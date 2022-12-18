快訊

錯把鳳梨酥當水餃害業者遭禁輸中？ 吳秀梅：有人故意造謠

菸酒已戒！男突「胃腫瘤出血」 醫搖頭：吃1種水果害的

疫情回升！本土+1萬5034例「較上周增7.1%」 89例境外、30死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

120萬顆金色彩燈！東京車站周邊浪漫點燈 歡慶日本鐵道開通150週年

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：東日本旅客鐵道株式會社／提供
圖：東日本旅客鐵道株式會社／提供

活動期間從東京車站丸之內中央廣場往站舍看過去的點燈視覺。　圖：東日本旅客鐵道株式會社／提供
活動期間從東京車站丸之內中央廣場往站舍看過去的點燈視覺。　圖：東日本旅客鐵道株式會社／提供

【旅奇傳媒/編譯-駱皓怡】2022年是日本鐵道開通150週年、丸之內大廈20週年以及新丸之內大廈15週年，無論對東京車站還是丸之內區域來說都是值得紀念的一年，因此特別於12月21日～12月25日在東京車站周邊舉辦為期5天的慶祝活動「Tokyo Michiterasu 2022」。

今年的主題為「Anniversary City」，以帶有「感恩、優雅、幸福」花語的粉紅玫瑰為主題色，將東京車站丸之內中央廣場和行幸大道周邊區域全染上柔和色調，東京車站站舍的樹木也將裝飾成花束，讓整個周邊都沉浸在歡愉的慶祝氣氛中。

▲從東京車站丸之內中央廣場往行幸大道看過去的點燈視覺。　圖：東日本旅客鐵道株式會社／提供
▲從東京車站丸之內中央廣場往行幸大道看過去的點燈視覺。　圖：東日本旅客鐵道株式會社／提供

說到丸之內區域冬季最具代表性的「丸之內霓彩燈飾」今年也沒缺席。長達約1.2公里的丸之內仲通上，超過330棵行道樹裝飾上120萬顆象徵丸之內的香檳金色LED彩燈，另外東京車站附近的新地標「TOKYO TORCH Park」也同時點燈，一路到2023年2月19日為止，都可以在東京車站周邊感受這冬季特有的浪漫節慶氣氛。

▲已成丸之內區域最具代表性的冬季活動「丸之內霓彩燈飾」。　圖：東日本旅客鐵道株式會社／提供
▲已成丸之內區域最具代表性的冬季活動「丸之內霓彩燈飾」。　圖：東日本旅客鐵道株式會社／提供

▼日本旅行情報局▼快速掌握日本吃喝玩樂，24小時不打烊！

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

東京

延伸閱讀

漢神巨蛋周年慶特獎豪華郵輪之旅 幸運得主是她

金山金包里慶冬至吃湯圓 新住民驚艷又好吃

淡水國小參賽日本「夢一字」 學童寫新年代表字

農委會調整水果出口 日本最多、中國僅占1.7%

相關新聞

120萬顆金色彩燈！東京車站周邊浪漫點燈 歡慶日本鐵道開通150週年

【旅奇傳媒/編譯-駱皓怡】2022年是日本鐵道開通150週年、丸之內大廈20週年以及新丸之內大廈15週年，無論對東京車站還是丸之內區域來說都是值得紀念的一年，因此特別於12月21日～12月25日在東京

東京芭娜娜史上最大旗艦店開幕！傳說級限定商品登場必買

【旅奇傳媒/編譯-駱皓怡】曾被票選為東京最知名伴手禮第一名的「東京芭娜娜」，2022年12月在JR東京車站八重洲口的東京站一番街開幕了東京芭娜娜史上最大間的旗艦店「東京芭娜娜s」。 「東京芭娜娜s

任天堂粉絲快衝大阪！官方直營專賣店「Nintendo OSAKA」在大丸梅田百貨開幕

大阪是任天堂粉絲的聖地！除了環球影城的超級瑪利歐兄弟園區之外，官方直營的周邊專賣店也要在大阪市區的梅田百貨開業了！

休園日竟開園！全因「它」準備開花，最有味道的世界第二例

世界上最臭的花要開了！每週一休園的日本東京「神代植物公園」竟在12/12(一)臨時開園，全因數年才開一次花的「巨魔芋」預計開花！根據日媒報導，本次能同時在一株巨魔芋上看到花與葉的畫面極其罕見，在日為首

東京也能體驗道地的歐洲市集！來這些地方看聖誕市集吧~~

聖誕節到東京不僅能欣賞聖誕點燈，還有許多道地的歐洲市集等你來參加。跟著窩日本一起來看看東京3個精選的聖誕市集活動，帶你更深入的體驗聖誕節慶與享受道地美食吧！

迪士尼彩繪機在這裡！機內紙杯、頭墊布統統都是迪士尼

【旅奇傳媒/編譯-駱皓怡】1923年創立的華特迪士尼公司，為了紀念即將來臨的100週年，與日本航空JAL聯手打造彩繪機「JAL DREAM EXPRESS Disney100」，主要運行日本國內航線，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。