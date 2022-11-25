東京39處藝文景點暢遊券「THE TOKYO PASS」，搭配地下鐵無限搭乘券更強！

人文薈萃的東京是藝術愛好者的天堂，解封後有計畫來一趟飽覽美術館、博物館的文藝輕旅行嗎？

今年9月才熱騰騰販售的「THE TOKYO PASS」，文藝迷絕不容錯過，這一款數位暢遊券，可以無限暢遊東京39處的藝術文化設施，還可以搭配選購與地下鐵無限次數搭乘券「Tokyo Subway Ticket」的組合套票，全然隨心所欲，沉浸在這趟文化之旅的洗禮。

THE TOKYO PASS 「THE TOKYO PASS」可搭配地下鐵無限次數搭乘券之外，APP還內建設施周邊的地區導覽資訊，提供旅人與在地人相遇交流的好機會。圖片來源：Ⓒ株式會社丹青社

「THE TOKYO PASS」為數位暢遊券，使用它即可造訪39處設施，包含人氣美術館、公園、庭園、動物園及水族館，遊程中如果發現有趣的設施或展示時，拿出手機就可以輕鬆預約體驗，但須特別留意的是，暢遊券使用期間各設施僅能入場1次。

「THE TOKYO PASS」提供豐富的設施選項，有興趣的遊客可以端詳各種主題的藝術作品，也有親近大自然的戶外設施以及大小朋友都愛的動物園選項。

官網有繁體中文，讓旅客輕鬆瀏覽您想參訪的設施。詳細內容可參考官網的設施介紹。

無限次數搭乘東京地下鐵13條路線！提供周邊導覽資訊

「THE TOKYO PASS」提供豐富的設施選項，讓使用者可以端詳各種主題的藝術作品，也能親近大自然景觀或大小朋友都喜愛的動物園。圖片來源：Ⓒ株式會社丹青社

「THE TOKYO PASS」目前分為2日券、3日券、5日券，可以單買此暢遊券，也能夠依照使用天數，來選購搭配地下鐵無限搭乘券「Tokyo Subway Ticket」的組合套票，讓移動變得更便捷。（詳細費用可以參考官網的使用方式）

「THE TOKYO PASS」提供專用的入場名額，讓旅客免去預約手續直接出發至目的地。只需要在各設施入口，開啟暢遊券專用的APP來掃描QR Code即可入場，不需填寫繁瑣的預約表單或花時間於購票處排隊等待。

此數位暢遊券還提供參訪設施周邊的文化體驗、美食、購物等資訊，無論是精緻可愛的伴手禮，或是令人垂涎三尺的日本美食，都能夠在數位暢遊券的APP內找到。相關內容可參考官網的設施周邊介紹。

智慧型手機即可購票與入場 不用擔心弄丟票券

「THE TOKYO PASS」這一款數位暢遊券，讓遊客可以無限暢遊東京39處的藝術文化設施。圖片來源：Ⓒ株式會社丹青社

購買「THE TOKYO PASS」的方式，必須先在網路註冊會員，並完成會員登入後即可進行購買。在完成購買之後，需下載「THE TOKYO PASS」專屬APP，才能使用此暢遊券。

購票和進入設施都可以在智慧手機上完成，無需現金交易降低接觸的風險；暢遊券的有效期限為購買後6個月內。詳細內容請參考官網的購買暢遊券。

／INFO／

THE TOKYO PASS使用期限：購入後6個月之內使用方法：購入暢遊券後，需使用專屬APP販售對象：持有非日本地區的信用卡者，或可於非日本地區使用PayPal付費者注意事項：於暢遊券使用期間，各設施僅能入場1次官網：https://www.mytokyopass.com/？lang=zh-hant

Editor／Sasa

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