秋葉原購物指南之AKIBA TOLIM 美食服飾雜貨車站旁一次搞定

以宅宅天堂聞名全世界的秋葉原，是購買家電、電腦設備、動漫電玩等二次元文化產品及宅宅所愛之事與物的好地方。但若你以為秋葉原只能買到這些，那可就大錯特錯了！作為商業繁華區，秋葉原當然也備有一般大眾取向的購物設施，讓大家在購買電器設備及ACG相關產品的同時，能包辦其他類型購物，而就在秋葉原站旁的AKIBA TOLIM就是其中之一。無論距離JR秋葉原站還是筑波快線秋葉原站都僅有幾步之遙，AKIBA TOLIM館內能找到包括一些人氣的日本時尚服飾、生活雜貨品牌等，及能讓你逛街歇腳或補充體力的美食餐廳和咖啡店。這次就一起來看看，這裡有什麼好買好吃好玩的吧！

AKIBA TOLIM

地址：東京都千代田区神田佐久間町1丁目6−5

大眾交通：JR、筑波快線 秋葉原站（搭乘電車，距離上野站約4分鐘；淺草站約5分鐘；東京站約6分鐘）

官方網站

MUJI 無印良品

在海外各地也有門市的無印良品，無疑是日本生活雜貨的代表之一。即便在自己所居住的地方就有無印良品，但一旦來到日本，當然還是會想要到日本的無印良品走上一遭——畢竟這其中或多或少會有些許差別，而這樣的觀察，也是日本旅遊的樂趣之一。在AKIBA TOLIM中進駐有無印良品門市，展售有多達約7000種不同的商品，想必能滿足你的購物需求和觀察欲。

走自然簡單風格的無印良品，無論是生活雜貨、家具、文具、服飾、食品等相信都是不少朋友日常生活的心頭好。值得一提的是，其對於旅行者開發出來的不少包括保養洗浴套組、收納包、背包、帽子等，甚至是行李箱，亦是大家在外觀光時應急的好選項。例如……在秋葉原買鋼彈模型或家電買到需要一個新的行李箱時？（笑）

MUJI 無印良品

位置：3F

營業時間：11:00～22:00

※ 因應疫情等社會情勢變化，營業時間可能會有所變動。

官方網站 MUJI無印良品 | AKIBA TOLIM門市

Maker‘s Shirt 鎌倉

來自湘南的Maker's Shirt 鎌倉，是日本知名的商務服飾品牌之一。旗下商品以男女商務襯衫為中心，包含了西裝外套、針織衫、領帶等商務服飾配件等，是日本海內外不少商務人士們的好朋友。嚴選服飾原材料，並經由日本職人們精細的製作，甚至是開發出獨特的縫線及設計，都是Maker's Shirt 鎌倉受歡迎的原因。而來到秋葉原，你一樣能在AKIBA TOLIM中找到門市，可為自己辦置一身適合的商務用服飾。畢竟，有一套適合自己的戰鬥服，能讓人好好工作，而好好工作之後，才有充足的財力培養自己的興趣嘛！

Maker’s Shirt 鎌倉的人氣商品，當屬採用高支數棉紗製成的棉襯衫，既擁有良好的透氣性，也非常容易穿搭。秉持「好品質與好價格」的理念，旗下的襯衫商品基本都是工廠直出，以簡化流通程序的方式，以提供消費者親切的價格——就商務襯衫來說，一件定價約在6000日圓（新台幣莫約1300～1400元左右）起跳。除此之外，店內豐富多樣的領帶、袖口、絲巾等，除了買來自用外，也是十分適合買來送禮的品項。

Maker's Shirt 鎌倉 (マーカーズシュタツ鎌倉)

位置：2F

營業時間：11:00～21:00

※ 因應疫情等社會情勢變化，營業時間可能會有所變動。

官方網站：Maker's Shirt 鎌倉 | AKIABA TOLIM門市

UNIQLO 優衣庫

和無印良品一樣，UNIQLO即便海外門市也已遍地開花，不過大家到日本旅遊時，還是必訪日本UNIQLO。畢竟在部分商品線上會有些許差異，搭配海外人士適用的免稅優惠，買起來也更加實惠。AKIBA TOLIM的UNIQLO門市無疑是秋葉原一帶最大的門市，基本可滿足一般大眾的購物需求。

