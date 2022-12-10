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感受器之美！ 日本北陸觀光也觀藝 傳統職人工藝演繹新時代時尚感

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展示傳統工藝作品藝術牆。　圖：JR TIMES／提供
展示傳統工藝作品藝術牆。　圖：JR TIMES／提供

日本對於傳統文化的傳承，一直為全世界的人津津樂道，也是不少外國遊客愛上日本的原因之一。日本北陸一帶，自古以來擁有許多精緻的職人工藝，並在代代傳承下進化著。之前我們帶你走過北陸東邊的新潟一帶與大地藝術祭，這次我們則將腳步移到稍微西邊的石川和富山，透過旅行走訪當地工藝的多姿多彩。

提起石川縣和富山縣的工藝，你也許最快想到的，會是金澤處處可見的金箔工藝，石川縣的九谷燒，以及與京友禪染相齊名的加賀友禪染。然而其實在這地區中，還有許多精彩的工藝，想和你分享近年來蠻有話題性的兩大傳統工藝品牌——陶藝九谷燒的「宮創製陶所」、高岡銅器的鑄物品牌「能作」，是如何將傳統工藝創新演繹出新時代的時尚感。

宮創製陶所：九谷燒素胚 招財貓緣起物極簡造型

石川縣的九谷燒，是日本陶瓷有頭有臉的「流派」之一，屬於瓷器，以被稱為「九谷五彩」的紅、黃、綠、紫、藏青會厚塗繪製出鮮豔活潑的花紋為特徵，在國際陶瓷器市場上也頗受歡迎，且現在能見到越來越多可愛時尚的花紋設計，更出現了有些顛覆九谷燒既定形象的新風格，而宮創製陶所的九谷燒素胚，就是其中之一。

▲彩繪鮮豔活潑的九谷燒招財貓。　圖：JR TIMES／提供
▲彩繪鮮豔活潑的九谷燒招財貓。　圖：JR TIMES／提供

九谷燒的藝術創作，其實包含了陶瓷素胚製作及繪畫兩大部分，而位於石川縣小松市的宮創製陶所，是擁有百年歷史的素胚製作工坊。創業於大正時代初，經歷過大正昭和年代時的九谷燒擺飾製作的繁榮期，宮創製陶所在瓷偶擺飾的製作上累積了精湛技術，更擁有難以數清的多種精緻陶瓷擺飾模具，並在進入令和時代之後，以「宮創製陶所」的新社名，以自家的九谷燒素胚與其他創作者及品牌合作，推出極簡風的擺飾作品，為已有數百年歷史傳承的九谷燒注入新風。

▲素坯版招財貓獨具風格，也是吸睛的極簡擺飾。　圖：JR TIMES／提供
▲素坯版招財貓獨具風格，也是吸睛的極簡擺飾。　圖：JR TIMES／提供

無論是招財貓（招福貓）還是達摩，都是日本文化中象徵吉祥的經典緣起物，即便在日本國內能見到各式各樣來自各地不同造型，但在世人心中都有既定的形象。然而宮創製陶所分別與金澤的藝廊「wai/歪」及同在小松市的家具雜貨品牌Room Root合作，推出的九谷燒素胚招財貓「maneki-neko」系列和達摩「Daruma」系列，卻以簡單的著色面世，全然跳脫了緣起物擺飾用色多彩鮮豔的形象，格外有種極簡的時尚氣質。

能作：從高岡鑄物開始 品味北陸器之美

高岡鑄物是富山的經典傳統工藝之一，發展至今已經有逾400年的歷史，一開始為製造農具及鍋盆之類的生活用具為多，而後亦發展出小到佛具、茶具等雜貨，大到佛像、佛鐘等，無論產量高岡作為金屬鑄造之鎮，亦十分有名，而近年來人氣和話題度直升的鑄物品牌「能作」，就是誕生在這樣的小鎮中。

▲能作本社工廠庭園鑄物造型鐘。　圖：JR TIMES／提供
▲能作本社工廠庭園鑄物造型鐘。　圖：JR TIMES／提供

創業於大正時代初，能作一開始也是以佛具、茶具、花瓶等鑄造物起家壯大，並隨著世人們生活習慣的變化，大膽嘗試轉型，不僅將當時原來滯銷的銅鈴，結合日本七夕常用的短冊，製成風鈴展售後大獲好評，而後結合當代人們對於食器與食文化越發講究的風潮，亦開拓出錫製餐盤餐具的產品線，再次乘上時代流行浪潮。

▲做工細緻、精美多彩的鑄造作品。　圖：JR TIMES／提供
▲做工細緻、精美多彩的鑄造作品。　圖：JR TIMES／提供

如今能作的生活雜貨精品，在日本海內外都頗具話題性。其位於高岡市的本部，不僅是擁有一群專業職人與經營團隊的鑄造工坊，更設有藝廊展示空間、商品販售處、手作體驗空間、咖啡餐廳，是一間兼具觀光性能的複合型職人工坊，同時提供預約制的工坊觀摩服務。來到這裡，可以同時透過觀賞作品、觀摩職人製作、體驗簡單的鑄物手作，以及在用餐空間體驗能作的餐具餐盤等，全方位地感受能作鑄物的器之美。

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