東京的有錢人和大明星都住在哪些地方呢？旅行時順便到這些地方逛逛吧

【撰文:Anita / 窩日本】

雖然東京23區的房價普遍都不便宜，但這其中仍然有真正富裕層所居住的高級住宅區。除了許多人印象中的富人區，例如港區、千代田區、澀谷區，其實許多其他區也都有高級住宅區的存在。住在這裡就有機會和日本的大企業社長、大明星當鄰居！

下次到東京旅行時，感受一下這些區是不是真的與其他地方不同吧~

東京的高級住宅區在哪裡？

許多人到東京投資不動產時都會朗朗上口『3A1R』(赤坂AKASAKA、麻布AZABU、青山AOYAMA、六本木ROPPONGI 這四個地方的簡稱)，但實際上東京的高級住宅區遠遠不止這四個地方。

要怎麼分辨是不是高級住宅區呢？基本上，只要看地址上「東京都〇〇区▲▲ X丁目ーXーX」當中的▲▲有吻合以下所列的就是了！

<港區>南青山、南麻布、元麻布、西麻布、赤坂、六本木、高輪、白金台

＜千代田區＞一番町～六番町、紀尾井町、麴町、九段南、九段北

＜澀谷區＞廣尾、松濤、神宮前、惠比壽、大山町、神山町、猿樂町、

＜新宿區＞神樂坂、市谷砂土原町、市谷加賀町、若宮町、下落合

＜世田谷區＞成城、奧澤、代田、深澤、等等力、尾山台、瀨田、上野毛

＜文京區＞本駒込、小石川、關口、目白台、白山

＜目黑區＞自由之丘、八雲、柿之木坂、碑文谷、青葉台、三田、駒場

＜品川區＞池田山、島津山、御殿山、東五反田

＜大田區＞田園調布、久原（久が原）、山王、南千束、南雪谷

＜杉並區＞濱田山、永福、南荻窪、善福寺

＜豐島區＞駒込、目白

但還是要強調一下這只是一般日本人認知中的高級住宅區，並沒有一個很明確的定義或數字來做劃分。以下就針對幾個較具代表性的高級住宅區做個簡單的介紹：

東京的高級住宅區1：港區 南青山

南青山位於港區的北西且地處高台，這裡有根津美術館、岡本太郎美術館等文化設施，骨董通上還有眾多的古董店、名牌店林立，鄰近就是如森林一般的明治神宮外苑，是一個有氣質又時髦又有豐富綠意的地區。

南青山也與著名的時尚聖地表参道及澀谷接鄰，因此不但逛街吃美食非常方便，交通便利性也不遑多讓，除了有多條東京地鐵通過，稍微走一段路到澀谷更是個交通的超級大站。

區內也有多間知名私立大學的附設幼稚園及小學，著名的青山學院大學也位於此，因此教育資源也相當豐富。美食方面更不用說，米其林名店及時髦咖啡館林立，是知名的美食激戰區。

東京的高級住宅區2: 港區 南麻布

南麻布是所有高級住宅區中最有人氣的地方之一。這一代有很多房子以前是大名的武家屋敷，很多都是蓋在有高台、視野良好的地方。 另外法國、德國、瑞士、挪威大使館也都在這邊，所以治安也非常地好。

最近的地鐵站為廣尾，也是澀谷區知名的高級住宅區。距離繁華的六本木也是徒步距離，因此可以說是鬧中取靜，平時住在閑靜的住宅區中，需要逛街購物或夜生活時也非常方便。

南麻布的四丁目及五丁目則鄰近面積高達67,131平方公尺的“有栖川記念公園”，即使位於東京這個大都會的精華區，仍然可以感受到大自然及優良的育兒環境。

東京的高級住宅區3: 港區 白金台

白金台光聽名字就很貴氣，它也的確是不少女性的夢幻居所，這個區域裡有東京都庭園美術館、八芳園、國立科學博物館附屬自然教育園等美術館、公園，還有許多高級餐廳、外國精品店，住在這裡就和優雅貴氣畫上等號。

主街道白金通り貫穿白金台整區，街道兩旁除了綠樹及銀杏，還有許多高級服裝店及餐廳，從進出的人的穿著也可以感受到這區的貴氣不凡。

儘管主街道的景觀就給人非常強烈的高級感，這區同時還保留了過去傳統商店街的面貌。在白金商店街及白金北里通り商店街裡有許多老店，因此不僅是較年輕的富裕層，就連比較有年紀的有錢人也能舒服地待著，算是白金台的一個特色。

東京的高級住宅區4: 澀谷區(涉谷區) 青葉台、猿樂町

青葉台、猿樂町位於我們俗稱的代官山一帶，具體的位置在代官山與中目黑的中間。只要走路就能到澀谷，但這裡和澀谷有著完全不同的悠閒氛圍，常常可以看見有人帶寵物去散步，或是一起在餐廳用餐。丹麥大使館、蔦屋書店T-SITE的存在，在這裡更多了許多文青氣息。

因為鄰近澀谷及中目黑的關係，這裡與其他高級住宅區的一大差異，就是平時來逛街的年輕人較多、整體氛圍也比較輕鬆沒有那麼凝重。

交通方面則可利用東急東橫線的代官山或中目黑車站，非常輕鬆就可到只有一兩站之隔的澀谷，因此購物與享受美食都非常方便。區內的西鄉山公園以及目黑川也提供居民接觸自然悠閒散步的好去處。

東京的高級住宅區5: 千代田區 番町

千代田區的番町鄰接皇居，是日本最古老的高級住宅區之一。住在這裡除了與天皇做鄰居，同區內也有許多日本的重要政府機關及世界各國的大使館，因此這裡也被許多日本人認為是真正的高級住宅區。許多日本政界的大人物及上市公司社長皆居住於此。

區內的幾間公立學校也被認為是日本最頂尖，不但有機會與眾多名人的小孩當同學，升學率也不遑多讓，「區立番町小學校」及「區立麹町小學校」、以及「區立麹町中學校」、「都立日比谷高校」都是在東大人的出身校中名列前茅。

可利用的車站有JR四谷車站、市谷車站、東京地鐵的麹町車站，交通方面也是非常便利。

大明星都住在東京的哪裡呢？

日本好幾家主要電視台都位在港區，因為「上班」方便的關係，是許多電視業界高層和藝人的首選。

而大哥大姐級的藝人多會選在自由之丘、白金、田園調布、目黑等悠閒又有高雅氣息的獨棟住宅，或是樓層比較低的大廈。像是木村拓哉、小栗旬、塔摩利、桑田佳𧙗都是住在目黑區，石原聰美、二宮和也是住在白金台。新晉的年輕藝人、模特兒大多會選在時尚感滿滿的六本木、代官山、惠比壽、中目黑、澀谷等地區的高層大廈。

看完以上介紹，是不是對東京的高級住宅區有更深的認識了呢？

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