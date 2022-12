日本最大機場飯店！ 東京羽田機場第3航廈「HANEDA AIRPORT GARDEN」將開幕 露天溫泉、逛街、美食、住宿亮點揭曉

直通日本羽田機場國際航班起降的第3航廈,複合式商業設施「HANEDA AIRPORT GARDEN」預計於2023年1月開幕營業,進駐2間機場飯店、露天溫泉,以及販賣各地名產、餐廳、雜貨等60多家店舖的商店街,還有通往東京及其他觀光景點的巴士轉運站。

其中最具話題性的就是將成為日本大規模的機場飯店,飯店設置展望天然溫泉,可以邊泡溫泉,邊欣賞飛機起降,如果天氣好,還有機會遠眺富士山。

「泉天空之湯 羽田機場」 若是天候良好,則有機會從露天溫泉眺望富士山或飛機起降。照片來源:ⒸSumitomo Fudosan Villa Fontaine Co., Ltd.

害怕轉機時間過長或搭乘早班機的旅客有福了,羽田機場的食衣住行都充滿便利的旅遊樂趣。

最高級品牌選「VILLA FONTAINE PREMIER 羽田機場」

連結羽田機場的新複合式設施「HANEDA AIRPORT GARDEN」,興建全日本最大規模機場飯店,讓遊客在旅程上添增很大的便利性。照片來源:ⒸSumitomo Fudosan Retail Management Co.,Ltd.

進駐羽田機場「HANEDA AIRPORT GARDEN」的有「VILLA FONTAINE PREMIER 羽田機場」和「VILLA FONTAINE GRAND 羽田機場」兩種不同等級的飯店,預計在今年12/21開業。總客房數約1,717間,也將成為日本最大的機場飯店。

「VILLA FONTAINE PREMIER 羽田機場」FONTAINE套房,可從寬闊的窗戶遠眺機場或多摩川。照片來源:ⒸSumitomo Fudosan Villa Fontaine Co., Ltd.

備有6種房型共160間客房的最高級品牌「VILLA FONTAINE PREMIER 羽田機場」,全房型均可欣賞多摩川的河景景觀,寬敞的房間配上開放感十足的景色,使旅客沉浸於非日常的靜謐雅致空間。

親子遊選「VILLA FONTAINE GRAND 羽田機場」

「VILLA FONTAINE GRAND 羽田機場」提供和洋室、女性專用房、方便輪椅使用者的無障礙客房等12種房型共1,557間客房,無論是家族旅遊或團體旅遊皆適合入住。

「VILLA FONTAINE GRAND 羽田機場」和洋室,配備兩具洋床並鋪設榻榻米的和洋混合房型,提供旅客新鮮多重的住宿享受。照片來源:ⒸSumitomo Fudosan Villa Fontaine Co., Ltd.

此外,此飯店還榮獲MIKI HOUSE育兒綜研的「歡迎嬰幼兒住宿設施(Welcome Baby Accommodation)」認證,十分推薦給將進行親子旅遊的旅客(目前東京地區僅4間飯店獲得此認證)。

「BAR&LOUNGE THE THRONE」河景夜景優美的酒吧,提供旅客愜意享受美酒的悠閒時光。照片來源:ⒸSumitomo Fudosan Villa Fontaine Co., Ltd.

飯店內的餐飲機能也十分完善,「Il Risstorante Tokyo」提供眺望多摩川的景觀座位,可在此品嘗來自豐洲等市場漁貨的鮮魚套餐等。以河景與對岸夜景為特色的「BAR&LOUNGE THE THRONE」則提供旅客品飲美酒的舒適空間(※使用上述餐廳,請勿穿著輕便服裝)。

泉天空之湯露天溫泉 遠望富士山、看飛機起降

「泉天空之湯 羽田機場」為機場飯店的露天溫泉,有飽覽東京都心的室內湯池,包括天然溫泉、碳酸泉、按摩池等設備的浴池供旅客喜好做選擇。

另外賣點十足的露天溫泉則使用「美人湯」,在這兒可享受飛機燈光點綴的浪漫景致外,在男湯「銀翼之湯」有機會一睹飛機起降的英姿,若於女湯「富士見之湯」,天氣好的話,有機會遠眺富士山。

這家24小時營業的溫泉設施「泉天空之湯 羽田機場」,預計於今年12/21開幕,飯店住客與一般旅客皆可使用。

和食餐廳「泉天空」提供旅客泡湯之後的美食服務,讓你一邊欣賞壯闊河景,一邊品嘗特色美食。照片來源:ⒸSumitomo Fudosan Villa Fontaine Co., Ltd.

除了可以體驗溫泉、三溫暖、岩盤浴之外,還可享受肌膚保養或美食等服務,和食餐廳「泉天空」提供定食或下酒菜等,部分菜色還使用了羽田特產的蛤蜊,泡湯客可邊觀賞絕美景色,邊品嚐當地特色佳餚。

搭機前後購物時光 巴士轉運站一應俱全

進駐約60間商店的購物專區,讓旅客可以體感日本各地的文化,入手各式伴手禮以及旅遊所需的周邊商品。照片來源:ⒸSumitomo Fudosan Retail Management Co.,Ltd.

大約60多間商店所構成的購物專區,將提供日本各地名產、旅遊周邊商品、服飾、雜物等。另外,飯店內的餐廳區以及美食街,也將進駐約20多間餐飲店家,預計於2023年1月開業,屆時旅客可要好好把握搭機前後的美好購物時光。

而將入駐由羽田機場開往東京都心或日本各地的巴士轉運站,提供旅客除了電車以外的便捷交通服務(巴士路線範圍與開業時期未定),貼心的設計期以帶給旅客更順暢完善的東京之旅。

VILLA FONTAINE PREMIER 羽田機場地址:東京都大田区羽田空港2-7-1(直通羽田機場第3航廈)電話:03-5579-7300官網:https://www.hvf.jp/chi/hanedaairport-premier/

VILLA FONTAINE GRAND 羽田機場地址:東京都大田区羽田空港2-7-1(直通羽田機場第3航廈)電話:03-6459-9770官網:https://www.hvf.jp/chi/hanedaairport-grand/

泉天空之湯 羽田機場地址:東京都大田区羽田空港2-7-1(直通羽田機場第3航廈)電話:03-6459-9770營業時間:24小時(10:00〜13:00無法入浴)官網:https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/spa-izumi/(日文)

SHOPPING CITY HANEDA AIRPORT GARDEN地址:東京都大田区羽田空港2-7-1(直通羽田機場第3航廈)官網:https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/shopping/(日文)

Editor/Sasa

