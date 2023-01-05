福岡九州深度自駕遊！大分、宇佐、中津、豊後走透透

跟著 YUMEKO 於 2022-11-10 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 9 個景點，其中包含 宇佐神宮、葱屋本舗 神宮店、是恒商店。

這次我們九州自駕遊

更深入九州景點

來到大分的宇佐. 豊後. 中津

更深入九州這塊地

體驗了宇佐糖的製作、安心院葡萄酒工坊的參觀、富貴寺坐禪體驗

如果想要更深入日本的話 一定不要錯過這些體驗

第 1 天

宇佐神宮 | 2 小時

這次的九州自駕行，我們第一站來到了宇佐神宮，想到宇佐一定就知道宇佐神宮。從福岡市自駕過來約兩個小時，宇佐神宮裡面佔地算滿大的

宇佐神宮

📍大分県宇佐市南宇佐２８５９

🌍 usajinguu.com

葱屋本舗 神宮店 | 1 小時

第一次吃到這種蔥燒，有點像是包滿蔥的大阪燒，不過我覺得這個更好吃，裡面有很多種口味。喜歡吃蔥的人一定不要錯過。這家也是我會二訪的店。

葱屋本舗 神宮店

📍大分県宇佐市南宇佐2222ｰ4

⏰ 11:00-16:00

公休：週二 週五

是恒商店 | 1 小時

在蔥屋本舖旁邊就是是恒商店，

流傳著古老至今的宇佐飴

味道甜而不膩，聽說是完全沒有加入糖，本身的甜味。

對身體也健康 ，還能加入料理或是咖啡裡面

在這 還有提供宇佐飴體驗

需要現在網路上報名 是個不錯的體驗 如果有來到這想體驗的話 記得提早預約

是恒商店

📍大分県宇佐市南宇佐２２２２−５

⏰ 10:00-16:00

公休：週三、週四

🌍https://www.usa-kanko.jp/files/TopicDetail_4081_file.pdf

安心院葡萄酒工廠 | 30 分鐘

這一站來到安心院葡萄酒工廠🏭

宇佐市是屬於瀨戶內海氣候 降雨量非常的少

在以前還面臨了乾旱的問題

直到1964年 宇佐市平原供水源給政府所有的農田和安心院

剛好安心院又是丘陵山區的氣候條件

葡萄🍇就成為一種種植有利可圖的作物。

安心院葡萄酒工房裏可以直接看到一條龍的作業方式 從生產過程👉釀葡萄酒🍷👉販賣

可以清楚的看到安心院葡萄酒工房的製作方式

看的安心也喝的安心❤️

而且而且安心院葡萄酒工房裡面還有提供

葡萄酒🍷試飲的體驗

只要 日幣¥1000 ❗️

就可以品嚐 20多種的知名葡萄酒🍷

喜歡品酒的人 一定不能錯過這邊❤️

安心院葡萄酒工房

📍大分県宇佐市安心院町下毛７９８

⏰ 09:00-16:00

公休：週二

🌍 ajimu-winery.co.jp

第 2 天

豊後高田 昭和の町 中央通り商店街 | 2 小時

再來我們到了昭和の街

裏面不管是擺設店家

就像是彷彿回到昭和年代

短短550公尺街道裡

還有藏有很多美食

和體驗了昭和年代的服裝

更融入到昭和年代

昭和の町

📍大分県豊後高田市新町９８９−１

🌍 showanomachi.com

真玉海岸 | 1 小時

一路逛下去 來到大分縣可以看到夕陽西下的地方。

而且這裡還被選為日本100個最佳日落的地方

真玉海岸

📍大分県豊後高田市臼野５１２５

🌍 showanomachi.com

富貴寺 | 1 小時

人生第一次體驗坐禪🧘體驗

身心靈靜下來 就只會聽到時鐘的滴滴答答聲

完全的放鬆

這次的體驗我覺得蠻好的

富貴寺

📍大分県豊後高田市田染蕗２３９５

⏰ 08:30-16:30

🌍 showanomachi.com

中津城 | 1 小時

中津一定要去這邊的城堡🏯裡看看

裡面展示了很多歷史的文物

中津城的為子位在於中津川的旁邊

和今治城、高松城並列為三大水城

從高樓看下去的樣子非常漂亮

雖然裡面小小的 但擺設了很多日本文物

中津城🏯（奥平家歴史資料館）

📍大分県中津市二ノ丁本丸

⏰ 09:00-17:00

🌍 nakatsujyo.jp

溪石園 | 30 分鐘

耶馬溪裡面的溪石園 吃了黑色的蕎麥麵

人生第一次吃到這麼好吃的蕎麥麵

吃飽飽旁邊就有溪石園可以走走散步

在秋天和春天這裏總是擠滿了人

如果想要來吃記得先預約唷～～

炭蕎麦・渓石園

📍大分県中津市耶馬溪町大字大島２２８６−１

⏰ 11:00-21:00

🌍 city-nakatsu.jp

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：福岡九州自由行｜深度旅遊自駕遊｜大分.宇佐.中津. 豊後

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