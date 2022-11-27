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逆風翻盤？日本麥當勞2款鷄塊「高級感新沾醬」，居然吃得出「這一味」！

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／小紅書@爸你不要管我 授權、Twitter@McDonaldsJapan
圖／小紅書@爸你不要管我 授權、Twitter@McDonaldsJapan

不只糖醋醬，麥當勞居然出了新沾醬！近日，日本麥當勞推出麥克鷄塊組合優惠及2款新沾醬，口味超特別！而且現在只要購買15塊麥克鷄塊組合就能擁有兩款新口味沾醬，一次Get2種全新口味，層次升級、一個接一個。不過有網友看到新沾醬公告時表示「日本新品經常踩雷」，究竟這次是否能逆風翻盤，就跟著小編一起往下看吧！

圖／Twitter@McDonaldsJapan
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日本麥當勞於近期推出「15塊麥克鷄塊組合」降價100日圓優惠，只要490日圓(約台幣109元)，居然比台灣還便宜！平均1塊鷄塊便宜了3元，還能搭配「紅眼雪蟹法式焗菜風醬」及「蒜泥奶油牛排醬」兩款新沾醬，一整個好超值！

你沒看錯！日本麥當勞推出的兩款新沾醬分別是「紅眼雪蟹法式焗菜風醬」及「蒜泥奶油牛排醬」，高級感直接拉滿，至於味道如何呢？有網友分享沾醬口味表示「紅眼雪蟹法式焗菜風醬聞起來跟吃起來都有螃蟹味，味道不錯、不會很膩」，而蒜泥奶油牛排醬則較不推，因為口味較鹹、蒜味較濃，網友說明「可能是奶油的問題，導致味道有點怪」。不過口味也是因人而異，在日本的朋友還是可以嘗試看看。

圖／小紅書@爸你不要管我 授權
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