快訊

中職／黃潮再現！兄弟封王遊行 15萬象迷擠爆台中街頭

獨／中油大林廠火災事件懲處層級廠長不夠 執行長下台

只有1天！星巴克「買一送一」又來了 早上11點就能買

東京鐵塔在身邊！ 遊日就要住市中心才方便 五大城市「5間景觀飯店」推薦

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片由Booking.com提供
圖片由Booking.com提供

台灣旅人早已迫不及待要重返日本的懷抱，Booking.com彙整「日本五間市中心景觀飯店」，其中包括與東京鐵塔相望的東京皇家王子大飯店花園塔，將百年寺廟融入建築設計的大阪 Osaka Excel Hotel Tokyu。這些優質的飯店一直以來都相當受到旅客的喜愛並獲得高分的評價，以下提供給正在規劃年終假期的旅人絕佳的旅遊提案。

東京｜東京皇家王子大飯店花園塔

「東京皇家王子大飯店花園塔」旅客可在寬敞的客房中與東京鐵塔共枕眠。圖片由Booking.com提供

東京是許多國際旅客初訪日本的首選之地，到訪的觀光客們無不被這座人文歷史建築與現代摩天大樓交錯的城市所驚艷。淺草寺在大城市中難得保有江戶時代的歷史痕跡，加上充滿現代感霓虹招牌的澀谷街頭，各自為東京增添了多重魅力。

推薦入住東京鐵塔旁的「東京皇家王子大飯店花園塔」，旅客不僅可以在寬敞的客房中與東京最具代表性的地標共枕眠，更可以前往空中酒吧盡情享受美酒與遠眺東京雙塔美景。

京都｜GOOD NATURE HOTEL KYOTO

京都是座瀰漫著濃烈文化氣息的古都，除了擁有著名的人氣打卡景點稻荷神社的千本鳥居，還有日本最古老的寺院及被認證為世界文化遺產的清水寺；漫步於一旁的花見小路，藝妓優雅的身影更是眾人目光追逐的焦點。

「GOOD NATURE HOTEL KYOTO」將京都的優雅融入飯店的設計。圖片由Booking.com提供

鄰近祗園的「GOOD NATURE HOTEL KYOTO」，將京都的優雅融入飯店的設計，整體採用木質裝潢與植被點綴，中庭透過天井引進自然的採光，完美結合京都的淡雅與自然寧靜。如此設計理念不僅擁有 Booking.com 的永續旅宿標章，也受到了國際的環保認證。

大阪｜Osaka Excel Hotel Tokyu

來到充滿活力的大阪，別忘了登上日本三大名城之一的天守閣，遠眺大阪城公園同時緬懷這座城市的輝煌璀璨歷史；遊客也可造訪道頓崛的藥妝店大採購，或是在心齋橋上與固力果招牌合影留念。

「Osaka Excel Hotel Tokyu」將大阪的朝氣蓬勃打造成充滿玩心的客房。圖片由Booking.com提供

心齋橋不遠處的「Osaka Excel Hotel Tokyu」，飯店採用特殊的「萬花筒」設計，幾何元素與鮮明的配色，將大阪的朝氣蓬勃打造成充滿玩心的客房；同時又巧妙的將百年寺院融為一體，帶給旅客獨一無二的入住體驗。

福岡｜Miyako Hotel Hakata

福岡被譽為美食之都，加上悠閒的氛圍十分宜人居住。知名的太宰府天滿宮每到賞梅季節總是遊客如織，到了櫻花季節旅客也可造訪舞鶴公園並登上福岡城欣賞櫻花樹海，接著可至天神屋台體驗傳統美食。

「Miyako Hotel Hakata」利用整面的落地窗打造開闊寬敞的的奢華空間。圖片由Booking.com提供

位於博多站前的「Miyako Hotel Hakata」，外觀彷彿叢林中的磅礡瀑布，利用整面的落地窗打造開放感的奢華空間。在戶外的空中泳池可以享受遼闊的福岡市景，配合日式經典的室內溫泉澡堂，帶給入住的旅客頂級的入住享受。

札幌｜The Royal Park Canvas - Sapporo Odori Park

札幌是北海道最熱鬧的城市，白天可至歷史悠久的狸小路商店街享受購物樂趣，夜晚可至繁華的薄野體驗紅燈酒綠的夜生活，或搭乘纜車前往藻岩山眺望被譽為日本三大夜景之一的札幌夜景。而位於大通公園的札幌電視塔則是當地的精神指標。

「The Royal Park Canvas - Sapporo Odori Park」飯店整體以木質裝潢為基底。圖片由Booking.com提供

與之相望的是 2021 年開幕的「The Royal Park Canvas - Sapporo Odori Park」。該飯店從建材至食材皆堅持採用在地素材，另外也邀請在地音樂家前往表演。飯店整體以木質裝潢為基底，並在室內擺飾融入大量的植被，搭配頂樓酒吧提供的火爐和豪華帳棚，即使在市中心也可與好友齊聚共渡美好的自然時光。

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/208321

東京 大阪 京都

延伸閱讀

國產電動車備受矚目！　Luxgen n⁷接單2.5萬張、明年第四季開始量產

日本藝術愛好者必訪！盤點東京3間不會讓你失望的美術館

來去東京喝一杯？期間限定1931 Cafe快閃六本木之丘

全攻略！如何規劃一場完美的日本京都蜜月之旅？

相關新聞

東京鐵塔在身邊！ 遊日就要住市中心才方便 五大城市「5間景觀飯店」推薦

台灣旅人早已迫不及待要重返日本的懷抱，Booking.com彙整「日本五間市中心景觀飯店」，其中包括與東京鐵塔相望的東京皇家王子大飯店花園塔，將百年寺廟融入建築設計的大阪 Osaka Excel Ho

重啟四國春櫻花見行程 愛媛四大推薦賞花路線

【旅奇傳媒/日本部整理】瞄準航班供給更加穩定的2023年，愛媛提供四條人氣賞花路線。以和風老街聞名的內子，在300平方公里的面積散落著12處賞花景點，可依行程路線與時間來安排。 島波海道沿線盡是可

日本藝術愛好者必訪！盤點東京3間不會讓你失望的美術館

作為新舊文化匯聚的大都會，東京坐擁無數美術館和藝廊，是世界各地的藝術愛好者的聖地。不論是收藏著傳統和式屏風、水墨畫、手製茶杯等大師之作的大型美術館；定期替換不同本地創作人的現代前衛作品或著名漫畫家原稿

吃空氣？日本LAWSON推出「虛無味糖果」 網稱：寧可咬吸管

你吃過空虛的味道嗎？超有創意的日本人又做到了！近日，日本連鎖超商「LAWSON」推出一款「虛無味糖果」，光看品名就引起顧客的好奇心，究竟「虛無味」是有味道還是沒味道呢？現在一起來看看日本網友的分享吧！

跟著當地人做這10件事，化身道地的城崎溫泉旅人

1.漫步城崎溫泉街的小徑 沿著柳樹蔭大道的大溪川，是大家眾所皆知城崎溫泉的主要街道，但大家知道其實城崎溫泉鮮為人知的小徑也有隱藏著絕美的風景嗎？ 每到4月上旬，木屋町整排的櫻花並木盛開之際也非常的

全攻略！如何規劃一場完美的日本京都蜜月之旅？

如何擁有一趟完美的日本京都蜜月 通常在這之前我都會跟客人溝通一件事 何謂完美的行程

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。