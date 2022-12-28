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持續到明年8月！伊豆高原「體驗型」燈光秀Granillumi～8th SEASON 閃耀登場

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

誰說燈飾秀只能用眼睛欣賞？日本首創體驗型燈光秀來囉，就在靜岡縣的「伊豆高原Granpal公園」！

伊豆高原Granillumi～8th SEASON～結合夜間遊樂設施、表演秀和與夜行性動物交流的各項活動，讓絢麗的燈飾活動更加精采。

伊豆高原Granillumi～8th SEASON～盛大開催

伊豆高原Granillumi活動今年迎來第八年，過去曾獲選為Walker+全國燈飾秀排行榜連續6年第1名、2021年第九屆燈飾秀大獎連續2年第1名的殊榮，是日本冬日燈飾盛典必訪的景點之一。從2022年11月11日一路展示到2023年8月底，即使不是冬季前來日本旅遊也能體驗充滿氣氛的夜間燈光秀。

今年以「大冒險」為主題，主場以大海為設計靈感，運用各種燈泡在橋前打造如波浪般的樣貌；絕景展望台旁以海邊景致為靈感，有著大大的棕梠樹、在游泳的魚兒、飛躍的飛魚、揹著水晶的烏龜、鱷魚等，壯觀的燈飾藝術、非常熱鬧。

今年新登場的「寶島area」園區，以蝴蝶、鑽石、金銀財寶和巨大的勇者之劍打造，營造出更立體有魄力的燈飾布置。另外來到「薔薇園area」園區，彷彿置身於玫瑰花園中，五顏六色的玫瑰花燈飾，讓整個園區充滿了浪漫氛圍。

遊樂設施體驗活動

旋轉木馬、空中旋轉氣球設施、夜間水中氣球、船型立體迷宮…小孩也能開心體驗的VR設施、兒童公園、攀岩場、旋轉汽車等等，來到伊豆高原Granillumi不僅是欣賞燈飾，還能體驗各種結合絢爛燈飾的遊樂設施，一邊享受刺激的遊戲體驗、一邊感受燈飾的奇幻氛圍，大小朋友都能一起盡情同樂！

想知道更多精彩的活動嗎？到官網了解更多吧！

https://granillumi.com/

*照片轉自官網

窩日本推薦閱讀：日本交友APP、交友網站7選推薦–來找個另一半一起觀賞美麗的燈光秀吧~　

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