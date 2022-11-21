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世足賽／伊朗門戶大開 英格蘭首戰狂攻6球完爆對手

東京成田機場出發15分鐘即達！酒酒井Outlet超好買

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圖：向日遊顧問有限公司／來源
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酒酒井PREMIUM OUTLETS®為安排關東旅行的購物好去處。　圖：向日遊顧問有限公司／來源
酒酒井PREMIUM OUTLETS®為安排關東旅行的購物好去處。　圖：向日遊顧問有限公司／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】PREMIUMOUTLETS®是隸屬三菱地所集團的大型購物設施，具備鄰近熱門觀光景點、交通選擇性多元且便捷、腹地寬廣與商品種類豐富等優勢，能一次滿足不同族群購物需求，長久以來深受遊客喜愛。

當中的「酒酒井PREMIUMOUTLETS®」距離成田國際機場車程只需約15分鐘，無論安排遊程首日或最後一日到訪都相當合適。而且無論從東京車站、成田國際機場等交通樞紐，都具備直達車能串聯，即使非自駕的自由行遊客也能輕鬆抵達。

▲商場購物環境舒適、空間寬敞，設有許多休息區可使用。　圖：向日遊顧問有限公司／來源
▲商場購物環境舒適、空間寬敞，設有許多休息區可使用。　圖：向日遊顧問有限公司／來源

商場整體設計融入美式裝飾藝術（American Art Deco）風格，現階段集結約220間店鋪，涵蓋國際知名品牌、美妝服飾、生活雜貨、運動用品與嬰幼兒商品等多元面向。所有店鋪都位於1樓，境內規劃有寬敞走道、兒童遊戲場以及多個休息區，無論輪椅族或是嬰兒車都能輕鬆逛街。

餐飲方面則有近30間店鋪進駐，能前往美食街或餐廳品味國際連鎖品牌、日本連鎖品牌或是使用千葉當地食材入菜的料理好滋味。

▲美食街營造出機場氛圍，整體色調繽紛搭配植栽，上方則設置搶眼的即時航班動態電子看板，提醒遊客逛街同時也別忘了注意班機時間！　圖：向日遊顧問有限公司／來源
▲美食街營造出機場氛圍，整體色調繽紛搭配植栽，上方則設置搶眼的即時航班動態電子看板，提醒遊客逛街同時也別忘了注意班機時間！　圖：向日遊顧問有限公司／來源

迎接訪日外國遊客到訪，PREMIUM OUTLETS®針對自由行遊客提供電子優惠券，設施的特色活動也熱鬧不停歇！11／11～12／25期間旗下各個營業據點都能欣賞以迪士尼明星為主題的聖誕樹與璀璨彩燈裝飾，若在指定店家購物滿1,000日圓，還有機會領取迪士尼明星聖誕樹造型卡片等紀念小禮物。

千葉縣 酒酒井PREMIUM OUTLETS®

地址：千葉縣印旛郡酒酒井町飯積2-4-1

交通：

【電車】JR酒酒井站或京成酒酒井站搭乘公車，車程約15～20分鐘。

【巴士】東京站搭乘直達高速巴士，車程約50分鐘。

【接駁車】成田國際機場搭乘付費接駁車前往。（※現階段停駛。）

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