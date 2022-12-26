沖縄兩天一夜快閃行程！必吃限定美食＋沖繩美麗水族館周遭

跟著 阿他麻孔固力 X 頭コンクリ 於 2022-07-08 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 10 個景點，其中包含 謝苅そば、アメリカンビレッジ、ブルーシール。

旅遊解禁後機票便宜到週末可以來一趟沖繩旅遊！🚶

租車環各個必打卡景點、吃了有美景的沖繩蕎麥、度過一趟超滿足週末旅遊✈️😁

✏️小道消息報好康✨台灣悠遊卡也可以在沖繩地鐵使用了唷！

第 1 天

謝苅そば | 1 小時

沖繩必吃美食之一就是沖繩蕎麥麵、而這家「謝苅そば」是沖繩當地居民的愛店。

店家的蕎麥麵湯頭清爽不油膩、尤其是「生麺」所謂的現桿手打麵有嚼勁又吃得到麵香。

招牌的「謝苅そば」裡面有軟骨和肋骨肉排、軟骨嫩到入口即化、肋骨排肉的調味也恰到好處。讓人吃完還想再續一碗。

「てびちそば」裡面有燉煮到相當入味的豬腳、豬腳嫩到光用筷子就能簡單分離皮跟骨頭。

此外、這個面對窗戶的座位還能一望美國村、味覺視覺雙享受！

アメリカンビレッジ | 30 分鐘

「アメリカンビレッジ」沖繩美國村落裡有不少美式餐廳、餐車和伴手禮店。

不管是房子建築方式或是調色都讓人彷彿置身美國一樣。

此外、這裡還有隱藏不少神奇寶貝的塗鴉、有找到的人不妨也來拍照留紀念吧！

ブルーシール | 30 分鐘

沖繩必吃美食之一就是「ブルシール」blue seal的冰淇淋。

這家店是沖繩所創建的冰淇淋店、主打用當地食材並配合沖繩在地氣候而做口味調整、製作出各種清爽口味。

其中招牌口味當然就是沖繩盛產的「紅芋」紫番薯、blue seal的初學者的話推薦必點紅芋口味。

獨特香氣並帶有天然蕃薯甜香味的紅芋、喜歡蕃薯的人千萬別錯過了。

這次點的是紅芋以及沖繩鹽香草口味的霜淇淋、600日幣。

沖縄美ら海水族館 | 2 小時

沖繩美麗水族館是來沖繩必踩點的地方之一。

門票可以在超商事先購買就可以省下在櫃檯排隊買票的時間。

館內可以觀賞的魚類和水潮相當多、尤其是鯨鯊在的那水潮更是世界規模最大的。

鯨鯊的餵食秀一天只有幾場次而已、有興趣的朋友記得先確認好時間。

古宇利島 | 30 分鐘

沖繩有不少小離島、古宇利島就是其中之一。

橫跨古宇利島與沖繩本島的橋樑、清澈海水與潔白的白沙、整個構圖是許多攝影者的拍攝目標。

古宇利島中間有座小島叫做「カエル島」青蛙島、造型看似青蛙的側面的小島。

途中有不少小賣店可以買到「サーターアンダギー」沖繩的炸甜甜圈、吃起來外脆內鬆軟、甜甜的很適合配咖啡一起享用。

大安丸 新都心店 | 1 小時

這家「大安丸」是沖繩居酒屋、因為魚貨是漁港新鮮直送而來所以各種生魚片都相當鮮甜美味。

此外、沖繩必吃美食之一就是海葡萄、口感很像鮭魚卵、長相像葡萄的海水植物。

很特別的是這家海葡萄還放在魚缸裡養殖保持鮮度。

這家受當地人喜愛、常常客滿、想去品嚐的話得事先預約。

カルビープラス 沖縄国際通り店 | 15 分鐘

這家是大家都很熟悉的薯條三兄弟的品牌「カルビー」加樂比所開的店、「カルビープラス」加樂比+、主打賣現炸的薯條三兄弟。

沖繩因為盛產紅芋（紫番薯）所以這家店所賣的現炸商品有紅芋口味。

紅芋口味只有這家店才有的限定商品、加樂比粉絲的各位千萬別錯過了。

第 2 天

玉泉洞 | 1 小時

玉泉洞著名的就是鐘乳石洞、全長5公里約有100萬支天然的鐘乳石、規模是世界級的。

洞窟內相當潮濕行走時得小心別滑倒。

隨燈光照射的角度不同而產生的各種鐘乳石柱的反射光秀、很像進入夢幻世界一樣。

玉泉洞位於沖繩世界文化王國內、整個園區入園費大人兩千日幣、小孩一千日幣、除了玉泉洞還有表演秀和動物園等等可以玩樂觀賞。

那覇空港 | 1 小時

那霸機場內有不少伴手禮店和限定商品、很適合當回國前的最後行程。

日本網友激推的全家的咖啡泡盛酒、也是只有這裡才買得到的超稀有商品、喜歡日本酒的各位記得來找找看。

此外、台灣吃不到的blue seal除了一般的冰淇淋還有賣夾心餅乾款式、口味是大眾熱門的起司蛋糕、價位也很親民兩百日幣左右。冰淇淋的口味總類選擇比較多、這次點的是開心果堅果口味。

A&W 那覇空港店 | 1 小時

沖繩因為有美軍駐地、道路上可以找到許多美式餐廳、A&W就是美式風格的速食餐廳。

機場內的A&W景觀非常美、可以邊欣賞飛機起飛和邊享用餐點。

這次點的是肉醬起司薯圈、火腿蛋三明治和Root beer（無酒精的碳酸飲料）

Root beer喝起來極像黑松沙士、店內點這杯的話可以無限續杯、續杯制度很有美國的風格。

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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