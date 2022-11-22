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你不知道的千葉深度遊！吃住玩樂景點6選漫旅

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圖：向日遊顧問有限公司／來源
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從「海螢火蟲休息站」5樓展望台遠眺360度東京灣美景，早晚各有不同韻味。　圖：向日遊顧問有限公司／來源
從「海螢火蟲休息站」5樓展望台遠眺360度東京灣美景，早晚各有不同韻味。　圖：向日遊顧問有限公司／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】千葉縣腹地寬廣且匯聚自然、美食、海鮮、花卉等多重魅力，可說是安排關東近郊旅行的首選地，能夠盡情享受遠離都市與擁擠人群的日本漫旅。

腹地內擁有世界唯一的海上高速公路休息站，讓浪漫美景與用餐、購物一站滿足，登山健行好手不能錯過挑戰鬼斧神工的鋸山，而與小說故事息息相關的館山城則能感受古城搭配季節花卉共舞。

海螢火蟲休息站

▲海螢火蟲休息站匯聚近20間美食店家與伴手禮商店。　圖：向日遊顧問有限公司／來源
▲海螢火蟲休息站匯聚近20間美食店家與伴手禮商店。　圖：向日遊顧問有限公司／來源

位於連結千葉縣與神奈川縣的「東京灣跨海公路」途中，是世界唯一的海上高速公路休息站，也是欣賞東京灣浪漫美景的好去處。休息站分為5層樓，樓下是停車場，4樓至5樓規劃商店街、美食街、免費足湯與展望台等，提供海鮮丼飯、定食、速食或迴轉壽司等多元選擇，也有星巴克咖啡與優格專賣店進駐，可享受在東京灣360度美景環繞之下吃美食與逛街購物。

舵輪 DARIN Food, Society & Life

▲舵輪位於木更津市的鳥居崎海濱公園內。　圖：向日遊顧問有限公司／來源
▲舵輪位於木更津市的鳥居崎海濱公園內。　圖：向日遊顧問有限公司／來源

新潮時尚的「舵輪 DARIN Food, Society & Life」 在今年3月剛開幕，是主打使用千葉縣產食材入菜的西式餐廳，內部分為2層樓，併設輕食咖啡廳與Bar等，擁有室內、室外座位區，整棟包場最多可設置約120個座位。餐廳面朝東京灣，遊客能夠一邊欣賞美景一邊大啖美食。距離JR木更津站徒步約15分鐘就能抵達。

鋸山

▲刺激無比的「地獄展望台」眺望視野極佳，是熱門拍照 打卡地點！　圖：向日遊顧問有限公司／來源
▲刺激無比的「地獄展望台」眺望視野極佳，是熱門拍照 打卡地點！　圖：向日遊顧問有限公司／來源

海拔高度329公尺的鋸山是千葉三大名山之一，也是關東知名登山健行景點，由於地形神似鋸子因而得名。能夠搭配千葉縣內唯一的纜車「鋸山纜車」安排路線。鋸山擁有讓人快軟腳的「地獄展望台」，能夠瞻仰日本最大的石佛像「鋸山大佛」與刻在石壁的百尺觀音像，還有1,500尊羅漢石像群守護的參道等景點，推薦安排徒步1～8公里的半日遊或一日遊。

館山城

▲館山城位於城山公園山頂，天守閣呈現三層四階構造。　圖：向日遊顧問有限公司／來源
▲館山城位於城山公園山頂，天守閣呈現三層四階構造。　圖：向日遊顧問有限公司／來源

相傳始建於1580年，過去是戰國時期武將里見氏的居城，與傳奇長篇小說《南總里見八犬傳》深具淵源。隨著館山藩沒落而廢城，直到1982年進行相關調查時，才重建出現今日的模擬天守閣。內部規劃為八犬傳博物館，可順遊館山市立博物館、茶室雁月庵等。這裡是眺望館山市街與伊豆半島的好去處，不同季節還能兼賞山茶花、梅花、櫻花與杜鵑花盛開美景。

千葉科技園區大倉飯店

▲千葉科技園區大倉飯店具備雙人、雙床、3人等多元房型。　圖：向日遊顧問有限公司／來源
▲千葉科技園區大倉飯店具備雙人、雙床、3人等多元房型。　圖：向日遊顧問有限公司／來源

大倉日航飯店集團旗下的「千葉科技園區大倉飯店」受自然綠意環繞，坐落於房總半島的中心地帶。具備連鎖體系的高品質與穩定性之外，飯店出發車程30分鐘內就能抵達6座高爾夫球場更是一大魅力亮點！飯店距離東京市區車程約1小時，距離JR木更津站則約25分鐘。

館山溫泉千里之風

▲館山溫泉千里之風為南房總旅行不可錯過的住宿設施。　圖：向日遊顧問有限公司／來源
▲館山溫泉千里之風為南房總旅行不可錯過的住宿設施。　圖：向日遊顧問有限公司／來源

主打絕景美肌溫泉與使用當地新鮮漁獲入菜的佳餚，由於飯店擁有自己的定置網漁船，因此每天早上漁獲都是新鮮直送廚房，早餐還專門設置「現捕當地漁獲區」供住客品嘗。晚餐則提供館內自創的半套會席料理搭配自助式吃到飽，能大啖華麗的生魚片龍舟船、里見伏姫牛或握壽司等。

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