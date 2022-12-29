「金澤」意猶未盡的兩天一夜自由行！穿和服遊古都＆藝術薰陶之旅

跟著 鹿比戀上日本 於 2022-07-15 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 17 個景點，其中包含 金沢駅、カンパーニュ クチーナ＆バール、変なホテル金沢 香林坊。

這次造訪的金澤是一個古色古香，充滿懷舊氛圍的古都。

以兼六園、金澤21世紀美術館等景點聞名，受到許多國內外觀光客的喜愛。

這次的旅程短短兩天一夜令人意猶未盡，有許多非常值得推薦的好地方。

趕快跟著鹿比一起看看有哪些好地方吧！

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嗨！我是Rubi 鹿比٩(ˊᗜˋ*)و

旅居東京的台灣人，喜歡旅遊、攝影和美食！

歡迎與我一同探索與發現日本的無限魅力🇯🇵

第 1 天

金沢駅 | 10 分鐘

從東京搭乘新幹線大約2小時30分能夠抵達金澤車站。

這次在金澤市內的移動會以公車為主，在正式出發前決定先吃一點東西。

カンパーニュ クチーナ＆バール | 1 小時

金澤車站站內有很多商店及餐廳，我們在「カンパーニュ クチーナ＆バール」吃一點小東西墊墊肚子。我點了半熟蛋火腿三明治和單點的加賀棒烘焙茶瑪其朵。

変なホテル金沢 香林坊 | 15 分鐘

這次入住的飯店是「変なホテル金沢 香林坊」直譯為「奇怪的飯店」，一踏進飯店映入眼簾的是在櫃檯的超可愛的機器恐龍，雖然在網路訂房時有看過照片，但實際看到機器恐龍在櫃檯裡的模樣還是會噗嗤一笑，真不愧是「奇怪的飯店」，有夠奇怪哈哈哈！

這間飯店Check-in是自助辦理，有需要真人對應的話可以按螢幕上的「呼叫飯店人員」的按鈕，我們先瘋狂拍照後，按了呼叫鈕請飯店人員幫我們辦理寄放行李的手續，下午才能Check-in。

奇怪的飯店在全日本有很多間分店，每一間的主題都不太一樣，像是在東京的分店櫃檯是機器人等，非常有趣。

VASARA Kimono Rental Kanazawa Kenrokuen Store | 1 小時

寄放好行李後我們前往「VASARA 金澤兼六園分店」挑選和服，這間和服出租店是連鎖的，官網有中文且資訊清楚，價格公開透明，可以直接網路預約非常方便。

VASARA在日本很多地方都有分店，和服的款式也很多，有選擇困難的我真的挑到了天荒地老，還好店員很有耐心，也很熱心的幫我搭配，從挑選到做完頭髮大概花了一個小時左右。

兼六園 | 2 小時

兼六園是日本三名園中的其中一園，一年四季各有不同魅力的美景，其中，最廣為人知的風景為冬季的「雪吊」，每年的櫻花季和雪吊期間會有期間限定的夜間點燈，剛好在春季或冬季來金澤旅遊的話千萬不要錯過。

雖然這次沒有碰上特殊活動，但穿著和服實在太太太適合兼六園的古色古香，簡直完美融入，我們走走停停拍了很多照片，沒有特定的路線，隨意逛了很久。

石浦神社 | 30 分鐘

逛完兼六園我們順路去旁邊的「石浦神社」，這裡歷史非常悠久，是金澤熱門的結緣神社。

腹地不大，晃了一圈拍拍照別有一番風味。

Imai Kinpaku Hirosaka Store | 15 分鐘

「今井金箔」是在金澤的金箔專門店，已開業百年以上，店內有很多金箔相關的伴手禮。

我們在這裡點了來到金澤旅遊必吃金箔冰淇淋🍦

東茶屋街 | 1 小時

為了配合今天的穿搭，特意安排了充滿日式風情的「東茶屋街」，這裡是日本重要傳統建築群保存地區，懷舊氛圍讓人一秒愛上，非常適合悠閒的散步，是金澤的人氣景點之一。

HARUTA片町店 | 2 小時

晚餐隨意選了一家居酒屋，進去後發現是偏義式的居酒屋。

今天一整天太累了決定直接點店家搭配好的套餐，總共7道菜，生火腿、生魚片開胃菜、沙拉、蒜味油封海鮮、瑪格麗特披薩、吻仔魚義大利麵和烤雞腿，味道普通沒有到特別驚艷，但份量很多挺滿足的😋

