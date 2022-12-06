到京都兩天一夜旅行吧！錦市場商店街、新網美拍照勝地、京都塔、夜景拉麵小路、庭園景觀抹茶館
作者：Funliday-Celia旅行日記
跟著 Celia旅行日記 於 2022-09-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 11 個景點，其中包含 Richmond Hotel Premier Kyoto Ekimae、藍瓶 京都六角店、四條河原町。
睽違快三年，終於又能踏上日本了！京都一直是台灣人日本旅遊的首選之一，除了金閣寺、二年坂的行程外，你們知道還有什麼超棒新景點與新玩法嗎？那就千萬別錯過這次的分享喔！
第 1 天
Richmond Hotel Premier Kyoto Ekimae | 30 分鐘
🏨京都車站徒步2分鐘
這間飯店地理位置非常便利
附近也有便利商店可以買宵夜和零食！CP值超高
［當時房價7900日圓 約台幣1700］
這天入住的是雙床房，兩張床皆是雙人床尺寸，2個28吋行李箱攤開也完全沒問題，一家四口親子旅行或者好朋友一起出遊都很適合的房型。
飯店前門和日式庭園造景無敵美，光是坐在大廳都覺得靈魂得到昇華。飯店和房間內部裝潢新穎，房間內衛浴分離，空間十足，且浴室特別採用一般日本住宅的浴室，讓你彷彿回到家的感覺。
強烈推薦大家加購早餐自助吧（2500日圓）
取用京都在地食材與京都人引以為傲的「京料理」做成的早餐
每道料理美的像藝術品。
🔖必收藏小秘訣
·13:00～16:30提供免費迎賓甜點與飲品
推薦大家一定要點抹茶提拉米蘇，入口即化超級美味。
·18:00～20:30 提供免費京都在地釀製酒與小菜
這個是最近新推出的服務，就交給大家去品嚐～
藍瓶 京都六角店 | 2 小時
📍位於地鐵站「烏丸御池」5號出口步行7-9分
放完行李後，我們出發到Blue bottle藍瓶咖啡六角店
這是一間百年自行車老舖改裝成的古宅咖啡廳
共有兩層樓，一樓左側為自行車店，右側為餐廳點菜區
點餐區旁架子陳列各式咖啡周邊商品
咖啡豆、咖啡器具等，喜愛咖啡的人推薦一定要來！
二樓是用餐區與領取咖啡的地方
二樓裝潢古色古香，相當具有日式禪意風格
但座位不多且時常坐滿
建議想要前往的朋友們可以在早上過來，比較不會撲空喔。
🔖
熱拿鐵 620日圓（含稅）
紅豆奶油圓麵包 450日圓（含稅）
四條河原町 | 2 小時
📍地鐵站「四条河原町」步行1分
四條河原町是京都最熱鬧的一條商店街
聚集很多飲食店與各式京都伴手禮店
近來最人氣的一家是有著藝妓圖樣的芥末豆子店
主要販售各種口味的豆子餅乾和繽紛的小糖果
因為包裝非常可愛，受到許多日本女生喜歡！
而且一包都不算太貴，我當時買了好幾包送同事
作為伴手禮太適合了
🔖
價格400-1600日圓
koe donuts kyoto コエ・ドーナツ京都 | 30 分鐘
📍地鐵「河原町」步行3分，位於新京極商店街內
這是一家甜甜圈複合咖啡廳
店內竹籃裝潢由日本知名建築師打造
自然簡約的風格設計卻又不失時尚感
也是一間吸引女孩們爭相拍照的打卡景點！
甜甜圈有超過10種口味
像是抹茶、芝麻、黑豆，黃豆粉等
🔖小秘訣
早上八點開始營業，若是煩惱早餐該吃什麼的話
不妨參考看看這間吧
甜甜圈價位170～290日圓（含稅）
錦市場 | 1 小時
📍阪急京都線「京都河原町」步行5分
錦市場內的小吃種類非常多
許多都是能帶著走的美食，像是豆乳冰淇淋、章魚燒、炸雞塊
邊走邊逛很有趣，推薦大家來走一走！
近來爆紅的是這間Snoopy 史努比茶屋（主題餐廳）
因為新推出的史努比銅鑼燒與史努比造型麻糬太可愛
在Instagram 上超多日本女生打卡變成風潮
一樓販售各式伴手禮與周邊商品
二樓是主題餐廳
史努比控的朋友來到這，荷包一定會大大失血阿
不過難得來一次很值得～
🔖
史努比銅鑼燒 350日圓
史努比麻糬 300日圓
京都站 | 1 小時
📍京都車站內
京都車站內下午五點後，便會點起閃耀的夜燈
到了定點時間，還能看見樓梯上有趣的五彩投影動畫！
靜靜的坐在階梯上，與旅伴邊欣賞著京都車站夜景，
邊聊天也是件享受的事。
京都拉麵小路 | 1 小時
📍麺匠たか松
位於京都車站內10F京都拉麵小路
京都拉麵小路裡有多家拉麵選擇
我們這次吃的是這間同時賣沾麵也賣拉麵
沾麵是濃厚系雞魚湯底
拉麵則是清爽系小魚乾湯底
添加全麥粉的沾麵咬起來更有嚼勁
湯底不用說就是濃郁到不行
推薦加點桌上的大蔥，口感會更有層次也清爽許多
另外，必須推薦他們家的鴨肉飯
粉紅剔透的鴨肉極為軟嫩，在口中散發淡淡甜味
而且價格超平價
已列入永久口袋名單！
🔖
濃郁雞魚介系沾麵 890日圓
清爽系拉麵 720日圓
鴨肉飯 390日圓
京都駅ビル空中径路 | 1 小時
位於在拉麵小路一旁就能看見空中徑路的標示
往前一直走便是
一旁的燈光會跟著音樂變化
走到中間段部分便可以看見京都塔矗立眼前
第 2 天
清水坂 | 1 小時
📍206號公車「五条坂」步行3分、207號公車「五条坂」步行3分、京阪電車「清水五条駅」步行13分
清水寺前的這條長長商店街，就是「清水坂」
這條商店街聚集了京都大部分知名的伴手禮店
路上日本人手一盒的不得不提到這間「本家西尾八橋茶屋」
店門前擠得水泄不通
他們家主要賣各種口味的三角生八橋、八橋餅乾
店裡提供各種商品的免費試吃
再走進去一點的長椅旁還附有茶免費喝
讓你慢慢試吃再決定喜歡的口味！
而且價格非常便宜，270～1000日圓的包裝供選擇
🔖
生八橋 10個 540日圓
20個1080日圓
二年坂、三年坂(三年阪) | 2 小時
三年坂是清水坂（主要街道）分出去的一條街
這條街道兩旁是日本傳統建築與商店林立，極具京都風情
也是到京都旅遊最經典的景點之一！
超級推薦一定要在這拍張照
抹茶館 | 1 小時
📍位於三年坂
抹茶館是一間抹茶專賣店
商品皆是以抹茶為基底做成各式甜品
這也是一家當地超人氣的甜點店！
且這家分店尤為出名
因為店前特別設計成庭園造景，店內則是全木質裝潢古色古香
氛圍相當清幽雅緻
🔖最推薦的是
抹茶提拉米蘇 590日圓
抹茶聖代 990日圓
本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！
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