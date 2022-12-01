日本人氣溫泉！草津溫泉泡湯玩樂美食攻略 裏草津新景點追加

草津溫泉是日本三大名湯之一，與兵庫縣的有馬溫泉、岐阜縣的下呂溫泉齊名，同時也是距離東京最近的三大名泉，更在「日本溫泉百選（にっぽんの温泉100選）」中蟬聯首位長達19年。作為三大名泉的記載，最早可追溯到日本戰國時代，歷史悠久的草津溫泉泉質，以高溫且酸性較強著稱，pH值介於1.7到2.1之間，據說殺菌效果極強，可有效治療皮膚病、神經痛與糖尿病等，泡完之後皮膚也有顯著的光滑變化，因而也被評為日本三大藥湯。這兩年更有學者提出，草津溫泉的泉水，對於新冠肺炎病毒活化有一定的抑制作用，因而造就了境內「手洗乃湯」的誕生。

上天賦予草津溫泉優質特別的天然泉水，而在當地人的聰明才智下開發出來的的湯畑風景及湯揉舞蹈表演，更為草津溫泉添上風格獨具的魅力，再加上溫泉街內和周邊豐富集中好逛的觀光設施及美食，都是它為日本國內外旅客津津樂道的三大魅力。這次，從經典名所到新開闢的裏草津區域，再到美食和周邊觀光設施等，來盤點草津溫泉的吃喝玩樂推薦囉。

說起草津溫泉的名物名景，前文已經和大家提到兩個——一是湯畑風景，一是熱乃湯的湯揉舞蹈表演，而第三個應該當屬能處處見到溫泉自然湧出的西之河原公園。

湯畑：一日一景草津地標 夜晚點燈氣氛佳

說起草津溫泉，或許螢幕前的你即便沒有實際去過，也對它特別的湯畑景色留有印象——那是位於草津溫泉中心的泉源，也是核心泉源，設有檜木或松木製作的湯道，用以採集溫泉湯花及讓高溫泉水自然冷卻，呈現出一幅非常具有特色的景象。草津溫泉的湯畑，是日本湯畑的代表，更是草津溫泉的地標。白天天晴時，溫泉水呈現出宛若玉佩翡翠般的綠色，且每天由於溫泉和天候變化，湯畑的水氣狀態亦不相同，於是每次造訪似乎都能有不同的驚喜。

到了晚上，湯畑點上燈後，營造出全然不同與白天的浪漫氛圍。高溫泉水的霧氣，搭配著周圍特別的燈光及古風建築的燈光，營造出夢幻而有韻味。湯畑周圍能見到不少成雙成對的情侶夫婦散步，也有三五好友家人嘻笑，或是一個獨自漫步的旅人，熱鬧卻不喧囂，平和卻不寂寥。

熱乃湯湯揉表演：溫泉降溫古法之歌與舞

草津溫泉泉水高溫，平均在50攝氏度左右，燙得讓人難以入浴，卻又不想加冷水淡化泉質，因而江戶時代的人們想到用木板撥攪泉水的降溫方法，稱之為「湯揉（湯もみ）」，據說讓泉水降溫的同時，也能作為入浴前的熱身運動。如今，在草津溫泉的「熱乃湯」中，可以觀賞到這非常有特色的湯揉舞蹈表演。

草津溫泉 熱乃湯

地址：群馬県吾妻郡草津町草津414

公演時間：9:30、10:00、10:30、15:30、16:00、16:30（一日6回公演）

門票：一般票700日圓、小學生350日圓

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西之河原公園：自然圍繞的露天溫泉

在草津溫泉西邊的西之河原公園，可說是草津溫泉旅遊必訪的定番景點之一。該區附近一帶屬於上信越高原國家公園境內，保留豐富自然景色不說，最特別的在於境內的河原上每分鐘就有1400升的溫泉水流淌其中，造就了非常特殊的景色，是不同於湯畑的另一種草津溫泉風格。在公園內亦有露天溫泉設施「西之河原露天風呂」，一般週五晚上（特定日除外）會開放男女混浴。而境內還有個穴守稻荷神社，能見到一排紅而美的鳥居，也是頗受歡迎的拍照景點。

草津溫泉 西之河原露天風呂（草津温泉 西の河原露天風呂）

地址：群馬県吾妻郡草津町大字草津521-3

營業時間：

4/1～11/30 7:00～20:00（最後入場19:30）

12/1～3/31 9:00～20:00（最後入場19:30）

門票：一般票 700日圓、兒童票 350日圓

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從湯畑旁的小巷子轉進去，走上一段蜿蜒階梯棧道後，再往高處去，能見到兩棟頗有質感的木造建築，繞下坡道，則能見到另一片溫泉足湯小廣場——這就是2021年起翻新後登場的「裏草津地藏」區，呈現出全然不同於湯畑與西之河原的另一種閒適氛圍。

