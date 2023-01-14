日本新開幕4大「極品級」溫泉酒店　湯泉設計、餐食住宿、美學視野更上一層樓

到日本泡湯，享受最原汁原味的和式泡湯風情，是人生一大享受，日本的溫泉旅館也被公認為最經典，經過疫情，日本誕生了一些新的溫泉旅館，包括住宿、湯泉設計、餐食的等級、美學視野也更上一層樓，到日本旅遊有機會要去朝聖，沒去也要認識一下！

「星野集團 界 波羅多」座落在四季如畫的北海道白老町・波羅多湖畔；圖片提供／星野集團

北海道 「星野集團 界 波羅多」參考原民文化的湖畔溫泉旅館

星野集團的溫泉旅館品牌「界」於2022年1月，在四季如畫的北海道白老町・波羅多湖畔，開設「星野集團 界 波羅多」（Hoshino Resorts KAI Poroto），所有客房都能一覽湖光美景，並能在錐形湯屋享受稀有的「植物性褐炭溫泉」，宛如漂浮在湖水中，融身於大自然。

「星野集團 界 波羅多」以愛努文化的建築特徴打造；圖片提供／星野集團

以愛努文化打造溫泉湯屋稀有褐炭泉平衡身心

溫泉小屋「△湯」，以愛努文化的建築特徴「Ketunni」（三腳構造）為基本結構，並設有提供無循環天然溫泉的「高溫浴池」及可讓身心平靜的「中溫浴池」兩座浴池。

相對於佇立於湖泊之上，充滿開放感的大浴場「○湯」，則會讓人覺得宛如置身洞窟內部一般，圓頂天花板的頂部開了一扇圓窗，與外界的大自然相連。

「星野集團 界 波羅多」所有客房都能一覽湖光美景；圖片提供／星野集團

所有客房皆有湖景愛努花草護身符手作體驗

界的「當地特色客房」，在界 波羅多為裝飾著愛努花紋為意象的設計及藝術品，所有客房皆可欣賞波羅多湖的眺望景色。

愛努民族熱愛大自然，並強調與自然和諧共存。「星野集團 界」為旅客提供了代表當地魅力的「當地樂」活動，旅客可免費參加，界 波羅提供愛努花草護身符手作體驗，以植物「牛皮消」和多種藥草製作能驅魔避邪的護身符，愛努民族習慣在身上配戴，用以驅趕不好的東西。

「星野集團 界 波羅多」晚餐供應北海道毛蟹，搭配日式馬賽魚湯；圖片提供／星野集團

北海道特有毛蟹搭配日式馬賽魚湯

晚餐是北海道特有的毛蟹、干貝，搭配日式馬賽魚湯的豪華海鮮鍋。當季美味食材，盛放在以愛努文化為靈感設計的器皿，界的「當地早餐」一向選用充滿在地色彩的食材與烹調方式，在界 波羅多則備有以「鮭魚馬鈴薯擂流鍋（日式濃湯）」為中心的和式餐點。

星野集團 界 波羅多地址 :〒059-0902 北海道白老郡白老町若草町 1-1018-94客房 :42 間費用 :1 晚 31,000 日元起(2 人入住一間雙人房時 1 人的價格,含稅與服務費,包含早晚餐)設施・設備：大廳、餐廳、圖書閱覽室、商品區、浴後休息室、大浴場「△湯」(男・女湯各別有 1 個露天溫泉與 2個室內溫泉)、「〇湯」(男・女湯各別有一個室內溫泉)交通 :JR 白老車站徒步 15 分鐘、新千歲機場開車約 40 分鐘官網：

箱根強羅英迪格飯店依傍著早川，櫻花盛開時節還可以邊泡著湯、邊欣賞櫻堤美景；圖片／HOTEL INDIGO HAKONE GORA官網

神奈川縣箱根 「箱根強羅英迪格飯店」

東京近郊最受歡迎的溫泉勝地–箱根，2020年洲際集團旗下的箱根強羅英迪格飯店（HOTEL INDIGO HAKONE GORA）進駐，如果你對老式的溫泉飯店厭棄，或許可選擇箱根強羅英迪格，沒有傳統和風的設計與餐食，現代感的設計、數位藝術、西餐取而代之，依傍著早川，櫻花盛開時節還可以邊泡著湯、邊欣賞櫻堤美景。

