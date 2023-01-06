BIEN-ETRE、鎧塚俊彥、Patisserie SATSUKI、還有....東京甜點名店7選報你知(上)

【撰文:Shinon/ 窩日本】

在日本，要找漂亮好看的蛋糕並不難，只要隨便走進一家百貨公司的地下超市，便會看到琳琅滿目的蛋糕與甜點。但如果你追求更有內涵層次的精心之作，又或是想要來一場悠閒的下午茶，那麼現在就推薦你7家東京必吃的蛋糕店，從名師之作到網路人氣，是你在東京必不可錯過的美味！

1. 果實園

喜歡吃水果的人絕不可錯過這家！大名鼎鼎的「果實園」，單是看名字就知道他們主打水果，老闆長嶺先生擁有50多年採購水果的經驗，所以果實園選用的水果都是老闆親自到市場挑選，提供高品質與熟成的水果。

果實園最有名的是水果圓頂蛋糕，改良自義大利圓頂蛋糕，把海棉蛋糕排成圓帽狀，中間塞滿鮮奶油與大塊的水果。這還不足夠，表面再鋪上水果片，超級豐富！

其實這也是果實園講究的地方，他們主打蛋糕都是店內新鮮製作，而且遇上水果當季價格較便宜，還會多給一些水果，把優惠回饋給客人，所以實物隨時比菜單圖片更吸引！

水果圓頂蛋糕有多種口味選擇，其中以草莓及麝香葡萄特別受歡迎，如果不知如何選擇的話便可選擇什錦綜合口味，一口氣品嚐多種美味的水果。

現在果實園在東京及周邊有多家分店，每家店鋪提供的菜單不同，除了甜點，也有提供早餐及午餐，甚至吃到飽，可以事先了解再選擇想吃的一家！

店舖資訊

地址 〒153-0063 東京都目黒区目黒1-3-16プレジデント目黒ハイツ2階

店名 果実園リーベル 目黒店

交通簡介: 目黒駅(西口)徒歩4分

營業時間 星期一～六 7:30～22:00 (L.O.food 21:00 drink 21:30)

星期日 7:30～21:00 (L.O.food 20:00 drink 20:30)

定休日 不定休

官網 https://kajitsuen.jp/

2. FRENCH POUND HOUSE

被喻為日本第一的草莓蛋糕，隱藏在巢鴨的住宅區內，帶點古典氣氛白磚牆與鮮藍大門使它在人煙稀少的街道上特別顯眼。平日的中午不用排隊，蛋糕櫃內還有十多款蛋糕可以選擇，每款造型相對簡單，沒有過份花巧的裝飾。

點好蛋糕後你可以隨便選擇座位，店內有十餘桌，有不少是面向牆壁的位置，你也可選擇在店外的座位享用，感受日本住宅街道的寧靜。

招牌的草莓蛋糕分加酒精及不加酒精兩種口味。賣相就跟平常的草莓蛋糕無異，但味道卻是更高等級。生奶油滑潤而香甜，蛋糕體濕潤，每層蛋糕的表面都塗上果醬，所以每一口都充滿草莓香氣。

頂部的草莓雖然微酸卻跟生奶油配合剛好，整體不會過甜或過酸。小小一塊蛋糕很快便吃完，而那份美味會讓你想要馬上再來一塊，吃再多也不會覺得膩！

店舖資訊

地址 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-4-4

店名 FRENCH POUND HOUSE フレンチパウンドハウス

交通簡介: 巢鴨駅南口徒步5分

營業時間 10:00～19:00 (店內享用～18:30)

定休日 不定休 周末只提供外帶

官網 https://frenchpoundhouse.shopinfo.jp/

3. LOUANGE TOKYO Le Musée

小編第一次知道這家LOUANGE TOKYO，是因為他們的招牌小熊蛋糕常常出現在日本明星、模特兒的生日活動上，但那時六本木本店只接受事前預約，而且蛋糕最少也要12cm訂一整個。

終於，在2021年5月，他們在銀座開了全新的蛋糕店提供多款外帶和內用的甜點。

店內裝潢符合銀座當地的高貴氣氛，擺設了很多由巧克力製作的雕塑裝飾，而蛋糕的造型很精緻獨特，色彩繽紛的賣相，排列在蛋糕櫃中叫人眼花撩亂，讓人都想要試試看。

如果在店內享用的話，店員還會捧上一盒茶葉樣本，讓客人可以聞聞茶香，挑選喜歡的紅茶或香草茶來搭配蛋糕。而蛋糕以精美的大理石盤盛載，配以厚重的鐵茶壺與獨特的茶杯套裝，放在面前美得讓人捨不得吃下。

蛋糕層次豐富，像圖中的蛋糕就由慕斯、水果及派塔組成，可享受多重口感，再來一口紅茶，就是奢侈優雅的享受。

(文章未完請接下集)

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