳拍出騎掃把的照片吧！

園區內還有一個很有趣的活動可以參加！

因為園區內種滿了很多橄欖樹，只要你可以在園區內找到『愛心形狀的橄欖葉』

就代表你可以獲得幸福！

可以把愛心葉片交給工作人員，讓他們幫你把葉子護貝起來作成記念喔。

木原食堂 | 1 小時

因為我們登入點是左邊的土庄港，整趟旅程的規劃是從左向右玩，最後由福田港出去往姬路方向前行，

所以食堂我們選在福田港附近的一家在地小食堂，東西意外的便宜！

老店是兩位奶奶開的，味道非常的家常，很好吃，所謂的奶奶的家常味吧！

我們點了豬肉烏龍麵、關東煮、冷素面、咖哩豬排、生魚片還有大阪燒，

其中大阪燒點了之後，奶奶會走出廚房在用餐空間的台子上現場製作！

味道也非常的好吃，料好實在又便宜！

用家常味衛這趟美好的旅程畫上一個句號。

非常推薦自駕的人跟這個行程走～

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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