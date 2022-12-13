迪士尼彩繪機在這裡！機內紙杯、頭墊布統統都是迪士尼
【旅奇傳媒/編譯-駱皓怡】1923年創立的華特迪士尼公司，為了紀念即將來臨的100週年，與日本航空JAL聯手打造彩繪機「JAL DREAM EXPRESS Disney100」，主要運行日本國內航線，於2022年12月6日正式啟航。
JAL自1994年首次推出迪士尼聯名彩繪機「JAL DREAM EXPRESS」以來，已有眾多經典角色登上機身，這次的100週年紀念彩繪機機型為波音767-300ER，機身彩繪首次加入《冰雪奇緣》艾莎、《星際寶貝》史迪奇、《玩具總動員》胡迪等人氣角色。除了2023年1月後推出的周邊商品外，也將首次在日本國內線機內販售1/200模型機。不只機身滿滿大家喜愛的迪士尼角色，機上用品包含座椅用的頭墊布、紙杯都可見到熟悉的角色們，陪伴旅客們一起遨遊天際。另外，自啟航日起也會發送搭乘紀念貼紙，每三個月更換不同角色圖案，送完為止。
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言