箱根強羅英迪格的公共湯池，懸掛數位屏幕，成就迷人的數位藝術展；圖片／HOTEL INDIGO HAKONE GORA官網

四季變化的數位藝術屏幕邊泡足浴，邊喝啤酒

箱根強羅英迪格的公共湯池、健身房，懸掛數位屏幕，成就迷人的數位藝術展，其靈感來自強羅的自然風光，包括水、火和岩石，藝術展每個季節都有新內容，例如夏季轉成秋季，綠色變成紅色以模仿秋天的樹葉，或者冬季版本，流動的河流變成冰然後變成粉雪。

毗鄰酒店一樓的 Riverside Kitchen & Bar的戶外空間，讓人可以俯瞰早川的四季美景，邊泡足浴，邊喝啤酒。

【飲酒有害健康！】

箱根強羅英迪格客房和套房均配有現代日式浴缸，熱門河景房設有露天浴池；圖片／HOTEL INDIGO HAKONE GORA官網

所有房間都有私人溫泉熱門河景房設有露天浴池

客房和套房均配有現代日式浴缸，熱門河景房設有露天浴池，讓人足不出戶即可呼吸清新的山間空氣。客房內裝飾著以箱根的自然美景和當地文化為靈感的藝術品。

精心設置迷你吧以及義大利濃縮咖啡機，享受家一般的溫馨與舒適。娛樂設備包括 50 吋平面電視以及數位頻道節目，並可免費無線上網。

箱根強羅英迪格供應烤牛肉、肋眼等佳餚；圖片／HOTEL INDIGO HAKONE GORA官網

配合夏日祭典煙花意象供應火烤牛肉佳餚

箱根強羅以夏日祭典「大文字燒」著稱，每年8月16日舉行，璀璨亮眼的煙火是不容錯過的景象。這裡的用餐經驗，也將火的意象融入，你可以聆聽木頭的劈啪聲，看著火花從開放式木烤架中飛出，經驗豐富的廚師準備著烤牛肉、肋眼等佳餚。

箱根強羅英迪格飯店地址：〒250-0402神奈川県足柄下郡箱根町木賀924-1客房：94 間客房和4 間套房費用：每房約40,000日幣起設施・設備：餐廳、酒吧、足湯、健身房、大浴場交通：離箱根雕刻森林美術館和箱根強羅公園不到 5 分鐘車程。官網：https://hakonegora.hotelindigo.com/

「星野集團 界 出雲」前方即是浩瀚的日本海，可欣賞夕陽餘暉美景；圖片提供／星野集團

島根縣出雲 「星野集團 界 出雲」

「星野集團 界 出雲」（島根縣出雲日御碕溫泉）2022年11月16日開幕，座落於可眺望島根半島最西端的日御碕燈塔和出雲松島之處，佇立在遙望日御碕燈塔與日本海的海岬上。旅館前方即是浩瀚的日本海，還可欣賞夕陽餘暉下的日御碕燈塔美景，提供具有出雲神話色彩的文化體驗與溫泉饗宴。

「星野集團 界 出雲」擁有可眺望大海的寬敞露臺，是館內旅遊圖書館的附屬設施；圖片提供／星野集團

溫泉與大海相連欣賞海天變化萬千美景

「界 出雲」的湯泉屬於氯化鈉強鹽泉，可有效溫熱身體，沐浴後身體不易發冷。館內的大浴場可遠眺日本海，一邊欣賞海天變化萬千，一邊在開闊的空間裡悠閒泡湯。

「界 出雲」還擁有可眺望大海的寬敞露臺，是館內旅遊圖書館的附屬設施。旅客可悠閒地坐在露臺上，飽覽拂曉黎明時，染上旭日曙光的美好景致。

「星野集團 界 出雲」可遠望日御碕燈塔的客房；圖片提供／星野集團

彩海之間日出看朝霞 日落賞夕陽

「界 出雲」共有39間客房，全5款房型皆為「彩海之間」房型，每間客房均可感受到瞬息萬變的海天景致，故以「彩海」之名詮釋其多變的樣貌。在可遠望日御碕燈塔的客房，可目睹被夕陽染得通紅的日落景象，而在可欣賞出雲松島的客房，則可享受朝霞圍繞的晨間景致。

