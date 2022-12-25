快訊

獨／登台4年！福岡第一鬆餅「Café del SOL」今夜熄燈

房價對年輕人不公平？千萬只能買30年中古屋 網：請自立自強

一家3口南投仁愛露營開瓦斯暖爐 昏倒帳內 疑一氧化碳中毒

哆啦A夢主題遊樂設施要來了！ 2023日本環球影城2/23～9/3期間限定

欣傳媒／ 欣傳媒
2023日本環球影城2/23～9/3期間限定哆啦A夢主題遊樂設施 🄫Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei,and ADK 2023
2023日本環球影城2/23～9/3期間限定哆啦A夢主題遊樂設施 🄫Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei,and ADK 2023

哆啦迷請筆記！日本環球影城為了記念2023年3月3日在日本上映的最新作品「電影哆啦A夢：大雄與天空之理想鄉」，將於 2023年2月23日（四）～2023年9月3日（日）期間限定推出以電影為主題的遊樂設施。

想和從小陪伴我們長大的哆啦A夢共同經歷一場冒險，絕對不能錯過這個機會圓夢。

其實日本環球影城曾於2020年推出特別活動「STAND BY ME 哆啦A夢2」XR 乘車遊，以真實投入「電影哆拉A夢的世界」，彷彿真的與「哆啦A夢」共同經歷一場大冒險而廣受好評。受疫情影響，台灣遊客幾乎無緣。

這次將在明年登場的遊樂設施，以日本環球影城壓倒性的規模和品質，完美重現了電影中的烏托邦「Paradapia」，是一個符合所有人理想的美麗世界。飛翔在一望無際的天空中，無論是誰都能夠體驗令人嚮往的「哆啦A夢」大冒險，感受那份渾身的雀躍與感動。

更多遊樂設施的照片和細節，敬請期待官方釋出！

作為代表日本無人不知的國民角色，「哆啦A夢」系列電影自 1980 年開播至今歷經了多個世代，帶給無數的大人小孩們興奮與感動。

第42部系列作品「電影哆啦A夢：大雄與天空之理想鄉」以漂浮於天空中的烏托邦為舞台，描述了哆啦A夢與大雄一行人展開大冒險的故事。

探索了各個時代、各個角落之後，等著他們的正是所有人心中那夢一般的樂園「Paradapia」！接著他們在那裡遇見了完美的機器貓索尼亞。

哆啦A夢一行人和索尼亞成為了好朋友，卻發現這個樂園中似乎隱藏著天大的秘密。究竟大雄和朋友們是否能解開這個樂園的謎團呢！？漂浮於天空中的烏托邦大冒險即將展開！

編輯／Sasa

欣傳媒https://www.xinmedia.com/article/209120

哆啦A夢 環球影城 周年慶

延伸閱讀

慶祝日本首支膠原蛋白乳霜48歲生日！設快閃店還能抽獎

一次掃光24盒！陸人狂搶特定感冒藥 日藥妝店祭中文告示限購

阿姆斯壯議員屍變？Steam喪屍射擊新作《爆發2030》售價也爆發 日本驚喜20萬日圓天價

今年第36次！北韓疑又試射彈道飛彈 日韓正分析相關數據

相關新聞

帶爸媽旅行必收藏！冬天到日本河口湖旅遊的一日遊行程推薦

河口湖是位於東京近郊的熱門景點，坐擁觀賞富士山的最佳視角。不知道為何，看到這片湖總是讓橘編想起深受外國人喜愛的台灣日月潭，熱門程度是否存在著異曲同工之妙。河口湖周邊有好幾個必去的戶外景點：西湖里根場、天上公園、音樂盒之森、浅間神社等，推薦給大家。來到東京自由行，除了參加河口湖一日遊行程外，不妨安排2天以上的充裕空擋，近距離欣賞富士山、騎腳踏車、泡湯。

岩手冬季這樣玩！「遠野濁酒祭」感受民間故事之鄉魅力

【旅奇傳媒/編譯-駱皓怡】位於岩手縣內陸的遠野市是日本政府認定的「濁酒特區」，每年11月下旬到3月上旬會舉辦「遠野濁酒祭」，美酒、美食搭配民間故事，儼然成為當地冬季一大代表活動。 今年迎接第22回

名古屋定番行程兩天一夜遊～大須商圈＋科學館＋名古屋城

跟著 阿他麻孔固力 X 頭コンクリ 於 2022-10-15 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 16 個景點，其中包含 レッドロック 大須まねき猫店、コンパル、万松寺。 名古屋最熱鬧的大須商圈、周遭的打卡景點科學館和浮誇的名古屋城、只要兩天一夜就能夠玩的相當盡興！

120萬顆金色彩燈！東京車站周邊浪漫點燈 歡慶日本鐵道開通150週年

【旅奇傳媒/編譯-駱皓怡】2022年是日本鐵道開通150週年、丸之內大廈20週年以及新丸之內大廈15週年，無論對東京車站還是丸之內區域來說都是值得紀念的一年，因此特別於12月21日～12月25日在東京

東京芭娜娜史上最大旗艦店開幕！傳說級限定商品登場必買

【旅奇傳媒/編譯-駱皓怡】曾被票選為東京最知名伴手禮第一名的「東京芭娜娜」，2022年12月在JR東京車站八重洲口的東京站一番街開幕了東京芭娜娜史上最大間的旗艦店「東京芭娜娜s」。 「東京芭娜娜s

任天堂粉絲快衝大阪！官方直營專賣店「Nintendo OSAKA」在大丸梅田百貨開幕

大阪是任天堂粉絲的聖地！除了環球影城的超級瑪利歐兄弟園區之外，官方直營的周邊專賣店也要在大阪市區的梅田百貨開業了！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。