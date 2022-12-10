猶豫要去日本哪裡旅遊？ 不如就跟著「資深哈日族」吳建恆這樣慢遊石川

超資深哈日族，知名主持人吳建恆絕對名列其中之一。這位哈日族前輩日前受邀擔任石川縣觀光親善大使，在台日兩國邊境政策解封後，跟著台灣媒體踩線團走訪石川，這是疫情後首批外國媒體前往石川縣踩線，當地媒體也格外關注，究竟他們去了什麼地方？

吳建恆是台灣超資深哈日族，造訪之處是石川縣那谷寺；圖片／野旅行・J&T CONTENTS提供

吳建恆受邀擔任石川縣觀光親善大使；圖片／野旅行・J&T CONTENTS提供

在日本有藝術之秋、食慾之秋等說法，他們除了賞楓以外，也嚐遍石川當地美食。與岡山後樂園、茨城偕樂園齊名日本三大名園的「兼六園」，是石川知名賞楓景點之一，進入秋天的兼六園，染上金黃朱紅的暖色系，壯麗「楓」景，美不勝收！

日本三大名園之一的「兼六園」；圖片／野旅行・J&T CONTENTS提供

位在小松市的那谷寺也是石川縣有名的賞楓景點，更被米其林綠色指南評選為一星景點。擁有千年歷史的那谷寺，曾在1338年遭受戰火之亂焚於一旦，現在看到的那谷寺，大部分皆於400年前重建的樣貌。

那谷寺；圖片／野旅行・J&T CONTENTS提供

而位在那谷寺入口處的金堂華王殿則是在1990年完成重建，是寺境內最年輕的建築。住持更透露，當初在重建金堂華王殿時，多次來台灣向台灣的建築設計師取經，金堂華王殿能得以重建，也要感謝台灣的一份力量。

金堂華王殿；圖片／野旅行・J&T CONTENTS提供

除了紅葉美景，加賀傳統工藝鄉「湯之森之國」也令吳建恆印象深刻。腹地約13萬坪的湯之國之森，彷彿就像一座傳統工藝的森林樂園。園內不僅可以看到江戶明治時代的茅草屋民宅，還設有17個館讓遊客們深入了解日本傳統文化藝術，可以體驗加賀友禪染、貼金箔、吹玻璃等手作樂趣，近距離接觸日本傳統工藝品。

吳建恆也來體驗友禪染；圖片／野旅行・J&T CONTENTS提供

解封後的初次日本石川行，雖仍有許多景點尚未解鎖，但身為石川縣觀光親善大使的吳建恆，相信不久後便可搭程小松定期航班回到石川，他將帶給台灣朋友們更多最新的消息，提供許多適合「新旅遊」的觀光景點，讓石川縣成為後疫情時代的旅遊新熱點。

Editor／Sasa

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