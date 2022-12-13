迪士尼彩繪機在這裡！機內紙杯、頭墊布統統都是迪士尼

機身繪有米奇、米妮、胡迪、茉莉公主、史迪奇、艾莎、小美人魚等角色。 圖：JAL／提供

【旅奇傳媒/編譯-駱皓怡】1923年創立的華特迪士尼公司，為了紀念即將來臨的100週年，與日本航空JAL聯手打造彩繪機「JAL DREAM EXPRESS Disney100」，主要運行日本國內航線，於2022年12月6日正式啟航。

JAL自1994年首次推出迪士尼聯名彩繪機「JAL DREAM EXPRESS」以來，已有眾多經典角色登上機身，這次的100週年紀念彩繪機機型為波音767-300ER，機身彩繪首次加入《冰雪奇緣》艾莎、《星際寶貝》史迪奇、《玩具總動員》胡迪等人氣角色。除了2023年1月後推出的周邊商品外，也將首次在日本國內線機內販售1/200模型機。不只機身滿滿大家喜愛的迪士尼角色，機上用品包含座椅用的頭墊布、紙杯都可見到熟悉的角色們，陪伴旅客們一起遨遊天際。另外，自啟航日起也會發送搭乘紀念貼紙，每三個月更換不同角色圖案，送完為止。

▲機內座椅頭墊布共7種圖案（隨機設定，圖案不可挑選。） 圖：JAL／提供

▲機內紙杯共9種圖案（隨機提供），2023年夏天將再推出全新9種設計。 圖：JAL／提供

▲搭乘紀念貼紙共7種設計（隨機贈送，圖案不可挑選）。 圖：JAL／提供

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