到訪日本的UNIQLO，除了看看經典款式是否有比較優惠之外，一些日本限定的獨家聯名款，當然也是不容錯過的部分，特別是各式各樣的UT。此外，UNIQLO超人氣的輕羽絨系列Ultra Light Down，在日本是一年四季都買得到的，因此也是購入的好時機，而這些在AKIBA TOLIM的門市基本都能找到。值得一提的是，AKIBA TOLIM的門市，是東京少數營業到晚上22:00的門市（一般都只到20:00或21:00），在時間安排上可以更有餘裕。

UNIQLO 優衣庫（ユニクロ）

位置：4F

營業時間：11:00～22:00

※ 因應疫情等社會情勢變化，營業時間可能會有所變動。

官方網站：UNIQLO優衣庫 | AKIBA TOLIM門市

築地壽司好（築地すし好）

或許你已知道，日本握壽司，其實又叫作「江戶前壽司」，可說是東京名料理，也是不少人到東京必嚐的美食之一。若在秋葉原一帶想嚐握壽司，那麼AKIBA TOLIM中的「築地壽司好」會是不錯的選擇。店內有專業的壽司師傅，採用鮮美的海鮮食材，手握出一個又一個精緻而美味的壽司。

築地壽司好的人氣料理，當屬鮪魚系列握壽司，其中特別推薦一次能嚐到多種脂肪比例不同的鮪魚生魚片的壽司拼盤「特選天然鮪魚拼盤（こだわり天然マグロセット、Kodawari Tennen Maguro Set）」。如果想要來點不一樣的，那麼店內師傅推薦的大家試試看鯖魚（サバ、Saba）、竹莢魚（アジ、Aji）、海鯽魚（コハダ、Kohada）等表皮亮亮的白身魚光物（ひかりもの、Hikarimono）系列握壽司，據說其細緻的口感，特別受到日本長青客群的喜愛。除此之外，築地壽司好的菜單基本上都有英文、簡體中文及韓文說明，對不懂日文的外國遊客十分友善。

築地壽司好（築地すし好）

位置：5樓

營業時間：

週一～六11:00～22:30（22:00最後點餐）

週日、國定假日11:00～22:00（21:30最後點餐）

※ 因應疫情等社會情勢變化，營業時間可能會有所變動。

官方網站：築地壽司好 | AKIBA TOLIM 門市

鳥光國

烤雞肉串（焼き鳥）在日本料理中，可說是十分接地氣的品項。畢竟作為下酒菜，以烤雞肉串為首的串燒系列相當有人氣，且各家大大小小、氣氛大不同的店鋪繁多，亦是在日本非常值得體驗的大眾餐飲文化之一。在AKIBA TOLIM內的鳥光國，就是一家專門吃串燒的餐廳，而他們家的串燒品項頗有特色，既能找到經典純粹的烤雞肉串、烤雞軟骨、烤雞心等基本菜單選項，還有更多蔬菜與肉類搭配而成的串燒，不僅健康還很上相。

既然是串燒燒烤專門店，當然少不了好酒相佐——鳥光國的清酒也是十分講究的。他們甚至在菜單上繪製了專門的圖表，列出並介紹了店內主打的酒類品項，以協助大家找到適合自己的酒水。其中包括了擁有350年歷史的京都老酒廠「玉乃光」的日本酒系列，還有京都限定的選項唷。

鳥光國

位置：5樓

營業時間：

週一～六 11:00～14:00、17:00〜23:30（最後點餐時間為營業結束前半小時）

週日、國定假日 11:00～14:30、17:00〜23:00（最後點餐時間為營業結束前半小時）

※ 因應疫情等社會情勢變化，營業時間可能會有所變動。

官方網站：鳥光國 | AKIBA TOLIM門市

宅宅天堂的秋葉原，本來就是東京商業繁華區之一，而就在秋葉原站的購物設施AKIBA TOLIM，搜羅了包括MUJI無印良品、UNIQLO優衣庫、Maker's Shirt鎌倉等日本經典品牌，又有體驗日本飲食文化中非常經典的壽司店和串燒燒烤店，想必能讓大家在秋葉原的購物之旅更加豐富——無論電器、電玩、動漫模型等，還是日本特色的服飾和雜貨，到秋葉原都能一站解決囉。

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