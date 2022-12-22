帶爸媽旅行必收藏！冬天到日本河口湖旅遊的一日遊行程推薦

河口湖是位於東京近郊的熱門景點，坐擁觀賞富士山的最佳視角。不知道為何，看到這片湖總是讓橘編想起深受外國人喜愛的台灣日月潭，熱門程度是否存在著異曲同工之妙。河口湖周邊有好幾個必去的戶外景點：西湖里根場、天上公園、音樂盒之森、浅間神社等，推薦給大家。來到東京自由行，除了參加河口湖一日遊行程外，不妨安排2天以上的充裕空擋，近距離欣賞富士山、騎腳踏車、泡湯。

圖片來源：橘子貓TTtrips

本篇介紹的河口湖行程，非常適合帶小小孩或爸媽一起來。文末還介紹了三間河口湖的高級溫泉飯店：馥府河口湖度假酒店、秀峰閣湖月、湖山亭產屋，以及有著白富士山全景View的露天湯屋-富士眺望の湯ゆらり唷！別忘了看到最後！

行程表

08:00 東京飯店出發 (上野MIMARU飯店)

10:00-11:30 西湖里根場

12:00-13:30 山麓園日式燒烤午餐

13:45-15:00 河口湖天上山公園or音樂盒之森

15:15-15:45 下吉田街景

16:00-17:30 新倉富士浅間神社&天空の鳥居

19:30 回到東京飯店 (上野MIMARU飯店)

行程參考來源：橘子貓TTtrips

美滿如家上野北店，新穎寬敞的公寓式酒店，環境清幽，房間空間大，非常適合小家庭入住，離熱鬧的阿美橫町很近。飯店附近有24小時超市可以補貨，對於有帶小嬰兒的家庭是很好的選擇。

圖片來源：MIMARU TOKYO UENO NORTH Website

西湖里根場，這邊的景色跟合掌村有點像，二十多棟農村茅草屋搭配富士山景色，逛起來特別愜意悠閒，彷彿與世隔絕般。不管是楓紅、櫻花還是雪季，西湖里根場的四季之美，各有風采。

圖片來源：橘子貓TTtrips

圖片來源：橘子貓TTtrips

冬季傳統燒烤美味-山麓園，感受日本鄉村純樸的冬季美味，除了串燒外另提供道地熱騰騰的餺飥麵鍋物料理。

圖片來源：gakut793

眺望最美富士山-河口湖天上山公園，來到天上公園搭纜車，可以觀看無遮蔽的富士山美景，視野極佳。不過有帶小小孩的話，可以改去付費入園的音樂盒之森美術館走走，整體的互動體驗會更棒唷！

圖片來源：橘子貓TTtrips

擁有世界最大音樂盒-河口湖音樂盒之森，有著日本小歐洲之稱的「音樂盒之森」，以阿爾卑斯山為設計理念，是眺望富士山的好地點，館內有各式樂器可以動手敲看看，木琴、中空管、搖鈴、銅鐘、古董音樂盒等，這些發出聲響的樂器，連寶寶也會玩到笑呵呵。館內有超大型音樂盒，非常壯觀。

圖片來源：橘子貓TTtrips

富士山最美拍摄地-下吉田街道，下吉田由於靠近富士山，天氣好時從街道上就可以清楚看見富士山，尤其雪季時的清晨時段來訪，更加壯觀，吸引許多網友前來拍照。

圖片來源：橘子貓TTtrips

聞名全球的富士山絕景拍攝地-新倉富士浅間神社，淺間神社是日本神道教的神社之一，以崇拜火山神為主，特別是富士山。境內著名的寶塔「忠靈塔」是觀賞櫻花與富士山的絕佳地點。

圖片來源：橘子貓TTtrips

遠眺富士山的赤紅天空鳥居-浅間神社遙拜所，從浅間神社後山的登山步道開始走，徒步上去約30分鐘。特色是可以與巨大紅鳥居、夢幻富士山合影留念。冬季限定大景。

圖片來源：富士山遥拝所【天空の鳥居】

想拍全景逆富士，下面這三間河口湖高級溫泉飯店推薦給你，若是帶爸媽來日本旅遊，給他們最好的品質與體驗。

馥府河口湖度假酒店(FUFU KAWAGUCHIKO)

圖片來源：FUFU JAPAN, Small Luxury Resort Facebook

秀峰閣湖月(Shuhoukaku Kogetsu)

圖片來源：秀峰閣湖月官方網站

湖山亭產屋(Ubuya)

圖片來源：Ubuya Website

冷孜孜的冬天終於到了，想要邊泡湯邊眺望富士山嗎？位在河口湖的「眺望の湯」你一定要來試試看！清晨有很高的機率看見富士山全貌！暖呼呼蘋果湯，泡湯時也可以享受蘋果香氣，好奢侈啊…. 湯屋不定時更新口味，有南瓜、檸檬、橘子、劉丁等，超卡哇依療癒的。

富士眺望の湯ゆらり(Fuji Yurari Hot Spring)

橘編畫重點

東京來回河口湖的交通車程單趟近3小時，若只想舒服搭車睡覺，頭腦放空、不考慮自駕停車找餐廳等問題，推薦預約橘子貓日本包車前往，可大大減輕腦袋與腳程負擔(尤其是帶年長的爸媽或小小孩旅行時，特別方便)。回程有時間體力的話，還可以順路奔去御殿場(kate spade)血拼一番呢！

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