「星野集團 界 出雲」供應「神饌早膳」，與神明享用相同的食物，可祈求更旺盛的桃花運；圖片提供／星野集團

松葉蟹會席伴隨稻草香享用「神饌早膳」祈求桃花運

11月上旬是開放捕撈松葉蟹的季節，餐廳推出可大啖松葉蟹的特別會席「附產地標籤活松葉蟹會席」。「界 出雲」提供將松葉蟹用稻草包裹後清蒸而成的「活蟹豐年蒸」，讓鮮味更加豐富，還伴隨著淡淡的稻草香。

關於早餐，「界 出雲」供應「神饌早膳」，神饌意指供奉給神明的食物，使用的食材除了有自古以來在神饌中最受重視的「米、鹽、水」三項外，還有河魚、海魚、蔬菜與海草等神饌所需的食材。與神明享用相同的食物，可祈求更旺盛的桃花運。「神饌早膳」將搭配專屬方案，從12月開始供應。

星野集團 界 出雲地址：島根県出雲市大社町日御碕604客房：39間設施・設備：餐廳、旅行圖書室、商店、浴後休息室、大浴場費用：1泊25,000日幣～（2人使用1室時, 1人的費用、含稅/服務費、含早晚餐）官網：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/kaiizumo/

「星野集團 界 玉造」有日本最古老的美肌之湯、茶湯與日本酒文化；圖片提供／星野集團

島根縣玉造星野集團 界 玉造美肌湯‧茶湯‧日本酒一網打盡

原來的「星野集團 界 玉造」（島根縣玉造溫泉）於2022年11月16日重新改裝開幕，有日本最古老的美肌之湯、茶湯與日本酒文化，從多元的角度帶給旅客精彩的島根度假巡湯之旅。

界 玉造位於島根縣松江市・玉造溫泉，玉造溫泉被譽為日本最古老的美肌之湯，從大約1300年前至今，一直是知名的美肌之湯溫泉勝地，界 玉造全客房均含露天浴池。界 玉造的設計概念為「悠遊古昔湯泉與出雲文化的旅宿」，是一座不僅可浸泡奈良時代流傳下來的美肌之湯，還可感受松江茶湯與日本酒文化的溫泉旅館。

「界 玉造」的大浴場讓人置身樹林中，浸泡美肌之湯，柔軟滑順的泉質，能讓肌膚水潤飽滿，充滿光澤。

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「星野集團 界 玉造」全客房均含露天浴池；圖片提供／星野集團

玉湯之間全客房均含露天浴池

「界 玉造」共有24間客房，全3款房型皆為「玉湯之間」房型，平安時代的玉造，因成為勾玉的產地而繁榮，而製作勾玉的原料為藍瑪瑙。客房內的設計採用瑪瑙和勾玉為主題，且全客房均含露天浴池，能盡情享受打造美麗肌膚的玉造溫泉。

「界 玉造」提供 「活蟹杉板奉書蒸」，鮮美松葉蟹可聞到杉木香；圖片提供／星野集團

在界 玉造「日本酒BAR」裡，能品嚐到工作人員精挑細選的地產酒；圖片提供／星野集團

酒BAR暢飲島根地產酒日本庭園茶室品味茶湯

晚餐在可保有隱私的半包廂餐廳享用，以會席料理供應可充份品味島根和出雲飲食文化的各式菜餚。「界 玉造」提供先將松葉蟹用杉木板夾著，再以奉書包裹後清蒸而成的 「活蟹杉板奉書蒸」，可以品嚐到螃蟹最原始極致的美味，還可聞到淡淡的杉木香。

島根縣有日本酒的發源地之稱，縣內擁有眾多釀酒廠，釀造各種風格的日本酒。在界 玉造「日本酒BAR」裡，能品嚐到工作人員精挑細選的地產酒，還能瞭解各家釀酒廠的歷史，及日本酒風味的深度等，帶來與眾不同的日本酒體驗。

此外「界 玉造」還提供「茶湯體驗」，松江在江戶時代盛行茶湯文化，現今也是廣為人知的三大茶都之一。茶湯體驗讓旅客在面向日本庭園的茶室中，享受品味抹茶與日式點心的寧靜時光。