変なホテル金沢 香林坊 | 14 小時

吃完晚餐回飯店Check-in，房間不大，但該有的都有，床也非常舒適。

沐浴乳、洗髮精和潤髮乳包裝得像護手霜一樣很可愛！

一樓電梯旁邊有睡衣和梳子、化妝棉等備品，記得要去拿，二樓有洗衣機和製冰機。

第 2 天

Hirami Pan | 2 小時

今天的第一站是一家很有質感的早午餐「ひらみぱん（HIRAMIPAN）」，他們被知名美食評論網站「TABELOG」選為2022年百名店，具有非常高的人氣。

大約排了30-40分鐘左右我們才順利入坐。

我點了南瓜濃湯和法式鹹派，非常好吃，鹹派的派皮和食材完美結合，份量也挺剛好很滿足。

最後驚喜地發現咖啡杯底下有一個幸運草色紙！！

看到後覺得一整天都瞬間充滿希望和活力，感謝店家的小巧思♡

金澤21世紀 | 2 小時

終於來到了金澤知名地標「金澤21世紀美術館」！

光戶外的裝置藝術就讓我們拍了好久，是個充滿藝術又非常好拍照的地方。

腹地非常大，戶外的草點看著很療癒！

進到館內買門票，在人氣作品會多花一點時間。

裡面還有台灣的現代藝術家林明弘的作品哦！我們悠閒地逛完約莫花了2個小時左右。

金澤菓子 古都美 | 2 小時

美術館旁邊有一間很有氛圍感的咖啡廳「古都美」。

抵不住廣告上美食照片的誘惑，我們決定進去一探究竟，店內二樓大大的落地窗視野非常好！

我們特意挑了靠窗的位置，身心靈都得到了放鬆，多希望自己家裡也有這樣的窗戶。

我們點了柚子刨冰和烘焙茶芭菲，味道很讚水準之上，在這裡度過了一段悠閒的時光。

凛々堂 金沢広坂店 | 10 分鐘

剛好經過賣水果大福的「凛々堂」

想說買著等等當點心！

店內牆壁上還有掛食用教學，畫風超可愛的。

KAMU KANAZAWA | 2 小時

「KAMU kanazawa」是收藏家林田堅太郎在2020年所開設的私人美術館。

共有三個展區：

●KAMU Center（本館）

●KAMU sky

●KAMU BlackBlack

票必須先在本館買好，本館一樓所展示的作品「無限樓梯」是這裡最有名的作品。

是由金澤21世紀美術館代表作品「錯視泳池」的藝術家Leandro ERLICH所創作的！

因為鏡子所產生的虛實交錯的空間非常有趣。

觀眾可以自由進入到內部拍照，看IG上大家拍的照片充滿創意！

三個展區都去的話需要花比較多時間，尤其KAMU BlackBlack在比較遠的地方。

想全部都逛完的朋友記得多留一些時間在這裡。

能登前寿司 もりもり寿し | 1 小時

晚餐時間！！來到金澤一定要吃吃看這邊鮮甜美味的海鮮！

石川縣海域的環境是很多魚、貝類喜歡的棲息地，所以種類非常豐富。

我們選擇了當地頗有人氣的迴轉壽司「能登前寿司 もりもり寿し」。

金澤車站前的百貨「FORUS」裡就有分店，地理位置十分方便！

壽司超級美味食材非常新鮮，除了魚類，蝦類也不能錯過🍣

每一種都邊吃邊感嘆怎麼可以這麼鮮，幾乎沒有踩雷的品項，有機會我一定會再回訪！

JR金沢駅 | 1 小時

金澤車站有蠻多可以逛的店家，我們預留了一些時間，提前到回到車站逛逛，順便買伴手禮，買完後去取行李，並把戰利品們塞到行李箱，也為這次的旅行劃上完美的句點啦。

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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