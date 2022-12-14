休園日竟開園！全因「它」準備開花，最有味道的世界第二例

世界上最臭的花要開了！每週一休園的日本東京「神代植物公園」竟在12/12(一)臨時開園，全因數年才開一次花的「巨魔芋」預計開花！根據日媒報導，本次能同時在一株巨魔芋上看到花與葉的畫面極其罕見，在日為首見、且為世界第二例。

圖／翻攝自Twitter

例外開園！「神代植物公園」內的「巨魔芋」驚傳即將開花，休園日臨時開園，可惜的是12號當日並未等到開花。「巨魔芋」分布於印度尼西亞蘇門答臘島，是世界上單體花序最大的一種植物，在開花時會散發一股類似屍臭的味道，因此也有「屍花」之稱而成為世界上最臭的花。

延伸閱讀：

．少女心噴發！粉紅豔紫荊嘉義新保大橋下大爆發 桃紅花海拍好拍滿不用人擠人

．美拍萬坪粉紅花海！台北「三峽大熊櫻花季」最美花期曝光，新增「夢幻夜櫻區」跨年開追