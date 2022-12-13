關西紅葉正盛：除了京都大阪，和歌山的朱紅也炫目靜謐

正在規畫關西賞楓行程嗎？和歌山距離關西機場不到一小時車程，如果你已經去過大阪、京都、神戶，不妨就到新鮮感十足的和歌山走走。

和歌山城裡的紅葉溪庭園。圖片／和歌山縣觀光連盟提供

在和歌山可以欣賞紀伊山地的群山以及大海等自然景觀之美，到了秋天，當然也有許多値得一訪的絕美紅葉景點。

西之丸庭園（紅葉溪庭園）／火紅奪目的紅葉倒映池面

圖片／和歌山縣觀光連盟提供

位於和歌山城內，通稱為紅葉溪庭園，面積達8,217平方公尺的風雅日式庭園，是江戶時代初期建造的大名庭園。名如其園，每到秋季除了水池面映照著已轉紅的楓葉倒影，還有宛若漂浮在水池上的鳶魚閣、水池中央的御舟石等庭園造景，增加了秋日賞紅葉的各種樂趣。非常推薦到庭園裡的茶室紅松庵，品嘗日式抹茶甜點（470日幣）悠閒地滿足視覺與味覺唷。

根來寺／一次滿足鑑賞國寶與紅葉的快樂

圖片／那賀振興局提供

擁有日本最大木造國寶大塔的根來寺，因應四季更迭國寶大塔周邊自然的換上各時節的妝容，春櫻、夏綠或是秋紅的景致都讓人嚮往。每年11月下旬〜12月上旬楓樹漸漸轉紅，在廣大的寺院境內演繹出無法用言語表達的紅葉絶景，尤其是紅葉谷公園的遊步道與東屋，非常推薦在舒服的秋日裡，享受緩慢地散策時光。

紅葉最佳觀賞時間：11月下旬〜12月上旬開放時間：9:10～16:00（11～3月）/9:10 ～ 16:30（4月～10月）入山費：500日幣（國中以上）地址：和歌山県岩出市根来2286交通：JR和歌山縣至「岩出站」轉搭和歌山巴士往（經近畿大學 往樽井站）約22分，在巴士站「根來寺」下車。

玉川峽／峽谷中的紅葉與玉川溪流

圖片／橋本市役所提供

源於世界遺產高野三山之一摩尼山的丹生川上游溪谷－玉川峽，是由各種不同形狀的奇岩怪石以及大大小小的瀑布組成，有著豐沛自然的名勝景點，也被指定為和歌山縣名勝。

四季皆展現不同面貌，春櫻與新芽萌生的山谷、夏季不少遊客當作避暑勝地來此露營玩水。秋季時節的楓樹、漆樹及爬山虎等，各種不同品種的紅葉相互爭艷，尤其是清澄的川面照映著紅葉的秋日特有景致，更是一絕。冬天上了雪妝的山林樹枝還有結凍的瀑布，則給人一種冷冽的莊嚴感。

紅葉最佳觀賞時間：11月上旬～11月中旬

奇絕峽／紅葉與奇岩怪石交織成的溪谷秘境

圖片／田邊市役所提供

位於田邊市會津川上游的溪谷「奇絕峽」。如同其名，溪谷裡分布著無數大小不一與特殊形狀的奇岩巨石，走過朱紅色的瀧見橋，便可欣賞不動瀑布等景點。從不動瀑布往登山步道前進，刻著「磨崖三尊大石佛」的巨大一枚岩（高16m、寬22m）佇立眼前，溪谷隨著四季轉變不同風情，春天的新綠與櫻花，夏天的涼爽溪水，到了秋天染上朱紅的枝葉，無論何時到訪，都有截然不同的體驗。

紅葉最佳觀賞時間：11月中旬〜11月下旬

古座川峡・一枚岩／被秋日艷紅圍繞的巨岩勝景

圖片／古座川町觀光協會提供

熊野群山飽受大自然恩惠，大塔山孕育而生的古座川清流行經處，各式各樣的巨石與奇岩，彷彿是謝絕人類踏入般而屹立於古座川各處。其中，被指定為天然紀念物高100m、寬500m的「一枚岩」聳立在河川邊，穩如泰山的姿態與周邊大自然顏料彩繪上的黃紅色彩形成對比，充滿力與美的紅葉風景，牢牢地抓住每位遊客的眼球，讓人著迷其中。

紅葉最佳觀賞時間：11月中旬〜12月上旬 地址：和歌山県東牟婁郡古座川町相瀬290

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Editor／Sasa

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