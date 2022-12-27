東京池袋站周邊人氣伴手禮推薦 送出你的心意與品味

池袋一直是年輕人聚集的逛街景點，池袋也因為年輕人使用社群軟體的增加，多了許多打卡景點，像是Sunshine City陽光城裡的水族館和60樓展望台；Hareza池袋更是結合了電影院、音樂廳和專業劇場，成為東京藝文娛樂的新地標；附近的Parco、SEIBU西武百貨池袋本店非常適合吃飯逛街。接下來向大家介紹，池袋站周邊就能買到可以和親友分享的人氣伴手禮。

諸国銘菓 卯花墻・諸国名産 味小路

今年9月於SEIBU西武百貨池袋本店地下一樓開幕的伴手禮選品店，集合了日本各地令人垂涎欲滴的甜點與歷史悠久的傳統美食。

推薦伴手禮1：石村万盛堂 鶴乃子本舗

（圖片截圖自諸国銘菓 卯花墻・諸国名産 味小路）

具有百年歷史的石村萬盛堂，最為知名的就是鶴乃子，將蛋清加入麵糰裡做出來的和菓子，彷彿像是小雪般鬆軟飽滿的棉花糖麵糰外皮，包著把甜度抓得剛剛好的「黃身餡」（白豆沙餡加蛋黃），一口咬下去後口感非常軟糯、微微的甜度非常合拍，加上飽滿可愛的外型也是廣受歡迎的原因，是代表日本的銘菓伴手禮。

推薦伴手禮2：清香室町 金澤文鳥

（圖片提供：SEIBU西武百貨池袋本店）

清香室町是一家位於金澤的日式點心老舖。創業至今已是第三代，在秉持老舖職人的講究的基礎上，不斷創新開發出令人眼睛一亮的新商品。其中最有人氣的「金澤文鳥」，是結合了紅茶與無花果、蔓越莓等果乾製作出來的新型羊羹，顛覆了傳統羊羹給人清一色甜的印象。而可愛的文鳥包裝設計，更增添了羊羹的精緻感與故事性。

諸国銘菓 卯花墻・諸国名産 味小路

地址：東京都豐島區南池袋1-28-1 西武食品館B1F（中央B7）

營業時間：

週一～六 10:00～21:00

週日・例假日 10:00～20:00

大眾交通：西武鐵道池袋站東口直通

官網連結

AUDREY（オードリー）

人氣糕點店AUDERY，以草莓製作的西式甜點非常受歡迎。每次看到在百貨公司裡看到排隊購買的幾乎都是日本人，即使是平日也大排長龍，每天都是銷售一空的狀態。

推薦伴手禮3： AUDUEY草莓奶油蛋捲（オードリー グレイシア）

（圖片提供：SEIBU西武百貨池袋本店）

AUDREY裡最受歡迎的，是草莓奶油蛋捲系列。不僅保存時間長，單個包裝的設計很適合分送給朋友，彷彿像是將小花束給每一個人。蛋捲裡的淡奶油香融入口裡，加上鮮奶油中和了口感，再吃到草莓的酸甜香氣，使得這個系列在AUDUEY中最受歡迎。此外，這個系列有盒裝、罐裝等多種分類，可以根據送禮對象與人數輕鬆選擇想要的包裝，這一點在選擇禮物上可以節省很多時間。

AUDREY（オードリー）

地址：東京都豐島區南池袋1-28-1西武食品館B1F（北A4）

營業時間：

週一～六 10:00～21:00

週日・例假日 10:00～20:00

大眾交通：西武鐵道池袋站東口直通

官方網站

TOKYO TULIP ROSE

東京限定的夢幻花朵甜點TOKYO TULIP ROSE，是由在法國巴黎進修過西式甜點的糕點師－金井理仁創立的品牌，以可愛華麗的外型打造出的夢幻甜品。鬱金香和玫瑰的結合，成為了該品牌的招牌甜點。

推薦伴手禮4：巧克力奶油玫瑰&鬱金香法式貓舌餅乾（ショコラクリームローズとチューリップラングドシャ ）

（圖片來源：TOKYO TULIP ROSE）

東京高顏值的花朵奶油餅乾甜點TOKYO TULIP ROSE，擁有華麗的外型和層層交疊的夢幻美味。在剛開業不到半年，月銷量就達到50萬個。以鬱金香花瓣為外型的貓舌餅乾，中間玫瑰花蕾的部份為奶油派，而底部則是入口即化的濃郁巧克力。三種口感以及三種口味的結合，強調出味覺上的漸層變化，打破了美麗的甜點通常味道平平的刻板印象，也是日本人始終願意排隊購買的絕美伴手禮。此外，它也非常適合送給女性，光是看到就覺得驚喜了吧！

