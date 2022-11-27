逆風翻盤？日本麥當勞2款鷄塊「高級感新沾醬」，居然吃得出「這一味」！

日本瀨戶內海上的直島又被稱之為「藝術之島」，在瀨戶內海國際藝術祭開始之前，倍樂生集團就已經在直島上開始推動了許多與藝術相關的計畫。在藝術祭出現了之後，直島更是成為了當中的重要場域。日本也已於近期開放了邊際，如果想要來一場建築與藝術之旅，不妨到直島上走走，也趁著瀨戶內海國際藝術祭秋會期的最後幾週，參與這場三年一度的藝術盛會！

2022-11-27 11:00