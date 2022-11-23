東京疫情期間有新開幕哪些景點？出國到日本自由行就去這些地方！

【撰文:Shinon/ 窩日本】

一場新冠疫情讓我們無法出國旅遊，然而隨著日本政府在2022年10月11日起撤銷每天入境人數限制，以及開放自由行旅客免簽證入境，終於為日本自由行帶來曙光。

東京曾是很多台港旅客熟悉的都市，現在卻似乎變得有點陌生。在這兩年多的時間，東京並沒有停下腳步，反而開設了很多新景點設施，讓我們為你整理一個東京的新景點，方便大家計劃旅行！

1. WITH原宿

隨著舊JR原宿木造車站拆除與新車站開幕，周邊也開幕了不少新設施與商店。

WITH原宿在2020年6月開幕，建在原宿正對面並連結竹下通。不只有都心型的IKEA、UNIQLO進駐，還有戶外用品商店Snow Peak、史努比咖啡廳PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen等等，來到原宿第一站必逛！設施內也有很多戶外坐位讓遊客休憩，還可眺望到原宿車站與街頭風景。

地址：東京都渋谷区神宮前1-14-30

2. 澀谷MIYASHITA PARK(宮下公園)

在2020年6月全新開幕的MIYASHITA PARK建在澀谷宮下公園的位置上，結合飯店、商業設施與公園，提供多元化的娛樂。

設施共分南、北街區，南區以特色小店為主，例如可自製巧克力的Kitkat laboratory、吉卜力服裝品牌GBL；而北街區以LV、GUCCI等精品名牌為主，滿足不同顧客層。

三樓的公園平台連結兩個街區，設有戶外運動場地、草地，而且有潮流教父藤原浩設計的星巴克，可以買杯咖啡在這裡休息。

至於南區一樓還有24小時營業的美食街澀谷橫丁，集合19家提供日本全國當地美食的居酒屋，在晚上尤其熱鬧。

地址：東京都渋谷区神宮前1-14-30

3. BLUE BOTTLE COFFEE 澀谷 Cafe

澀谷另一公園「澀谷區立北谷公園」也變身文青據點，在2021年4月重新開幕。

而當中最受注目的是世界首家公園咖啡廳「BLUE BOTTLE COFFEE 澀谷 Cafe」。兩層高的咖啡廳，2樓設有陽台座位，可以一邊品嘗咖啡、一邊欣賞公園的綠地景致，在繁忙的澀谷遠離煩囂。

地址：東京都渋谷区神南 1-7-3渋谷区立北谷公園内

4. 下北澤reload

下北澤這幾年開設了很多新設施，其中一所就是2021年7月開幕的reload！

充滿文青感的純白色建築，有18家高質感店舖進駐，包括古著店、文具店、香氛店等可找到各種特色商品。另外，還有來自京都的小川珈琲的旗艦店，立食咖哩SANZOU TOKYO，吸引很多日本年輕人前往。想要知道日本最新年輕人熱點就別錯過！

地址：東京都世田谷区北沢3−19-20

5. 東京車站周邊TOKYO TORCH街區

作為東京交通樞紐的東京車站，其周邊將會建設日本第一高的大樓「Torch Tower」，預期樓高390米，在62樓將會設有展望台可以俯瞰東京全景，甚至富士山的景色。

Torch Tower的完成預想圖

這座大廈雖然預期2027年才落成，但在2022年9月，全新巴士站バスターミナル東京八重洲與TOKYO TORCH Terrace率先開幕。

TOKYO TORCH Terrace位在常盤橋Tower大廈的地下1樓至3樓，13家店舖以餐廳為主，當中有不少都是首次在東京開店，例如來自大阪的法式串炸BEIGNET、來自佐賀的豆乳咖啡店TOFFEEtokyo等等，不只等候巴士前可以吃點東西，經過東京車站時也可特地過來用餐。

地址：京都千代田区大手町2-6-4

6. 西武園遊樂場

圖片來源 : seibuenyuuenchi instagram

最後要介紹的景點也位於東京周邊埼玉縣。開業70年的西武園遊樂場並不是新設施，但在2021年搖身一變為復古主題遊樂場，竟然再次變成話題的景點

活用遊樂場的古舊，大賣懷舊氛圍，例如提供蜜瓜蘇打、日式拿坡里義大利麵的喫茶店、舊式的彈珠遊戲，還有表演秀大唱日本歌謠名曲，反而讓年輕人感到新鮮，蜂擁去體驗及拍照。想懷緬舊日時光或是想感受昭和文化都可以花一天去逛逛。

地址：埼玉県所沢市山口2964

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