經過必買！東京池袋「RINGO」招牌香酥濃卡士達蘋果派，必點期間限定伯爵茶及新販售焦糖口味

先前去日本比較常跑大阪，每次有經過梅田的地下街一定會買一個RINGO的蘋果派來吃吃，這次去東京跑去池袋逛街，發現RINGO也有一家街邊店在這，通常都買原味，不過這次有買到新販售焦糖口味以及下午才開賣的伯爵茶口味蘋果派，店面小小，排隊人潮都溢出來了啦！

RINGO 池袋店 位置

RINGO 池袋店的位置就在JR池袋站東口出來左轉，大約兩三分鐘的路程就到，同品牌的BAKE CHEESE TART 附近也有一家，非常好吃，可以順道一起買。RINGO 池袋店的空間小小的，裡頭大約站三四個人就快滿了，所以排隊人潮都在外頭，經過就會聞到蘋果派的香氣。

RINGO 池袋店 菜單

原味是基本款，焦糖是期間限定口味，伯爵茶口味則是下午三點之後才有，另外一款賣完了貼上sold out貼紙，老實說沒注意是什麼口味，總之就三個口味湊了一盒四個。

RINGO的蘋果派裡頭基本是卡士達醬為底，混合其他口味，酥皮部分很厲害，非常酥脆，吃了會猛掉渣渣，香濃但又不死甜，伯爵茶口味有茶香，本來就愛茶口味甜點，伯爵茶口味蘋果派真的讓人很驚艷。

原本以為會甜得要死的焦糖口味很濃郁但又不會太甜，非常冬天的味道，一擠蘋果餡料會爆漿，不管什麼口味都好吃。

RINGO的酥皮跟內餡味道搭配剛剛好，一顆份量頗大，吃了很有罪惡感，但是不吃會後悔，看到記得買一顆來嚐嚐！

RINGO 池袋店

地址：東京都豊島区南池袋1丁目28-2 JR池袋駅1階 地圖

電話：03-5911-7825

營業時間：10:00–21:00

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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