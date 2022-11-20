東京鐵塔在身邊！ 遊日就要住市中心才方便 五大城市「5間景觀飯店」推薦

台灣旅人早已迫不及待要重返日本的懷抱，Booking.com彙整「日本五間市中心景觀飯店」，其中包括與東京鐵塔相望的東京皇家王子大飯店花園塔，將百年寺廟融入建築設計的大阪 Osaka Excel Hotel Tokyu。這些優質的飯店一直以來都相當受到旅客的喜愛並獲得高分的評價，以下提供給正在規劃年終假期的旅人絕佳的旅遊提案。

東京｜東京皇家王子大飯店花園塔

「東京皇家王子大飯店花園塔」旅客可在寬敞的客房中與東京鐵塔共枕眠。圖片由Booking.com提供

東京是許多國際旅客初訪日本的首選之地，到訪的觀光客們無不被這座人文歷史建築與現代摩天大樓交錯的城市所驚艷。淺草寺在大城市中難得保有江戶時代的歷史痕跡，加上充滿現代感霓虹招牌的澀谷街頭，各自為東京增添了多重魅力。

推薦入住東京鐵塔旁的「東京皇家王子大飯店花園塔」，旅客不僅可以在寬敞的客房中與東京最具代表性的地標共枕眠，更可以前往空中酒吧盡情享受美酒與遠眺東京雙塔美景。

京都｜GOOD NATURE HOTEL KYOTO

京都是座瀰漫著濃烈文化氣息的古都，除了擁有著名的人氣打卡景點稻荷神社的千本鳥居，還有日本最古老的寺院及被認證為世界文化遺產的清水寺；漫步於一旁的花見小路，藝妓優雅的身影更是眾人目光追逐的焦點。

「GOOD NATURE HOTEL KYOTO」將京都的優雅融入飯店的設計。圖片由Booking.com提供

鄰近祗園的「GOOD NATURE HOTEL KYOTO」，將京都的優雅融入飯店的設計，整體採用木質裝潢與植被點綴，中庭透過天井引進自然的採光，完美結合京都的淡雅與自然寧靜。如此設計理念不僅擁有 Booking.com 的永續旅宿標章，也受到了國際的環保認證。

大阪｜Osaka Excel Hotel Tokyu

來到充滿活力的大阪，別忘了登上日本三大名城之一的天守閣，遠眺大阪城公園同時緬懷這座城市的輝煌璀璨歷史；遊客也可造訪道頓崛的藥妝店大採購，或是在心齋橋上與固力果招牌合影留念。

「Osaka Excel Hotel Tokyu」將大阪的朝氣蓬勃打造成充滿玩心的客房。圖片由Booking.com提供

心齋橋不遠處的「Osaka Excel Hotel Tokyu」，飯店採用特殊的「萬花筒」設計，幾何元素與鮮明的配色，將大阪的朝氣蓬勃打造成充滿玩心的客房；同時又巧妙的將百年寺院融為一體，帶給旅客獨一無二的入住體驗。

福岡｜Miyako Hotel Hakata

福岡被譽為美食之都，加上悠閒的氛圍十分宜人居住。知名的太宰府天滿宮每到賞梅季節總是遊客如織，到了櫻花季節旅客也可造訪舞鶴公園並登上福岡城欣賞櫻花樹海，接著可至天神屋台體驗傳統美食。

「Miyako Hotel Hakata」利用整面的落地窗打造開闊寬敞的的奢華空間。圖片由Booking.com提供

位於博多站前的「Miyako Hotel Hakata」，外觀彷彿叢林中的磅礡瀑布，利用整面的落地窗打造開放感的奢華空間。在戶外的空中泳池可以享受遼闊的福岡市景，配合日式經典的室內溫泉澡堂，帶給入住的旅客頂級的入住享受。

札幌｜The Royal Park Canvas - Sapporo Odori Park

札幌是北海道最熱鬧的城市，白天可至歷史悠久的狸小路商店街享受購物樂趣，夜晚可至繁華的薄野體驗紅燈酒綠的夜生活，或搭乘纜車前往藻岩山眺望被譽為日本三大夜景之一的札幌夜景。而位於大通公園的札幌電視塔則是當地的精神指標。

「The Royal Park Canvas - Sapporo Odori Park」飯店整體以木質裝潢為基底。圖片由Booking.com提供

與之相望的是 2021 年開幕的「The Royal Park Canvas - Sapporo Odori Park」。該飯店從建材至食材皆堅持採用在地素材，另外也邀請在地音樂家前往表演。飯店整體以木質裝潢為基底，並在室內擺飾融入大量的植被，搭配頂樓酒吧提供的火爐和豪華帳棚，即使在市中心也可與好友齊聚共渡美好的自然時光。

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