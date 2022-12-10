快訊

下周兩段式降溫！ 專家指達「冷氣團等級」 全台都有感

超商超市「訂閱制」搶客 消費者免囤貨又省一筆

鮑魚聞人鍾文智被控炒TDR 聲請專家證人出庭鑑定

猶豫要去日本哪裡旅遊？ 不如就跟著「資深哈日族」吳建恆這樣慢遊石川

欣傳媒／ 欣傳媒

超資深哈日族，知名主持人吳建恆絕對名列其中之一。這位哈日族前輩日前受邀擔任石川縣觀光親善大使，在台日兩國邊境政策解封後，跟著台灣媒體踩線團走訪石川，這是疫情後首批外國媒體前往石川縣踩線，當地媒體也格外關注，究竟他們去了什麼地方？

吳建恆是台灣超資深哈日族，造訪之處是石川縣那谷寺；圖片／野旅行・J&T CONTENTS提供

吳建恆受邀擔任石川縣觀光親善大使；圖片／野旅行・J&T CONTENTS提供

在日本有藝術之秋、食慾之秋等說法，他們除了賞楓以外，也嚐遍石川當地美食。與岡山後樂園、茨城偕樂園齊名日本三大名園的「兼六園」，是石川知名賞楓景點之一，進入秋天的兼六園，染上金黃朱紅的暖色系，壯麗「楓」景，美不勝收！

日本三大名園之一的「兼六園」；圖片／野旅行・J&T CONTENTS提供

位在小松市的那谷寺也是石川縣有名的賞楓景點，更被米其林綠色指南評選為一星景點。擁有千年歷史的那谷寺，曾在1338年遭受戰火之亂焚於一旦，現在看到的那谷寺，大部分皆於400年前重建的樣貌。

那谷寺；圖片／野旅行・J&T CONTENTS提供

而位在那谷寺入口處的金堂華王殿則是在1990年完成重建，是寺境內最年輕的建築。住持更透露，當初在重建金堂華王殿時，多次來台灣向台灣的建築設計師取經，金堂華王殿能得以重建，也要感謝台灣的一份力量。

金堂華王殿；圖片／野旅行・J&T CONTENTS提供

除了紅葉美景，加賀傳統工藝鄉「湯之森之國」也令吳建恆印象深刻。腹地約13萬坪的湯之國之森，彷彿就像一座傳統工藝的森林樂園。園內不僅可以看到江戶明治時代的茅草屋民宅，還設有17個館讓遊客們深入了解日本傳統文化藝術，可以體驗加賀友禪染、貼金箔、吹玻璃等手作樂趣，近距離接觸日本傳統工藝品。

吳建恆也來體驗友禪染；圖片／野旅行・J&T CONTENTS提供

解封後的初次日本石川行，雖仍有許多景點尚未解鎖，但身為石川縣觀光親善大使的吳建恆，相信不久後便可搭程小松定期航班回到石川，他將帶給台灣朋友們更多最新的消息，提供許多適合「新旅遊」的觀光景點，讓石川縣成為後疫情時代的旅遊新熱點。

Editor／Sasa

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/208707

觀光 賞楓 米其林

延伸閱讀

世足賽／高中曾被趕出球隊 前田大然脫胎換骨成日本奇兵

世足賽／日本無緣8強 球評：PK大戰球員太緊張

比亞迪電動車 明年攻日

世足賽／首場PK大戰 克羅埃西亞3比1勝日本晉8強

相關新聞

猶豫要去日本哪裡旅遊？ 不如就跟著「資深哈日族」吳建恆這樣慢遊石川

超資深哈日族，知名主持人吳建恆絕對名列其中之一。這位哈日族前輩日前受邀擔任石川縣觀光親善大使，在台日兩國邊境政策解封後，跟著台灣媒體踩線團走訪石川，這是疫情後首批外國媒體前往石川縣踩線，當地媒體也格外

東京羽田機場旅客新福音 「HANEDA AIRPORT GARDEN」2023/1開業

【旅奇傳媒/編輯部報導】害怕轉機時間過長或搭乘早班機的旅客有福了！直通羽田機場國際航班起降的第3航廈，一家複合式商業設施「HANEDA AIRPORT GARDEN」，預計於2023年1月全面營業，設

TOKYO BANANA也能用喝的？！香蕉牛奶與迪士尼聖誕限定禮盒新登場

日本人氣伴手禮TOKYO BANANA，除了好吃美味、造型可愛外，也時常和許多聯名角色合作推出限定的包裝款式。但是這一次推出的新品不是要和其他角色合作，而是要推出「TOKYO BANANA 東京香蕉香蕉牛奶」！

世界最大規模點燈–大阪「光之饗宴」2022聖誕活動盛大開催！

大阪年度聖誕活動「2022光之饗宴」登場囉，從11月3日一路舉辦至2023年1月31日，絢爛的燈光設計將點亮整個大阪！

到京都兩天一夜旅行吧！錦市場商店街、新網美拍照勝地、京都塔、夜景拉麵小路、庭園景觀抹茶館

跟著 Celia旅行日記 於 2022-09-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 11 個景點，其中包含 Richmond Hotel Premier Kyoto Ekimae、藍瓶 京都六角店、四條河原町。 睽違快三年，終於又能踏上日本了！京都一直是台灣人日本旅遊的首選之一，除了金閣寺、二年坂的行程外，你們知道還有什麼超棒新景點與新玩法嗎？那就千萬別錯過這次的分享喔！

來點不一樣的東京旅宿體驗！三家在地公寓式飯店與旅伴住進日劇場景

【旅奇傳媒/編輯部報導】耶誕、歲末跨年、春節等假期即將陸續來到，開始著手赴日旅遊計畫了嗎？推薦東京三家別具一格又雅緻的公寓式飯店，特別適合三五好友或家庭親子旅程下榻。 其中新開幕的人氣飯店品牌「M

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。