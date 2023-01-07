BIEN-ETRE、鎧塚俊彥、Patisserie SATSUKI、還有....東京甜點名店7選報你知(下)
4. 和栗屋（和栗や）
如果喜歡栗子蛋糕的話，那一定要來嘗嘗栗子專門店「和栗屋」的蒙布朗栗子蛋糕。
和栗屋位在下町的谷中銀座商店街中(延伸閱讀: 東京日暮里「谷根千」散步–谷中銀座、根津、千駄木老街尋寶趣！)，卻總是大排長龍，很多人特地慕名到訪。與其他蛋糕店不同，店內採用和風設計，甚至有榻榻米座位，更有日本氣氛。
和栗屋在茨城縣擁有自家栗子園，因此他們可以全年都提供栗子甜點，而且使用新鮮的栗子。不同於其他蛋糕店會預先做好蛋糕，而且會在栗子蓉加上大量砂糖。
這裡的蒙布朗蛋糕是現點現做，確保栗子的風味不會流失。雖說是蛋糕，其實是以鮮奶油與栗子蓉為主，栗子蓉甘醇幼滑卻不會太甜，可品嚐到素材原本的味道，以香甜鮮奶油點綴，簡單卻美味，也因此這道甜點只能在店內享用，是不能外帶回家的限定品！
除了蒙布朗蛋糕，也可選擇聖代等各種甜點，套餐附有一杯熱焙茶，甘香的焙茶與栗子可是意外地搭配喔！
店舖資訊
地址 東京都台東区谷中3-9-14
店名 和栗や（谷中）本店
交通簡介: 千駄木駅2號出口徒歩約5分
營業時間 11:00〜18:00
定休日 不定休
官網 https://www.waguriya.com/
5. Patisserie SATSUKI
自問是個願意為美食一擲千金的老饕嗎？讓我們為你推薦一家高貴，但物有所值的美味蛋糕店！
位於赤坂新大谷飯店內的Patisserie SATSUKI，由法式糕點師中島真介主理，帶來極品蜜瓜蛋糕，最貴一片竟要4,320日幣，而且一天限定20件！
飯店內分設只提供外帶的Patisserie SATSUKI和咖啡廳SATSUKI，在SATSUKI可享用蛋糕和其他甜點與料理。(他們的鬆餅也很有名，日本前首相菅義偉也是常客！)
Patisserie SATSUKI的蜜瓜蛋糕對於素材非常講究，使用日本靜岡縣縣高級蜜瓜，蛋糕則使用只吃玄米的雞所生產的雞蛋，加上九州大牟田產生奶油，以高品質的食材製作，襯托出蜜瓜的甜味，而不會過份甜膩！
蜜瓜蛋糕其實有兩款，“Super Melon Shortcake”(スーパーメロンショットケーキ)是基礎版，一塊1,836日幣，每天限定發售40個；“Extra Melon Super Shortcake”(エクストラスーパーメロンショットケーキ)是升級版，在這麼一小片蛋糕中使用約三分之一個蜜瓜肉，而價格也升級一塊4,320日幣。雖然價格稍貴，但蛋糕真的很好吃，吃過後一直念念不忘會想要再來品嚐
店舖資訊
地址 東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ東京 ロビィ階
店名 パティスリー SATSUKI
交通簡介: 赤坂見附駅 D紀尾井町出口徒步3分
營業時間 11:00～20:00
定休日 不定休 周末營業
官網 https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/p-satsuki/
6. 鎧塚俊彥 Toshihiko Yoroizuka
說到蛋糕與甜點又怎能不提「鎧塚俊彥」呢？
他是出身自京都的糕點師，從日本烘焙專門學校畢業後在高級飯店中工作，30歲時遠赴歐洲，花了15年時間在三星級餐廳Bruneau等多家名店工作與修業，也曾在巴黎的比賽中勝出，累積實力後再回來日本開店，現在成為日本知名糕點師，也常在電視節目等媒體亮相。(延伸閱讀: 「鎧塚俊彦Toshi Yoroizuka」米其林大師級甜點專門店–不必到六本木人擠人了!! 東京車站新分店)
他在東京有多家店鋪，除了外帶的蛋糕，更推薦大家在店內享用各式甜點，尤其是坐在吧台前可以看到糕點師靈活地製作甜點的過程，而且每道都有精緻的賣相，讓你視覺與味覺都能盡情享受！
而他所設計的蛋糕都充滿創意，浮島是加入了紅豆蓉的和風口味蒙布朗蛋糕，再伴以焙茶冰淇淋與抹茶醬汁。千層酥使用的水果也會隨季節變更，例如冬季是草莓，在夏天則變成西瓜，每次到訪可以遇到各種限定口味，帶給你新鮮感。
店舖資訊
地址 東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン 1F・2F
店名 トシ・ヨロイヅカ 東京（ToshiYoroizuka TOKYO）
交通簡介: 銀座線京橋駅直到
營業時間 11:00～19:00
定休日 無休 周末營業
官網 http://www.grand-patissier.info/ToshiYoroizuka/index.html
7. BIEN-ETRE
位於代代木上原的BIEN-ETRE是獲得Tabelog百名店，超難預約的人氣名店！BIEN-ETRE源自法文，是滿足感與幸福的意思，他們提供各式蛋糕與聖代，招牌甜點之一的草莓千層酥甜點，烤得酥脆焦香，搭配軟滑的卡士達奶油與酸甜的草莓，吃一口就會讓你感到滿滿幸福！
在2022年5月，他們於同區開設了新店「BIEN-ETRE MAISON」，本店改為只提供外帶蛋糕與烘焙點心。
新店以粉彩色為主調，有著可愛優雅的裝潢，提供如藝術品般美麗的聖代、現點現製的焦糖烤布蕾、法式千層酥等甜點，如果想在店內慢慢享用下午茶就要預約新店囉！
店舖資訊
地址 東京都渋谷区上原1-21-10 上原坂の上21番館 1F
店名 BIEN-ETRE
交通簡介: 代代木上原駅徒步4分
營業時間 11:00～20:30
定休日 不定休 周末營業
官網 https://www.instagram.com/bienetre.patisserie/
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