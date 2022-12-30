美景限定！ 漫遊立山黑部 一探雪壁奇觀「雪之大谷」

【旅奇傳媒/編輯部報導】立山黑部位處日本北陸的長野縣和富山縣交界處，在巒巒高山間有一座日本最大的峽谷－黑部峽谷，高海拔且長年氣候寒冷，豐沛的積雪最高可達20公尺，相當於一棟10層樓的大樓！

由於立山黑部的氣候因素，每年冬天這條路線行程都會封閉，但是一到4月中旬春暖乍光、氣溫逐漸回暖之時，則會開放讓遊客入山觀賞遊玩，吸引許多慕名而來的國內外旅客，就為了一睹此生必看的大雪壁「雪之大谷」，體驗六種交通工具遊玩方式、無懼低溫的雪白山谷，讓人記憶深刻，而其地理位置與絕世美景也被譽為「日本的阿爾卑斯山」。

▲壯觀的立山黑部水庫。 圖：喜鴻假期／提供

親臨立山黑部 品四季風情

喜鴻假期指出，除了春天的雪壁奇觀，立山黑部除了冬天不開放，四季都有各自動人的美景。春天時可以一睹壯麗的雪壁，漫步在其間，幸運的話還可以發現被稱為「神之使者」的雷鳥，其羽毛夏季與冬季呈現完成不同色彩，據說遇到雷鳥的人會得到幸福；夏天時闊葉樹發芽，雪融之水匯集到黑部水庫，適合於大自然中進行登山、散步等活動的最佳季節，倒映著山影的靜美湖面將令您終生難忘。

秋天立山黑部搖身一變為賞楓的絕佳去處，黃橙橙一片的美麗紅葉保證大飽眼福。還沒親眼見證雪之大谷奇景的朋友，把握機會一圓夢想，徜徉在空氣清新、視野一望無際的與山巒層疊山色中。

▲冬季雪之合掌村，增添更多童話氣氛。 圖：喜鴻假期／提供

直飛小松 輕鬆暢遊北陸地區

前往立山黑部，飛航航班選擇上除了長榮航空直飛石川縣小松機場可大幅縮短接駁轉乘距離，石川縣是為北陸三縣之一，東接富山縣、岐阜縣，南接福井縣，西、北濱日本海，小松市位於石川縣南部濱臨日本海，自然風貌多變，更具多樣性獨特元素，美食選擇更是豐富，是許多旅人的最愛！或者也可從大阪、京都出發前往富山，自立山入山；若從東京出發，先到信濃大町，從扇澤入山，暢遊北陸地區，一次遊歷多個城市景觀。

▲兼六園冬季才能看到的雪吊景色。 圖：喜鴻假期／提供

串連週邊景點 賞花泡湯豐富度大增

立山黑部附近也有許多著名的景點，譽為「童話村落」的世界文化遺產白川鄉合掌村，村落中的有著茅草屋頂的傳統木造小屋建築，以雙手合掌的人字型屋頂為其外觀最大特色，而這個屋頂的角度設計主要是為了擋風抗雪、讓積雪滑落，小巧可愛十分浪漫，每逢冬季點燈的浪漫更是迷人，到了春天後積雪宛如棉花糖般覆蓋在茅草屋頂，更像童話場景，雪融之後百花齊放，也為合掌村帶來春天的氣息。

此外，還有豐富的溫泉資源與絕佳的滑雪地點的輕井澤、日本三大名園之一的兼六園、懷舊與現代兼具的名古屋，都能與立山黑部路線結合，讓日本之行更多變、增添更多期待感。

▲長野縣高遠城址公園，享有「天下第一櫻」美譽。 圖：喜鴻假期／提供

▲富士山腳下芝櫻美景。 圖：喜鴻假期／提供

春花綻放 絢爛粉色誘人

富士五湖中，本栖湖畔的芝櫻公園從4月下旬開始的一整個月，是首都圈最大規模約80萬株芝櫻與富士山共同演出，色彩鮮豔的明亮對比美不勝收，熱情綻放的芝櫻會完全打破日本櫻花嬌嫩柔媚的印象，教人神往；位於長野縣的高遠城址公園，位列「日本三大賞櫻勝地」，享有「天下第一櫻」美譽，也是櫻花百選名所，1500多棵櫻花樹同時綻放，也因為海拔高度的不同，層疊相間盛況讓人目眩神迷。

來到立山黑部也不可錯過一遊享有「高山小京都」之稱的「上三之町」，由數條街道組成的「古町並」，有古老的商店街、橋樑、寺廟與釀酒廠等，屋齡大都在三百年以上，是稀有珍貴的古建築物群，走入街道，仿佛錯落入時空迴廊。置身滿滿江戶時代風情的老街中，很有懷舊風味。此外飛驒高山因為水質好、天氣冷，出產的米酒特別香醇，每年1-3月陸續推出當季酒，酒舖在新酒送到時就會掛起松木球表示歡迎客人上門品酒。【禁止酒駕；飲酒過量，有礙健康】

在立山黑部的行程中，除了可以體會到漫步在雪牆中的震撼，還能品嘗數十年如一日的傳統經典的九宮格日本料理、欣賞到季節限定的美麗櫻花、泡溫泉等豐富行程一次滿足。懶得規劃遊程與交通安排，又想親臨其中體驗立山黑部奇景，立山黑部懶人包（https://bit.ly/3FOs5EC）輕鬆解鎖食宿交通，連語言問題也一次搞定，2023年春季旅遊計畫，就到立山黑部來一場白雪與繁花盛宴！

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野