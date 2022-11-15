吃空氣？日本LAWSON推出「虛無味糖果」 網稱：寧可咬吸管
你吃過空虛的味道嗎？超有創意的日本人又做到了！近日，日本連鎖超商「LAWSON」推出一款「虛無味糖果」，光看品名就引起顧客的好奇心，究竟「虛無味」是有味道還是沒味道呢？現在一起來看看日本網友的分享吧！
記得台灣曾有手搖店推出「心痛的滋味」，就是一杯要價50元的純水，這和LAWSON推出的「虛無味糖果」是否有異曲同工之妙呢？根據日本網友分享，這款「虛無味糖果」外觀透且微白，看起來確實沒有什麼滋味，網友試吃說到「入口隱約感受到一絲絲甜味，接著就是空虛」，更以「咬吸管都比它有味道」來形容這款糖果的無滋無味。
ローソン限定、虚無味のキャンディを買ってみた。— くわね＠まるち/kwnP (@kuwane) 2022年10月25日
感想は後ほど。 pic.twitter.com/19xbBm7vIx
另有其他網友分享「用這糖果成分做成吸管更好」，也有「根本是彈珠，可以含一輩子」等逗趣留言。至於廠商到底為何會生產這款「虛無味糖果」，多少也是因為新奇而造就意外賣點吧！
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