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在「界 雲仙」客房可欣賞到雲仙地獄煙霧繚繞的光景；圖片提供／星野集團

長崎縣雲仙 「星野集團 界 雲仙」

「星野集團 界 雲仙」於2022年11月25日於長崎縣雲仙溫泉開幕，也是星野集團「界」品牌在九州地區的第5間設施。界 雲仙坐落於以「雲仙地獄」為特色之溫泉勝地，館內設計更展現了由日本、中國、荷蘭元素交織而成的長崎文化。希望旅客在住宿期間內能置身於華麗且充滿異國風情的空間中，親身感受從「地獄」散發出的大地能量。

「界 雲仙」大浴場的室內設計採用從荷蘭傳入日本的玻璃工藝「彩繪玻璃」；圖片提供／星野集團

以彩繪玻璃點綴的大浴場享受異國情調的泡湯體驗

長崎縣雲仙溫泉位於溫泉勝地雲仙天草國立公園內，以火山活動活躍為特徵，煙霧繚繞的光景如同地獄一般，故名「雲仙地獄」。

「界 雲仙」大浴場的室內設計採用從荷蘭傳入日本的玻璃工藝「彩繪玻璃」。在清晨陽光照射時，可以看到五顏六色的鮮豔光彩映照於水面及整座室內浴場中。室內浴場設有兩座浴池，一座是直接引進源泉的「熱湯」，另一座則是可讓放鬆身心的「溫湯」。旅客可在帶有獨特硫磺味的水氣環繞之下，享受異國情調的泡湯體驗。

「界 雲仙」客房融入長崎文化的「和華蘭」元素；圖片提供／星野集團

融合「和華蘭」元素客房享受露天泡湯的客房

「界 雲仙」設有51間客房，房內的隔板及立燈皆融入了長崎文化的「和華蘭」元素，「和」代表日本，「華」代表中華，「蘭」則代表荷蘭與葡萄牙。客房燈具的創作靈感源自彩繪玻璃，一種從荷蘭傳入日本的玻璃工藝，並使用日本文化中的和紙來展現鮮明的紅、藍色調，充滿異國風情。

其中16間客房為「附客房的露天浴池」，空間有一半以上為露天浴池空間，可讓旅客享受以泡湯為主的住宿體驗，因此特意將此命名為「附客房的露天浴池」。將房內客廳移除，並在露天浴池與臥房交界處設置「浴後休憩區」，讓旅客可交互享受入浴與歇息的樂趣。在開闊的露天浴池，欣賞來自眼前「地獄」的氤氳水氣，並在泡湯後於「浴後休憩區」放鬆身心，眺望外面的美麗風景。

「界 雲仙」晚餐提供展現長崎飲食文化的會席料理；圖片提供／星野集團

品嚐長崎當地食材感受異國風情的會席料理

晚餐提供展現當地飲食文化的會席料理，於可保有隱私感的半包廂式餐廳享用。開胃菜將和華蘭文化「卓袱料理」中不可或缺的豬肉角煮（日式燉豬肉）調理為法式熟肉醬，並置於湯煎餅上享用，湯煎餅的製作過程中以溫泉水取代一般的水，為雲仙溫泉名產。隨後送上的是由醋拌菜、前菜、生魚片組合而成的「寶樂盛」，並以明亮的朱紅色器皿盛裝。主菜為飛魚高湯涮涮鍋，飛魚是長崎縣人們熟悉的食材，飛魚高湯帶有雅緻的鮮味，旅客可將牛肉及豬肉置於其中涮煮，並與高湯一同享用。還可在用餐中途加入以香橙（日文稱「柚子」）香氣及砂糖甜味為特徵的調味料「柚餅子」，為高湯增添不同風味。最後將島原地區的特產烏龍麵加入鍋中收尾，一滴不剩地品嚐飛魚高湯的美味。

星野集團 界 雲仙地址：〒854-0621 長崎県雲仙市小浜町雲仙 321客房數：51 室費用：1晩25,000日幣～（2位使用1房時1位的費用、含稅/服務費、含早晚餐）交通：從JR 諫早車站開車大約1個小時、從長崎機場開車大約1個半小時官網：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/kaiunzen/

===================撰文／方雯玲 Wenling Fang

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