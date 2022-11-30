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睽違三年！2022日本環球影城聖誕節主題活動登場～

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

已經買好今年冬天飛往日本的粉絲們舉手🙋如果你還沒安排好行程，窩日本推薦你絕對不能錯過日本環球影城啦！

聖誕節是日本各大遊樂園區最火熱的節日，各種聖誕裝飾、限定表演、聖誕紀念商品等琳瑯滿目，而今年日本環球影城(USJ)還要將睽違三年未登場的傳說之樹重新復活？！🎄一起來看下去！

2022環球影城聖誕慶典以「RED HOT CHRISTMAS」為主題，推出火熱的聖誕節系列活動。

其中讓眾人期待、那傳說的樹終於在睽違三年後正式回歸囉！全長超過30m的經典聖誕樹，今年以「NO LIMIT ! 水晶・樹」為名，整棵聖誕樹金光閃閃再配上壯觀的投影光線表演，讓人看得眼花撩亂，充滿滿滿的聖誕氛圍🎄

環球影城的可愛主人公們，像是小小兵、Hello Kitty、史奴比、芝麻街等角色也會換上聖誕造型迎接大家的到來，和他們一起在聖誕節節慶中愉快的跳舞、玩耍、盡情享受～

另外，環球影城全新的「超級任天堂世界Super Nintendo World™」也是開幕以來第一次換成冬季裝飾。瑪利歐與路易吉裝扮成可愛的雪人、頂著無敵星星造型的聖誕樹、以巨大絲帶包裝著的禮物盒…來到這裡體驗氣氛滿載的聖誕節吧！

肚子餓了也別錯過聖誕限定的美味餐點，像是主廚特製的巧克力樹樁蛋糕，上頭還有可愛的蘑菇王國裝飾；

主廚特製焗烤漢堡排與馬鈴薯尼，美味的漢堡排配上以起司作為雪點綴在聖誕樹造型的馬鈴薯泥上，豪華的假期套餐讓你視覺與味覺都充滿享受～

日本環球影城RED HOT CHRISTMAS聖誕活動

時間：11月11日起至2023年1月9日

官網：https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/events/christmas-2022/no-limit-christmas

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環球影城 聖誕節 漢堡

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