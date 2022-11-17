日本藝術愛好者必訪！盤點東京3間不會讓你失望的美術館

作為新舊文化匯聚的大都會，東京坐擁無數美術館和藝廊，是世界各地的藝術愛好者的聖地。不論是收藏著傳統和式屏風、水墨畫、手製茶杯等大師之作的大型美術館；定期替換不同本地創作人的現代前衛作品或著名漫畫家原稿的小型藝廊；還是專注特定媒介、題材、藝術等的主題美術館，東京不會令你失望。接下來，我們會為你介紹幾個適合感受本地文化的地方，外加一些可以幫助你將家裡佈置成日系藝廊的小技巧！

六本木之丘（六本木Hills）是集購物及娛樂於一身的複合設施，終日人流不絕；森美術館正正位處其心臟地帶，是六本木的主要景點之一，與入黑後熱鬧的夜生活形成鮮明對比。森美術館沒有常設展覽，因此難以定義該館的類型，不過按輪換內容的多元化程度來說，該館的確偏向現代藝術，且經常展示日本和亞洲藝術家的作品。如果你對嶄露頭角的亞洲新星、享譽國際的各地藝術家的個人展覽、或者好玩的流行文化有興趣的話，去森美術館準沒錯！

森美術館

地址：東京都港區六本木6-10-1六本木之丘森大樓53樓

開放時間：10:00～22:00 (星期二 ～17:00)

官方網站

東京都寫真美術館（官方別名TOP美術館）是日本最早期的攝影博物館之一，藏有海量的日本攝影作品，過去30年一直致力策劃不同藝術家和題材的展覽。該館的慣用手法是為同一展覽收集多位攝影師的相片，以達成對比效果。話雖如此，該館仍會為日本國內外的攝影師舉行個人展覽，更會融入相片以外其他媒介的作品。東京都寫真美術館現址為惠比壽花園的一隅，前身是惠比壽啤酒釀造廠，亦設有可以一賞東京街景的免費觀景台。

東京都寫真美術館

地址：東京都目黑區三田1-13-3惠比壽花園廣場

開放時間：10:00～18:00 (星期四至五 ～20:00)

官方網站

岡本太郎美術館剛好落在東京的邊界外，但為了一睹這位橫跨雕塑、繪畫、設計等界別的全能藝術家的專題展覽，暫時離開一下也是值得的！他的代表作「太陽之塔」至今仍屹立在大阪的1970年的世界博覽會會場，岡本太郎美術館則以量取勝，收藏了他的大小作品。你可以在館外仰望龐大的雕塑，坐在岡本太郎設計的椅子上稍事休息，欣賞館內的牆壁和架子上的多媒體藏品；上至他的標誌性雕塑和裝置藝術，下至他的早期畫作，還有比較不為人知的小型設計和攝影作品，簡直目不暇給！

川崎市岡本太郎美術館

地址：神奈川縣川崎市多摩區枡形7-1-5

開放時間：9:30～17:00

公休日：週二

官方網站

※注意！岡本太郎還有另外一個紀念館，是由岡本太郎位於東京的故居和工作室改建而成的，規模比較小，不要混淆囉。

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