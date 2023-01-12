新宿未來新地標！48樓高、全新「東急歌舞伎町TOWER」即將登場

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

四月到新宿又有全新地標可以拍照打卡囉！預計在2023年4月開幕的新宿東急歌舞伎町TOWER，是一棟地上高48樓、地下5樓、屋頂1樓的摩天大樓，外觀由曾經擔任LOUIS VUITTON京都大丸店設計的永山祐子設計，加入歌舞伎町與娛樂的元素，打造出未來新宿的新地標！

東急歌舞伎町TOWER內將進駐兩間飯店、各式美食餐廳、商店、電影院、劇場、表演廳等多種娛樂設施，跟著窩日本一起搶先看看吧！

東急歌舞伎町TOWER｜B1~B4地下樓層

地下共有四層樓的空間將打造成「Zepp Shinjuku （TOKYO）」LIVE表演廳，讓大家以更近距離的方式欣賞表演演出，盡情享受表演的魅力。

東急歌舞伎町TOWER｜1F

一樓有黑貓宅急便營運的「ヤマト運輸 東急歌舞伎町TOWER營業所」觀光案內所，提供旅客包裹運送、行李寄存的服務，營業時間為10:00~19:00。

另外也提供了各式餐飲美食，像是星巴克咖啡、提供外帶餐點及水果飲品的「BON LUMIERE」；由日本餐廳平城苑營運的「和牛特區」，提供美味的國產黑毛和牛；創意墨西哥料理「KABUKI BURGER＆TACOS」不僅能吃到道地墨西哥菜，還有特別的DJ表演區！

東急歌舞伎町TOWER｜2F

「新宿カブキhall～歌舞伎横丁」以五光十色的歌舞伎町、祭典為主題，二樓集結了10間主題餐飲店，有日本料理、韓國料理等，且每天晚上還有許多精彩的演出活動，在這裡一邊享受美食、一邊體驗滿滿的東京夜生活～

東急歌舞伎町TOWER｜3F

擁有許多分店的遊戲中心「namco TOKYO」，在東急歌舞伎町TOWER也開設了新的分店，集結各式最新遊戲機台，讓你玩到手軟、玩到不亦樂乎！

東急歌舞伎町TOWER｜4F

想來點特別的遊戲體驗嗎？那就來到4樓的「THE TOKYO MATRIX」吧！THE TOKYO MATRIX是一個地牢工略的體驗設施，玩家需以2至3人組隊，運用腦力、體力和默契，突破層層關卡、打倒怪獸、找出寶物！

東急歌舞伎町TOWER｜5F

5樓以美與健康為主題，是個開放會員制的健身房「EXSTION」，有桑拿、泳池等設施，運動後還能到餐廳吃美食、補充體力。

東急歌舞伎町TOWER｜6F~8F

三層樓的空間打造成共900席的「THEATER MILANO-Za」劇場，結合舞台的懸吊設計、燈光投影與噴水等多種劇場效果，期待有許多精采的表演活動將在此盛大舉辦！

東急歌舞伎町TOWER｜9F~10F

9到10樓是電影院的空間「109 CINEMAS Premium 新宿」，導入音響系統「SAION -SR EDITION-」提供最真實的音效體驗，另外特別將六廳打造成270度多面投影的「SCREEN X」廳，在螢幕的左右兩邊多加了延伸螢幕，超環繞的寬螢幕視覺加深了最具臨場感的影片欣賞體驗。

東急歌舞伎町TOWER｜17F~47F

17樓以上為東急集團營運的兩間飯店，18樓至38樓為「HOTEL GROOVE SHINJUKU」、39樓至47為「BELLUSTAR TOKYO」，不僅能從高樓層往下欣賞東京的夜景，還能品嘗各式美食、娛樂等不一樣的住宿體驗。

東急歌舞伎町タワー

東京都新宿区歌舞伎町一丁目29番1

預計開幕日期：2023年4月14日

https://tokyu-kabukicho-tower.jp/

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