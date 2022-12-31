日本新年祈福怎麼拜？2023年五大「人氣參拜名所」推薦

明治神宮每年新年期間超過300萬人造訪，為日本新年參拜人數最多的神社。 圖：株式會社 阪急交通社／提供

【旅奇傳媒/編譯-駱皓怡】這幾年受到疫情影響，日本各地神社寺院開始宣導全新參拜方式「幸先詣」，也就是將新年參拜的期間拉長成12月至隔年2月，分散往年集中於新年期間的參拜人潮以降低感染風險。在這樣的變化之下迎接2023年到來，有哪些是日本人新年參拜特別愛去的名所？日本阪急交通社最近做的一項調查，整理出了2023年新年參拜者選擇前往的5大神社寺院。

▍ 新年參拜神社寺院 5 選

■東京都・明治神宮

新年參拜人數高居日本第一的明治神宮，位於澀谷區正中心的位置，交通便利更是東京觀光必訪地。每年新年期間吸引300萬人以上造訪，綿延境內的參拜隊伍，元旦當天的電視台轉播，儼然成為日本新年代表畫面。

▲明治神宮的新年參拜人數高居日本第一。 圖：日本旅行情報局／提供

■千葉縣・成田山新勝寺

有千年歷史的成田山新勝寺，境內有許多被視為重要文化財產的建築，歷年新年參拜人數約300萬人，僅次明治神宮為日本第二多。2023年的新年參拜期間從元旦開始到1月28日，整個1月都能在寺內感受到濃濃過年氣氛也是特徵之一。成田山境內的成田山公園，占地約3.5個東京巨蛋大，也是不少人在參拜後會順道走訪的景點。

▲成田山新勝寺因位置靠近成田機場，特別受外國觀光客歡迎。 圖：成田山新勝寺／提供

■大阪府・住吉大社

位在大阪市的住吉大社是日本全國約2,300間住吉神社的總本社，每年新年期間吸引200萬人以上前往，是日本具代表性的神社之一。更因為創建於辛卯年卯月卯日，神社內四處可見兔子像，還有一尊神兔石像可以祈求無病消災。2023年的新年參拜期間從2022年12月1日～2023年3月31日，境內推廣與旁人保持適當距離的參拜方式，並推出以手機代替籤筒的抽籤方式，降低接觸感染的風險。

▲住吉大社境內有被指定為國寶的古代建築及多個文化遺產，被視為大阪最強能量景點 圖：住吉大社／提供

■愛知縣・熱田神宮

從名古屋車站搭電車約5～7分鐘即可到達的熱田神宮，主祭神為熱田大神，以保管了三神器之一的草薙劍聞名。境內有展示約6,000件收藏品的寶物館，以及專門展示刀劍的「劍之寶庫 草薙館」。除了新年參拜，每年1月5日會在境內舉辦「初惠比壽」祈求商業興盛、家庭平安、漁業豐收的祭典活動。

▲熱田神宮歷年新年參拜人數超過200萬人，排名日本國內第五。 圖：株式會社 阪急交通社／提供

■三重縣・伊勢神宮

囊括了8萬座神社的神社本廳，被認定為本宗的伊勢神社．在日本神社中是特別的存在。自江戶時代開始就被稱作是「一生必去一次」的伊勢神宮，每年新年參拜期間吸引約60萬人造訪。

▲伊勢神宮祭祀著日本眾神中最崇高的「天照大御神」。 圖：伊勢神宮 神宮司廳／提供

▍日本神社寺院怎麼拜才對？

神社寺院些微不同的參拜方式讓日本人有時也一頭霧水。在出發新年參拜前也別忘了學一下正確參拜方法。

■神社的參拜禮儀：

神社是神聖的地方，鳥居是切隔聖域的存在，首先到鳥居前先一鞠躬後才通過。參道中央是給神明通過的，帶著敬意走在左右兩端才是正確禮儀。參拜前先到手水舍漱口洗手，淨身淨心後來到神明面前先點頭行禮，投入香油錢再搖鈴．接著就是「二禮二拍手一禮」的參拜方式。但也有像出雲大社等「二禮四拍手一禮」的情況，這時就請遵照各間神社的參拜方式即可。參拜完後，穿過鳥居後記得回頭一鞠躬後再離開。

■寺院的參拜禮儀：

寺院的山門（大門）即為與凡間的境界，合掌一鞠躬後才通過。不同於神社的是，即使走在寺院參道中間也不成問題。在手水舍漱口洗手的步驟基本上與神社相同，進到境內如果有香爐的話，也可以用手將煙往身上不舒服的地方搧達到淨身作用。進到本堂後一鞠躬再投入香油錢、搖鈴的步驟都跟神社一樣，最大不同是寺廟只合掌不拍手。雙手合掌於胸前祈願完之後，祈願完後手不放開合掌鞠躬。

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