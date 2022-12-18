120萬顆金色彩燈！東京車站周邊浪漫點燈 歡慶日本鐵道開通150週年

活動期間從東京車站丸之內中央廣場往站舍看過去的點燈視覺。 圖：東日本旅客鐵道株式會社／提供

【旅奇傳媒/編譯-駱皓怡】2022年是日本鐵道開通150週年、丸之內大廈20週年以及新丸之內大廈15週年，無論對東京車站還是丸之內區域來說都是值得紀念的一年，因此特別於12月21日～12月25日在東京車站周邊舉辦為期5天的慶祝活動「Tokyo Michiterasu 2022」。

今年的主題為「Anniversary City」，以帶有「感恩、優雅、幸福」花語的粉紅玫瑰為主題色，將東京車站丸之內中央廣場和行幸大道周邊區域全染上柔和色調，東京車站站舍的樹木也將裝飾成花束，讓整個周邊都沉浸在歡愉的慶祝氣氛中。

▲從東京車站丸之內中央廣場往行幸大道看過去的點燈視覺。 圖：東日本旅客鐵道株式會社／提供

說到丸之內區域冬季最具代表性的「丸之內霓彩燈飾」今年也沒缺席。長達約1.2公里的丸之內仲通上，超過330棵行道樹裝飾上120萬顆象徵丸之內的香檳金色LED彩燈，另外東京車站附近的新地標「TOKYO TORCH Park」也同時點燈，一路到2023年2月19日為止，都可以在東京車站周邊感受這冬季特有的浪漫節慶氣氛。

▲已成丸之內區域最具代表性的冬季活動「丸之內霓彩燈飾」。 圖：東日本旅客鐵道株式會社／提供

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