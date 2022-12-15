任天堂粉絲快衝大阪！官方直營專賣店「Nintendo OSAKA」在大丸梅田百貨開幕

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

大阪是任天堂粉絲的聖地！除了環球影城的超級瑪利歐兄弟園區之外，官方直營的周邊專賣店也要在大阪市區的梅田百貨開業了！任天堂旗下的瑪利歐兄弟、動物森友會、薩爾達傳說、斯普拉頓等人氣遊戲中的大明星們都會齊聚於此，琳瑯滿目的商品要攻搶你的荷包！

任天堂人氣角色大集合

Nintendo OSAKA是繼2019年在東京PARCO百貨開設的Nintendo TOKYO後日本第二間官方直營專賣店，提供了遊戲機本體、遊戲片軟體、配件、周邊商品販售，以及透過各種遊戲和活動來讓玩家享受到樂趣的綜合設施。

當年在東京開幕時已造成話題並大排長龍，預料這次在大阪開業也將掀起一陣旋風！

為了慶祝這次Nintendo OSAKA開幕，特別推出大阪店限定的T恤和多色筆，另外東京店也有的人氣角色大集合奔跑模樣抱枕、毛巾、包包、吊飾、保溫瓶、公仔等商品也同時會在大阪店販售。

超級瑪利歐兄弟

專賣店的最大魅力就是可以一次購足所有任天堂旗下遊戲角色的周邊商品，目前新發售的商品將會在東京、大阪同步上架。目前可以看到有超級瑪利歐兄弟以「家庭」「餐具」打造的一系列餐盤杯碗組、角色抱枕毯子，動物森友會的居家服飾配件與快煮壺、牛奶鍋等廚房小物，甚至有小朋友專用的餐具服飾，一家人可以全都穿著動森的親子服裝出門。

薩爾達傳說的周邊走的是民族風，但是又都很有實用性，服飾系列偏向男性，有領帶、T恤、外套，但是小零錢包和愛心型鏡子也絕對會令女性愛不釋手。

現在最夯的斯普拉頓當然也不能缺席，設計充滿街頭潮流感，無論是黑白底系列或是彩色塗鴉感的服飾與配件都帥氣十足，穿出門逛街也很時尚。

提供多元化體驗的Nintendo OSAKA

除了角色週邊，遊戲機的周邊也不要錯過，因為僅有官方周邊店才有這項服務！這裡提供了五顏六色的任天堂SWITCH手把讓你自行搭配，你可以擁有和別人不一樣的遊戲機，拿出來絕對會令周圍的人超羨慕！

任天堂粉絲們除了必遊環球影城和Nintendo OSAKA官方直營專賣店，如果有時間也可以去京都，在現在已改建為飯店的任天堂舊本社丸福樓住一晚，感受任天堂的歷史和世界觀。

Nintendo OSAKA官方直營專賣店

開幕日期：2022年11月11日

地址：大丸百貨梅田店13樓（大阪市北区梅田3-1-1）

營業時間：10:00～20:00

圖片來源: 任天堂Nintendo官網

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