地藏之湯：一種溫泉多種體驗

原來稱為地藏地區的裏草津，以不同於湯畑的另一個溫泉泉源「地藏之湯」而得名。境內原本只對當地居民開放的公共溫泉浴場設施「地藏之湯」，近年開始對外地遊客開放，且增設了可以包場的溫泉空間「傳統湯地藏」。在傳統湯地藏前廣場上，新設了足湯、手洗乃湯，還有頗有話題性的顏湯，無論什麼時候都可以享受局部泡湯的樂趣，而夜晚顯得格外僻靜。

漫畫堂：溫泉地的閱讀時光

裏草津的小丘上的兩棟木造建築的其中之一，就是收藏了多達一萬本漫畫的漫畫堂。其中的藏書，以與草津溫泉有關的作品為主，包括了令人懷念的經典作品以及最新的作品，蠻值得喜歡漫畫的朋友前往走走。而漫畫堂本身的建築及空間設計亦頗有特色。明亮的木造建築，搭配匠心獨運的採光設計，讓漫畫堂內的氛圍格外溫暖舒適。

漫畫堂（漫画堂）

地址：群馬県吾妻郡草津町草津132-1

營業時間：9:30～16:00

門票：一般票 400日圓／2小時、小學生 300日圓／2小時

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咖啡 月之貌：午茶與隱藏版賞楓景點

在漫畫堂對面的，是能嚐到美味咖啡和甜點的「咖啡 月之貌」。建築與室內空間一樣採用木造為主，搭配大片落地門窗，以及窗外寬廣且有綠草坪的高台廣場，使得咖啡空間自然明亮。在戶外的露台上，也有露天的座位，天晴時特別適合在戶外享受咖啡曬曬太陽。

咖啡 月之貌外的高台廣場旁，種有一些楓樹，秋季正好轉紅轉黃，特別美麗。到了晚上，高台廣場還會有點燈，透過燈光效果，讓楓紅看起來更加壯觀。

木棧道及展望台：打卡拍照樂趣多 眺望湯畑的新角度

在裏草津一帶，能見到不少木棧道，無論是晚上點燈還是白天日光，拍起照來的效果都還不錯，其中也包括了能遠眺到草津湯畑的展望台。而就在轉進裏草津的小巷子裡，到了晚上也會有特別有趣的迷你投影秀，路過時可別錯過了。

飯山亭：草津在地美味 用炊飯來品味

位於連接著湯畑和西之河原公園的湯瀧通邊上，飯山亭是草津溫泉境內唯一一家炊飯店。採用群馬縣當地的食材、嚴選米和草津當地的水炊煮出來的鐵鍋炊飯，香氣四溢且營養豐富。飯山亭中的炊飯料理種類多，每一鍋都是單獨炊煮而成，非常值得一嚐。

飯山亭（いいやま亭）

地址：群馬県吾妻郡草津町草津386-2

營業時間：11:00～釜めし終了次第

公休日：不定期公休

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湯川Terrace：美食足湯與質感旅宿

於2020年開幕的湯川Terrace，是草津溫泉近年來頗有人氣的餐廳加旅宿。距離湯畑只有1分鐘路程的湯川Terrace，店外設置有可以免費使用的足湯湯船，是自湯畑前往西之河原公園的路上唯一的足湯設施。其餐廳料理是由老舖旅館「奈良屋」料理人監製，囊括午餐、晚餐及午茶咖啡甜點，且充滿草津和群馬特色——無論是使用群馬當地肉料理的丼飯，還是群馬有名的鄉土料理皮帶寬烏龍麵，在這裡都能找到。

另外，湯川Terrace同時也有提供住宿服務，只是房間僅有2間，且都附有半露天溫泉因此有意體驗住宿，需要提早一些預約。

湯川Terrace（湯川テラス）

地址：群馬県吾妻郡草津町375

餐廳營業時間：10:00～20:30（20:00最後點餐）

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草津溫泉布丁：湯畑主題甜點 夜景漸層好美

來到草津溫泉吃甜點買伴手禮，除了傳統的溫泉饅頭外，有著現代可愛感的草津溫泉布丁也是非常有人氣的選項。加入草津溫泉特色設計的布丁，主要有經典湯花口味、日之湯畑口味與夜之湯畑口味。湯花口味以鮮奶油為主，日之湯畑的綠色是哈密瓜汽水，而夜之湯畑則是水藍色的蝶豆花凍，若加入附上的檸檬汁，蝶豆花凍會慢慢變色，呈現出彷彿夜晚點了燈的湯畑風景一般。

