快訊

陸國務院防疫政策未調整批地方「動不動就靜默」 有記者只寫了1行字

點名民進黨新主席人選 王世堅：唯「他」聖光一出，大家都服從

內行人才知道！2022京都秋日銀杏景點推薦

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片來源／123RF、「京都市台灣推廣事務所」與「©︎MKメディア」提供
圖片來源／123RF、「京都市台灣推廣事務所」與「©︎MKメディア」提供

最美的秋季，來到日本的旅客除了欣賞鮮紅亮麗的楓葉之外，燦爛金黃的「銀杏」也讓大家趨之若鶩。（延伸閱讀：這些你不熟悉的京都賞楓景點，緋紅得太過美好又寧靜）

秋日必賞銀杏美景。圖片來源／123RF
秋日必賞銀杏美景。圖片來源／123RF

以下重點整理2022京都市欣賞美麗銀杏景點5選，值得準備前往京都的你參考，欣賞秋季限定的夢幻金黃美景

1.東本願寺

建於西元1602年，擁有超過400年悠久歷史的「東本願寺」，位置坐落在京都市中心，且交通便利，從京都車站徒步幾分鐘就能抵達。佇立於寺前的三棵招牌銀杏大樹染上金黃色，秋日美景好不美麗。走進寺內更別有一番風景。

地址：京都市下京区烏丸七条上ル

交通：JR京都車站徒步7分鐘／地下鐵五条車站徒步5分鐘

2.西本願寺

既然已經到了東本願寺，那怎麼能錯過位在不遠處，被列為世界文化遺產的「西本願寺」呢！寺內的「御影堂」前更有樹齡超過400年「倒生銀杏」（逆さ銀杏），和一般銀杏樹生長的方向相反，向外延伸生長成雄偉的巨木，大家可以前來一睹它的風采。

地址：京都市下京区堀川通花屋町下ル本願寺門前町

交通：市巴士西本願寺前站徒步11分鐘

3.豐國神社

豐國神社。圖片來源／「京都市台灣推廣事務所」與「©︎MKメディア」提供
豐國神社。圖片來源／「京都市台灣推廣事務所」與「©︎MKメディア」提供

豐國神社內收藏著戰國名將豐臣秀吉的遺物，此處的唐門（日本建築中門的樣式，使用名為唐破風的圓弧形博風板，造型呈現弓形）是與西本願寺、大德寺並列為「京都三大唐門」之一，內部代表豐臣秀吉的葫蘆樣式的繪馬或裝飾也是一大特色之一。偌大的銀杏樹位於鳥居旁，秋季前來賞銀杏，以及喜愛歷史文化的旅人絕不能錯過此景點。

地址：京都市東山区大和大路正面茶屋町530

交通：京阪電車七条車站徒步8分鐘

4.東寺

東寺。圖片來源／「京都市台灣推廣事務所」與「©︎MKメディア」提供
東寺。圖片來源／「京都市台灣推廣事務所」與「©︎MKメディア」提供

作為代表京都千年歷史文化之一的世界文化遺產「東寺」，一年四季同樣吸引許多來自世界各地的旅客拜訪，但非常推薦秋冬之際也能前來賞銀杏，五重塔在銀杏的妝點下變得格外有秋日風情，弘法大師空海像也變得些許可愛俏皮，推薦大家前來捕捉秋日限定的美景。

地址：京都市南区九条町1番地

交通：JR京都車站徒步15分鐘／近鐵電車及京阪電車東寺站徒步10分鐘

5.岩戶落葉神社

喜愛開拓秘境的人絕不能錯過「岩戶落葉神社」，是內行人才知道的銀杏名所，一大片的金黃色地毯，每年總是吸引許多攝影愛好家前來取景。神社內主要是祭祀源氏物語中出現過的「落葉命姬」，其悲戚的命運更讓此處添加了些許感傷淒美。

