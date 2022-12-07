住宿好選擇！體驗出雲神話色彩 星野集團「界 出雲」盛大開幕

跟著 Celia旅行日記 於 2022-09-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 11 個景點，其中包含 Richmond Hotel Premier Kyoto Ekimae、藍瓶 京都六角店、四條河原町。 睽違快三年，終於又能踏上日本了！京都一直是台灣人日本旅遊的首選之一，除了金閣寺、二年坂的行程外，你們知道還有什麼超棒新景點與新玩法嗎？那就千萬別錯過這次的分享喔！

2022-12-06 10:00