9個絕美賞雪景點！ 日本冬日旅遊「皚皚白雪與日式建築」交織出夢幻場景

如果想在冬季時節欣賞漫天雪景，距離台灣不遠的日本可說是最方便的目的地了。不但能在短時間內迅速搭機抵達，還能順道規劃逛街購物、美食巡禮或是參觀藝文展覽等多樣化的行程，同時一探各式各樣在疫情期間嶄新落成的景點！而本次ReadyGo將集結最適合賞雪的好去處，同時提供地點與營業資訊，讓大家作為安排行程時的實用指南。

兼六園

圖／兼六園官方網站

日式庭園的美可謂是聞名國際，而兼六園又被譽為日本三大名園之一，可想而知其造園景觀值得一訪！除了春夏之際繁花爭相盛開之外，每逢冬季來臨便會換上一身白色衣裳，尤其在每年12月～2月之間，園方會以傘狀的繩索吊住樹幹，避免參天巨木遭積雪壓垮，此被稱為「雪吊」的景象也成為了許多人私藏的賞雪景點。

地點：石川縣金澤市兼六町1

交通方式：自JR金澤站搭乘巴士約15分鐘

營業時間：視季節有所不同（10月16日～2月底為8：00～17：00）

清水寺

圖／清水寺官方網站

論及京都被列為世界遺產的清水寺，最為人所知的就是凌空架設於山谷間的舞台，其經過了歷時三年的大規模整修，終於在2020年重新讓參拜的遊客看見全貌；而此地在降雪之後，還可以從銀白色的背景之間看見廟宇屋頂鮮豔的紅漆，搶眼的對比別有一番風情。

地點：京都府京都市東山區清水129-4

交通方式：自JR京都站搭乘巴士至五条坂站，下車後步行約10分鐘

營業時間：視季節有所不同（12月1日～3月3日為6：00～18：00）

貴船神社

圖／貴船神社官方網站

雖然許多人可能較不熟悉貴船神社，但其實此地在日本人之間富有盛名，其原因不僅僅是擁有千年以上的悠久歷史，也是因為相傳這裡屬於戀愛運的能量景點，很適合祈求姻緣與好運。從入口處綿延而上的樓梯，兩側矗立著一盞盞小屋造型的古樸街燈，在秋天有楓紅襯托、冬天則是雪花點綴，各有不同韻味。

地點：京都府京都市左京區鞍馬貴船町180

交通方式：自叡山電車貴船口站搭乘巴士約5分鐘

營業時間：視季節有所不同（12月1日～4月30日為6：00～18：00）

富士山河口湖

圖／写真AC

長年覆蓋著白雪的富士山，到了冬天更是積雪深厚，世界各國的遊客都會遠道而來欣賞這般壯闊景象；其中特別推薦河口湖北岸的步道，只要天候清朗，站在此處即可看見湖面倒映著完整的富士山身影，若在傍晚時分前來，還能夠在夕陽餘暉之下發現水面上多了霓虹路燈的繽紛色彩。

地點：山梨縣南都留郡富士河口湖町河口

交通方式：自JR甲府站搭乘巴士約90分鐘

營業時間：全年開放

立山黑部阿爾卑斯山脈路線

圖／立山黑部阿爾卑斯山脈路線官方網站

立山黑部被稱作日本的阿爾卑斯山，而作為進出必經的聯絡道路也命名為阿爾卑斯山脈路線，全線道總長約莫90公里，通2500公尺高的高原地帶。比起終點站，絕大多數觀光客的目標都是途中經過的雪牆，兩側聳立的白色壁面令人驚嘆不已。但由於此路線需視天候狀況而開通，旅客務必在出發前至官方網站上確認為佳。

地點：富山縣中新川郡立山町

交通方式：自JR富山站轉乘富山電鐵至富山站

營業時間：全年開放（部分交通工具視季節而定）

札幌雪祭

圖／札幌雪祭官方網站

如果想要兼顧賞雪、遊樂設施以及交通便捷，札幌雪祭應可說是最佳的選擇！其活動場地就在交通樞紐的札幌車站外，一路通往觀光景點大通公園，沿途不但可以觀賞各式各樣的雪雕與燈飾，還有媲美紐洛克斐勒中心的滑冰場，大人小孩都能一起暢快同樂。

地點：札幌車站周遭至大通公園

交通方式：自札幌站直達

營業時間：2023年度為2月4日～2月11日

旭川冬祭

圖／旭川冬祭官方網站

日本的冬季慶典數之不盡，其中旭川冬祭的吸睛程度應可拔得頭籌。其堪稱是北海道前三大的雪祭之一，且節目種類多元齊全，舉凡雪雕、冰雕、燈光秀、煙火秀、美食攤販和親子活動應有盡有，每年也會與不同的動漫人物或吉祥物聯名，攜手推出俏皮的大型雕像，可愛的魅力讓人難以抵擋！

地點：旭川車站外、旭橋河畔、宮下通

交通方式：自旭川站提供接駁巴士

營業時間：2023年度為2月7日～2月12日

白金青池

圖／美瑛町觀光協會官方網站

位於北海道的白金青池，因水面呈現 Tiffany Blue 般的藍色而備受觀光客喜愛， 且此地在每年大約11月～4月會舉辦夜間點燈活動，營造出如夢似幻的氛圍，讓人產生置身於魔法世界的錯覺；如果遇到降雪量豐沛的時節，則會彷彿覆蓋上一層白色的棉被，柔軟平坦的景色實在療癒人心。

地點：北海道上川郡美瑛町白金

交通方式：自JR美瑛站搭乘計程車約20分鐘

營業時間：全年開放

北海道破冰船

圖／北海道破冰船官方網站

在大家的印象中，乘坐大型船隻航行於結冰的海面上，迎著寒風緩緩破冰而行的景象，可能都只存在於極地冒險的電影中；實際上在距離台灣不遠的北海道，就能從網走港口搭乘觀光專用的破冰船，親身觀看冰面遭到船頭破開，或許還能發現野生海豹、海象與海鳥們的身影呢！

地點：北海道網走市南三條東4-5-1

交通方式：自JR網走站搭乘巴士約10分鐘

營業時間：2023年度航行期間為1月20日～3月31日

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