哆啦A夢主題遊樂設施要來了！ 2023日本環球影城2/23～9/3期間限定

哆啦迷請筆記！日本環球影城為了記念2023年3月3日在日本上映的最新作品「電影哆啦A夢：大雄與天空之理想鄉」，將於 2023年2月23日（四）～2023年9月3日（日）期間限定推出以電影為主題的遊樂設施。

想和從小陪伴我們長大的哆啦A夢共同經歷一場冒險，絕對不能錯過這個機會圓夢。

其實日本環球影城曾於2020年推出特別活動「STAND BY ME 哆啦A夢2」XR 乘車遊，以真實投入「電影哆拉A夢的世界」，彷彿真的與「哆啦A夢」共同經歷一場大冒險而廣受好評。受疫情影響，台灣遊客幾乎無緣。

這次將在明年登場的遊樂設施，以日本環球影城壓倒性的規模和品質，完美重現了電影中的烏托邦「Paradapia」，是一個符合所有人理想的美麗世界。飛翔在一望無際的天空中，無論是誰都能夠體驗令人嚮往的「哆啦A夢」大冒險，感受那份渾身的雀躍與感動。

更多遊樂設施的照片和細節，敬請期待官方釋出！

作為代表日本無人不知的國民角色，「哆啦A夢」系列電影自 1980 年開播至今歷經了多個世代，帶給無數的大人小孩們興奮與感動。

第42部系列作品「電影哆啦A夢：大雄與天空之理想鄉」以漂浮於天空中的烏托邦為舞台，描述了哆啦A夢與大雄一行人展開大冒險的故事。

探索了各個時代、各個角落之後，等著他們的正是所有人心中那夢一般的樂園「Paradapia」！接著他們在那裡遇見了完美的機器貓索尼亞。

哆啦A夢一行人和索尼亞成為了好朋友，卻發現這個樂園中似乎隱藏著天大的秘密。究竟大雄和朋友們是否能解開這個樂園的謎團呢！？漂浮於天空中的烏托邦大冒險即將展開！

編輯／Sasa

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