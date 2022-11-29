內行人才知道！2022京都秋日銀杏景點推薦

最美的秋季，來到日本的旅客除了欣賞鮮紅亮麗的楓葉之外，燦爛金黃的「銀杏」也讓大家趨之若鶩。（延伸閱讀：這些你不熟悉的京都賞楓景點，緋紅得太過美好又寧靜）

秋日必賞銀杏美景。圖片來源／123RF

以下重點整理2022京都市欣賞美麗銀杏景點5選，值得準備前往京都的你參考，欣賞秋季限定的夢幻金黃美景！

1.東本願寺

建於西元1602年，擁有超過400年悠久歷史的「東本願寺」，位置坐落在京都市中心，且交通便利，從京都車站徒步幾分鐘就能抵達。佇立於寺前的三棵招牌銀杏大樹染上金黃色，秋日美景好不美麗。走進寺內更別有一番風景。

地址：京都市下京区烏丸七条上ル

交通：JR京都車站徒步7分鐘／地下鐵五条車站徒步5分鐘

2.西本願寺

既然已經到了東本願寺，那怎麼能錯過位在不遠處，被列為世界文化遺產的「西本願寺」呢！寺內的「御影堂」前更有樹齡超過400年「倒生銀杏」（逆さ銀杏），和一般銀杏樹生長的方向相反，向外延伸生長成雄偉的巨木，大家可以前來一睹它的風采。

地址：京都市下京区堀川通花屋町下ル本願寺門前町

交通：市巴士西本願寺前站徒步11分鐘

3.豐國神社 豐國神社。圖片來源／「京都市台灣推廣事務所」與「©︎MKメディア」提供

豐國神社內收藏著戰國名將豐臣秀吉的遺物，此處的唐門（日本建築中門的樣式，使用名為唐破風的圓弧形博風板，造型呈現弓形）是與西本願寺、大德寺並列為「京都三大唐門」之一，內部代表豐臣秀吉的葫蘆樣式的繪馬或裝飾也是一大特色之一。偌大的銀杏樹位於鳥居旁，秋季前來賞銀杏，以及喜愛歷史文化的旅人絕不能錯過此景點。

地址：京都市東山区大和大路正面茶屋町530

交通：京阪電車七条車站徒步8分鐘

4.東寺 東寺。圖片來源／「京都市台灣推廣事務所」與「©︎MKメディア」提供

作為代表京都千年歷史文化之一的世界文化遺產「東寺」，一年四季同樣吸引許多來自世界各地的旅客拜訪，但非常推薦秋冬之際也能前來賞銀杏，五重塔在銀杏的妝點下變得格外有秋日風情，弘法大師空海像也變得些許可愛俏皮，推薦大家前來捕捉秋日限定的美景。

地址：京都市南区九条町1番地

交通：JR京都車站徒步15分鐘／近鐵電車及京阪電車東寺站徒步10分鐘

5.岩戶落葉神社

喜愛開拓秘境的人絕不能錯過「岩戶落葉神社」，是內行人才知道的銀杏名所，一大片的金黃色地毯，每年總是吸引許多攝影愛好家前來取景。神社內主要是祭祀源氏物語中出現過的「落葉命姬」，其悲戚的命運更讓此處添加了些許感傷淒美。

地址：京都市北区小野下ノ町170

交通：於京都車站搭乘巴士至「小野鄉」下車

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Editor／Sasa

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