地址：京都市北区小野下ノ町170

交通：於京都車站搭乘巴士至「小野鄉」下車


／延伸閱讀／

最想念的日本！行前必知入境規定、日幣兌換、新景點介紹專題

日本環球影城11/11起展開聖誕活動！超級任天堂世界首次冬季裝飾、全球最閃亮聖誕樹、小小兵聖誕裝扮現身

鎖定大阪吧！日本資深領隊推薦新景點都在這

Editor／Sasa

欣傳媒

京都 銀杏 美景

延伸閱讀

世足賽／日本球迷主動撿垃圾輿論盛讚 他逆風批「奴隸根性」引熱議

世足運彩／日本首戰比預期還要好 推薦對哥斯大黎加讓一球

日本妹就愛這種臉！「最想嫁男偶像」TOP10出爐　二代團顏霸稱王，元祖花美男打敗BTS

穿浴衣遊古都！漫遊京都兩天一夜 清水寺祈福、寧靜鴨川、萌兔神社、花見小路

相關新聞

征服日本第一大湖！三天兩夜環湖紅葉之旅

跟著 Toku 於 2021-11-15 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 35 個景點，其中包含 名古屋站、水衫林蔭大道、晴遊食堂。 說到日本的關西，大家腦中會出現哪些地名呢？應該都會浮現大阪、京都、奈良、神戶（兵庫）的印象吧。 其實關西還有其他很好玩的地方等待著大家來發掘喔，這次Toku要介紹的這個縣，是日本少數沒有靠海的內陸縣，但擁有日本最大的湖泊，竟然佔了全縣面積有1/6！而且有一半的土地是茂密的森林，是日本第一座國家公園的所在地，被譽為「近畿（きんき）的水瓶」。 日本通應該猜到了～沒錯！我們這次要去的地方，就是【滋賀県】。 滋賀県民的生活與琵琶湖有著密不可分的關係，在縣內的地區畫分上，也是以湖為中心，分為湖東、湖西、湖南、湖北，所以到滋賀縣內看到這些彷彿是中國地名的路牌，也不要太驚訝。 我們要挑戰的目標，就是在這趟三天兩夜的旅行中，將這座日本第一大湖－琵琶湖繞行整整一圈，也等同環繞整個滋賀縣一圈。且因為出發時間正逢關西紅葉最佳觀賞期，這趟旅程也將走訪滋賀各大賞楓景點！ 等待我們的是怎樣的絕美景觀，就跟著Toku跟Nick的腳步，粗～花～～～ ＊交通方式：自駕

內行人才知道！2022京都秋日銀杏景點推薦

最美的秋季，來到日本的旅客除了欣賞鮮紅亮麗的楓葉之外，燦爛金黃的「銀杏」也讓大家趨之若鶩。（延伸閱讀：這些你不熟悉的京都賞楓景點，緋紅得太過美好又寧靜） 以下重點整理2022京都市欣賞美麗銀杏

逆風翻盤？日本麥當勞2款鷄塊「高級感新沾醬」，居然吃得出「這一味」！

不只糖醋醬，麥當勞居然出了新沾醬！近日，日本麥當勞推出麥克鷄塊組合優惠及2款新沾醬，口味超特別！而且現在只要購買15塊麥克鷄塊組合就能擁有兩款新口味沾醬，一次Get2種全新口味，層次升級、一個接一個。

年度最衝擊！味噌拉麵＋整支冰淇淋，怪奇組合意外好評，網稱「好吃到升天」

冰淇淋掉進拉麵啦！日本這家拉麵店超有創意，竟將冰淇淋甜筒放到熱騰騰的拉麵裡，一看先傻眼，而後好奇味道，究竟這樣一碗拉麵是什麼滋味呢？偷偷告訴你，聽說這碗拉麵得到了滿滿好評！ 日本這家拉麵店「フラ

日本瀨戶內海上的藝術之島，建築迷和藝術迷絕對不能錯過！

日本瀨戶內海上的直島又被稱之為「藝術之島」，在瀨戶內海國際藝術祭開始之前，倍樂生集團就已經在直島上開始推動了許多與藝術相關的計畫。在藝術祭出現了之後，直島更是成為了當中的重要場域。日本也已於近期開放了邊際，如果想要來一場建築與藝術之旅，不妨到直島上走走，也趁著瀨戶內海國際藝術祭秋會期的最後幾週，參與這場三年一度的藝術盛會！

東京疫情期間有新開幕哪些景點？出國到日本自由行就去這些地方！

在這疫情兩年多的時間，東京並沒有停下腳步，反而開設了很多新景點設施，讓我們為你整理一個東京的新景點，方便大家計劃旅行！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。