草津溫泉布丁店面並不大，有個小小的可以現場享用的小空間，並放置了許多可愛的小物以供大家拍照，也可說是草津溫泉打卡美食中不容錯過的選項之一囉。

草津溫泉布丁（草津温泉ブリン）

地址：群馬県吾妻郡草津町大字草津字407番地

營業時間：9:00～18:00（會隨季節調整）

公休日：不定時公休

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山彥溫泉饅頭：老舖饅頭炸著吃 層次口感UP

就在湯畑旁邊的溫泉饅頭老舖「山彥溫泉饅頭」，以飽足的Q彈的饅頭身，搭配甜度恰好的且能吃到紅豆粒的餡料為特色而聞名。光是經典款溫泉饅頭就足具魅力，山彥溫泉饅頭還推出了炸饅頭——在自家饅頭上裹上一層炸粉，下鍋炸熱之後，呈現出最外層酥脆，中層厚實而裏層餡料溫暖綿柔的多層次享受，可是被媒體爭相報導的人氣甜點。即便是本身對溫泉饅頭沒什麼熱情的人，吃了炸溫泉饅頭應該都會感到很驚艷吧。

山彥溫泉饅頭（山びこ温泉饅頭）

地址：群馬県吾妻郡草津町草津118-2

營業時間： 9:00～19:00

公休日：不定期公休

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草津溫泉三大魅力之一，包括了溫泉街一帶豐富及周邊豐富集中的旅遊設施和美食。前面在看完美食盤點之後，下面就來介紹除了溫泉與美食之外，來到草津溫泉還能有什麼其他值得體驗或是走訪的地方。

光泉寺

就在湯畑和白旗源泉旁邊的光泉寺，也可說是草津溫泉的經典景色之一。其鳥居前那一段長長的階梯，冬天積雪時格外唯美，而秋天時兩旁也有楓樹變色，亦顯得秋意十足。山號為草津山，光泉寺是日本真言宗的佛寺，除了本堂之外，還有觀音堂、藥師堂、不動堂、稻荷社、鐘樓、松尾芭蕉的歌碑等文化古物。

草津山 光泉寺

地址：群馬県吾妻郡草津町草津甲446

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白根神社

位於草津溫泉街山丘上的白根神社，也是草津溫泉一帶格外寧靜的一隅。雖說最早神社建立的時間已不可考，但大約是在明治年間遷與現址。小山丘上的神社境內綠意環繞，御手洗處也能見到有花卉妝點，散步拍照還是蠻愜意的。

白根神社

地址： 群馬県吾妻郡草津町草津538番地

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天狗山山坡滑索與山頂鞦韆

你知道冬天在草津溫泉，其實也有滑雪場嗎？距離草津溫泉巴士總站約5分鐘車程外的草津溫泉滑雪場，雪季時可體驗滑雪、雪板不說，非雪季時也是非常適合踏青散步的地方。特別的是這裡有可以全覽草津景色的山坡滑索「草津溫泉Ban Zip TENGU」，號稱日本最陡！全長500ｍ、高低差有108ｍ、最高速度可達70kｍ/h，草津溫泉BANZIP TENGU能讓你有種要飛出山外的感覺。

除此之外，近年在滑索旁還新增了山頂鞦韆。若說草津溫泉Ban Zip TENGU的山坡滑索對你來說太刺激，那麼可以試試看這山頂鞦韆。不過說真的，盪到高處時，還是會有種⋯⋯在坐海盜船的效果。當然，在天狗山上也有風景展望台及咖啡店可以悠哉的欣賞風景，且秋天的天狗山也能賞楓。

若有興趣了解草津溫泉一帶關於親山健行和戶外運動之類的旅遊內容，可以參考我們2021年整理的草津溫泉夏天旅遊推薦的文章。

草津溫泉滑雪場（草津温泉スキー場）

地址：群馬県吾妻郡草津町草津白根国有林158林班

營業時間： 9:00〜16:00（最後入場時間）

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這次走訪草津，我們下榻的是靠近西之河原的溫泉旅館「草津飯店」。創立於1913年的木造建築和風味十足，卻一點都不陳舊。館內大廳採和洋風相容的現代和風設計，沈穩的木質顏色讓人頗為心安。在大廳旁，還設有可供住宿者自由使用的咖啡和足湯空間。

草津飯店（草津ホテル）

地址：群馬県吾妻郡草津町草津479

Check In / Check Out：14:00～ / ～10:00

預約住宿｜官方網站

若你之前有在關注我們，或許前兩年都有看到我們為大家介紹的草津溫泉不同玩法，包括了找特派員冬季前往體驗，以及夏天的草津溫泉溫泉旅遊提案。這回我們採訪時是秋天，在和你介紹新景點和精選景點的同時，希望也可以作為草津溫泉秋季旅遊的參考。畢竟靠近山的草津，想要賞楓感受秋意，它是不會讓你失望的。

而看到這兒，或許你心裏也會想著⋯⋯那到底什麼季節去最好玩呢？草津溫泉一年四季各有特色，只要是你準備好出遊的好心情前往，我想它都會熱情地招待你吧。

延伸閱讀：東京近郊賞楓 流山老宅咖啡與紅葉散步景點提案

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