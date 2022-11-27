日本瀨戶內海上的藝術之島，建築迷和藝術迷絕對不能錯過！

日本瀨戶內海上的直島又被稱之為「藝術之島」，在瀨戶內海國際藝術祭開始之前，倍樂生集團就已經在直島上開始推動了許多與藝術相關的計畫。在藝術祭出現了之後，直島更是成為了當中的重要場域。日本也已於近期開放了邊際，如果想要來一場建築與藝術之旅，不妨到直島上走走，也趁著瀨戶內海國際藝術祭秋會期的最後幾週，參與這場三年一度的藝術盛會！

倍樂生之家 美術館

@kansai_diary

最先在直島推動藝術計畫的就是日本的倍樂生集團，目前在直島上，仍有許多重要的藝術場館和作品是由倍樂生集團經營。「倍樂生之家」既是一間美術館，也是一間飯店，館內除了展示許多雕塑、攝影、繪畫、裝置等藝術收藏之外，還有展示藝術家現地創作的作品，不僅能夠欣賞直島的美景，更能夠欣賞作品與當地環境之間有趣的互動。

@kansai_diary

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開放時間：8:00-21:00（最後入館時間為 20:00）

地址：香川縣香川郡直島町琴彈地

參觀票價：1,300 日圓（15歲以下與倍樂生之家房客免票參觀）

倍樂生之家

@andeyy

如果覺得只花幾個小時逛逛美術館還不夠過癮，不妨入住倍樂生之家的飯店，不僅能夠好好地逛美術館，還能夠在藝術品環繞之下入睡。此外，倍樂生之家有部分區域只開放給住客參觀，如果想要好好探索整座倍樂生之家，一定要在直島住上一晚！

@andeyy

地中美術館

@jack.wu527

到了直島，一定不能錯過當地知名的地中美術館。地中美術館是由安藤忠雄操刀設計，這座美術館最特別的地方是，建築本身是根據館藏的作品量身打造出各自適合的展間。館內只有三個展間，分別展示著三位藝術家的作品，其中還包含了莫內的名畫《睡蓮》。除了欣賞藝術品之外，美術館建築本身的設計也相當特別，對建築有興趣的你一定要抽出時間去地中美術館逛逛！

@jack.wu527

開放時間：3月1日~9月30日 10:00-18:00（最後入館時間 17:00）

10月1日～2月底 10:00-17:00（最後入館時間 16:00） *週一休館

（美術館採全面線上預約制）

地址：香川縣香川郡直島町 3449-1

安藤忠雄美術館

@how_howl

前陣子才剛在台灣舉辦完安藤忠雄的特展，相信有很多人都深深被他所設計出來的建築吸引，想要再更進一步了解安藤忠雄的作品，直島上還有一間安藤忠雄美術館可以參觀。館內展示了安藤忠雄部分的建築手稿以及建築照片、模型，由古民家改建而成的館舍也有許多設計上的細節值得細細品味。

@how_howl

開放時間：週二～週日 10:00-16:30

地址：香川県香川郡直島町736-2

直島家計畫

@readygo

從1998年開始進行的「直島家計畫」至今已經累積了角屋、南寺、護王神社、石橋等七件作品，分別由直島本村的七處古民家改建而成，結合了直島和古民家的歷史，翻修古民家後，讓藝術創作進駐於此。家計畫中的每棟古民家各有特色，可以一邊觀賞、一邊認識本村地區。

@readygo

開放時間：週二～週日 10:00-16:30 (「南寺」最後入館為 16:15)

Cafe Salon 中奧

@mariyui_hase

由老屋改造而成的「Cafe Salon 中奧」同樣位於本村地區，參觀完直島家計畫後，可以到這間很有情調的咖啡廳吃頓飯、喝喝咖啡。店內的歐姆蛋包飯相當受歡迎，有機會到直島旅行時，也可以一邊品嘗直島上的美食、一邊欣賞瀨戶內海的美景！

@mariyui_hase

@mariyui_hase

開放時間：週二公休 11:30〜15:00、17:30〜21:00（每月店休時間公布於Instagram）

地址：香川県香川郡直島町736-2

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