TOKYO TULIP ROSE

地址：東京都豐島區南池袋1-28-1西武食品館B1F（北B3）

營業時間：

週一～六 10:00～21:00

週日・例假日 10:00～20:00

大眾交通：西武鐵道池袋站東口直通

官方網站

SUNSHINE陽光水族館

SUNSHINE CITY陽光城一直是池袋的重要地標，裡面的SUNSHINE陽光水族館不僅是情侶的約會聖地，也非常適合帶小孩來的親子行程。如果喜歡逛水族館的話，非常推薦早上入館參觀，基本上沒什麼人，可以霸佔最佳觀賞席。其中最推薦的就是海月空感的水母區，水母走廊十分夢幻。館內的佈置很精緻，也有一些特設的觀賞座位可以安靜地看著魚兒游來游去，十分療癒。另一邊的2樓室內區也有兩棲動物、可愛的小企鵝跟呆萌的海獺寶寶。若喜歡放鬆療癒的行程，SUNSHINE陽光水族館是最好的選擇。既然是池袋的人氣經典景點，當然也少不了非常有特色的伴手禮紀念品囉。

推薦伴手禮5：SUNSHINE陽光銅鑼燒（サンシャインどら焼き）

（圖片提供：SUNSHINE陽光水族館）

印著企鵝圖案的原味銅鑼燒，是水族館裡的伴手禮區一直熱賣的日式點心。獨立包裝的貼心設計，且由於體積不大，非常適合放在包包裡，餓的時候隨時可以吃，拿來分送給朋友也非常合適！

推薦伴手禮6：虎鯊布丁奶油蛋捲（トラフざめのプリンオムレット）

（圖片提供：SUNSHINE陽光水族館）

虎鯊巨大兇猛的外表被世界認定為最危險的鯊魚之一，不過SUNSHINE陽光水族館將虎鯊的斑點外表設計成蛋捲糕點，突然有種反差萌的可愛！蓬鬆的蛋捲加上布丁奶油口味，吃起來鬆軟可口，也是孩子們會喜歡的可愛甜點，適合買給小朋友的伴手禮哦！

SUNSHINE 陽光水族館

地址：東京都豐島區東池袋3-1 太陽城 World import Mart大樓 頂樓

營業時間：10:00～18:00（17:00最後入場）

公休日：全年無休

票價：高中生以上2400日圓 中、小學生1200日圓 4歲以上700日圓 （票價隨時期變動）

大眾交通：

池袋站35號出口 步行約8分

東池袋站6、7號出口 步行約3分

東池袋四丁目站 步行約4分

官方網站

三原堂

三原堂在1937年創立於池袋，堅持使用精心挑選的原料，以傳統和熟練的技術製成的和菓子店。在繼承傳統的同時，也順應著世代的變化，融入創造出新的甜品。和菓子的設計上會隨著四季時令的變化，是池袋特有的日式點心，每天親手做的匠人精神，不管是在品茶或是送禮上，都能品嚐出手作的堅持與溫度。

推薦伴手禮7：池袋貓頭鷹最中餅 2入禮盒裝（池ぶくろう最中２個ギフトボックス入）

（圖片提供：三原堂）

最中餅的最中在日文是「もなか（monaka）」，外形像個小盒子，糯米外皮烤的酥薄脆脆的，內餡則是細膩的紅豆沙餡。由於池袋和貓頭鷹的日文發音有點雙關的趣味，所以貓頭鷹也成了池袋的象徵，在池袋隨處可見。可愛貓頭鷹形狀的最中餅，也是三原堂自豪的經典甜品。

推薦伴手禮8：薯蕷饅頭

（圖片提供：三原堂）

江戶川亂步先生，是日本推理小說的代表人物之一，由於三原堂創始人齊藤佑司與許多文人畫家都有交情，其中包括了江戶川亂步先生。而這薯蘋饅頭正是江戶川亂步先生的最愛。將山藥粉和糖細膩揉搓，直到變得濃稠再混合進米粉的麵團包入細膩的紅豆沙，薯蘋饅頭的份量大小適中，甜度和餡量也拿捏的剛好，一直以來都是店裡排隊的熱門商品。

三原堂

地址：東京都豐島區西池袋1-20-4

營業時間：10:00～18:00

公休日：全年無休

大眾交通：池袋站 步行約1分

官方網站

伴手禮，旅行後可以和親朋好友分享的回憶

以上介紹的8種池袋伴手禮，購買的契機很多，有的是逛街時買的、有的是參觀完水族館買的、有的則是想了解日本的文化，以及欣賞老鋪的手作溫度而朝聖買的。不管當時的心情如何，都是為了將這份回憶帶回去，可以和親朋友好在分享點心的同時，也分享旅行的趣事。將這些有趣的話題，傳遞給親朋好友，讓他們對這座城市產生好感和好奇——這正是旅行後最美好的事。伴手禮不僅是紀念，更是一份美好的回憶，是不是已經列好清單，下回去池袋時準備購買了呢？

最後，前往池袋，可活用SUICA、東京都市地區周遊券，及JR各線前往唷。

文章撰寫：Tzuyu Hung

責任編輯：Lucy Wu

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